Yksityistä varallisuutta on enemmän kuin koskaan – ultrarikkaiden määrä kasvaa nopeasti

Yksityinen varallisuus kasvoi viime vuonna maailmassa ennätyslukemiin.

Koronapandemiasta huolimatta maailman yhteenlaskettu henkilökohtainen varallisuus nousi viime vuonna ennätyslukemiin, eli 206 biljoonaan euroon. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) raportin mukaan varallisuus kasvoi 8,3 prosenttia.

Osakemarkkinoiden vahva kehitys, kotitalouksien säästöjen kasvu ja markkinoiden odottamaton sietokyky tukivat varallisuuden nousua.

Eniten maailman varallisuutta oli viime vuonna edelleen Pohjois-Amerikassa, jonne yksityistä varallisuutta on kertynyt yli 91 biljoonan euron edestä. Perässä seuraa Länsi-Eurooppa reilulla 43 biljoonallaan. Aasia (pois lukien Japani) on kolmantena ja siellä on yksityistä varallisuutta vajaat 39 biljoonaa euroa.

Varallisuus koostuu pääasiassa käteisestä ja talletuksista, joukkovelkakirjoista, osakkeista sekä sijoitusrahastojen osakkeista, henkivakuutuksista ja eläkkeistä.

Pandemian pysyvistä vaikutuksista huolimatta maailmanlaajuisen varallisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan myös seuraavien viiden vuoden aikana samalla, kun talous elpyy. Kasvun odotetaan kuitenkin olevan vuosina 2020–2025 maltillisempaa, eli keskimäärin noin 5 prosenttia vuodessa.

Suomessa varallisuuden odotetaan kasvavan entistä nopeammin

Suomessa yhteenlaskettu henkilökohtainen varallisuus kasvoi viime vuonna hieman muuta maailmaa maltillisemmin, mutta Länsi-Eurooppaa (5%) vahvemmin, eli noin 6 prosenttia. Suomessa henkilökohtaista varallisuutta oli noin 0,33 biljoonaa.

Varallisuus kasvoi nyt kuitenkin enemmän kuin vuosina 2015–2020 keskimäärin. Tuolloin kasvua tuli vuosittain noin 4,3 prosenttia.

Henkilökohtaisen varallisuuden kasvun odotetaan hieman kiihtyvän Suomessa vuoteen 2025 mennessä. Varallisuuden kasvu kiihtyy raportin mukaan keskimäärin 4,7 prosenttiin vuosittain. Vuonna 2025 varallisuutta odotetaan olevan Suomessa noin 0,41 biljoonaa euroa.

”On hyvä nähdä suomalaisten varallisuuden kasvun kiihtyvän. Vaikka viime vuoden prosentit näyttävät korkeilta, koronapandemia toi haasteita monien henkilökohtaiseen talouteen. Siksi myös ennustettu tuleva positiivinen kehitys on hieno uutinen”, sanoo osakas Roope Talasmaa BCG:ltä.

Suomalaisten henkilökohtainen varallisuus on Länsi-Eurooppaa yleisemmin kiinni oman maamme rajojen sisällä. Vain alle yksi prosentti (0,8 %) varoistamme on ulkomailla.

Pohjoismaissa eniten yksityistä rahaa on Ruotsissa. Ruotsin (1,8 biljoonaa euroa) jälkeen seuraavat Tanska (1,2 biljoonaa), Norja (0,5) ja Suomi (0,33).

Maailman ultrarikkaiden määrä jo 60 000

Raportti esittelee myös kaksi nousevaa sijoittajien ryhmää. Yksi sijoittajaryhmä koostuu varainhoidon asiakkaista, joilla on 100 000–3 miljoonan dollarin varallisuus ja joiden sijoitustarpeet ovat lisäksi yksinkertaisia. Tähän ryhmään kuuluu peräti 331 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Tässä ryhmällä on noin 49 biljoonaa euroa sijoitettavaa varallisuutta, ja sillä on mahdollisuus kasvattaa maailmanlaajuista varallisuutta 97 miljardilla eurolla.

Toinen kasvava sijoittajien ryhmä ovat eläkeläiset, joiden on usein vaikea löytää apua ja neuvoja sijoittamiseen. Yli 65-vuotiailla on tällä hetkellä noin 24 biljoonaa euroa varoja, jotka varainhoitajat voisivat panna kasvamaan.

Myös ultrarikkaiden määrä kasvoi jälleen viime vuonna.

Henkilöitä, joiden henkilökohtainen varallisuus on yli 83 miljoonaa euroa (100 miljoonaa dollaria), oli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, eli yhteensä noin 60 000. Tämä ihmisryhmä on kasvanut jo vuodesta 2015 joka vuosi noin 9 prosenttia. Heillä on tällä hetkellä yhteensä yli 18 biljoonaa euroa sijoitettavaa varallisuutta, mikä on 15 prosenttia koko maailman varallisuudesta.

”Ultrarikkaiden profiili on muuttumassa. Naisten osuus on jo 12 %, ja heistä suurin osa on Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinassa. Nuoremmat ikäryhmät, kuten 20–50-vuotiaat joilla on jo miljoonien varallisuus, tulevat kasvattamaan varallisuuttaan lähivuosina merkittävästi. Heillä on vanhempia sijoittajia pidempi sijoitushorisontti ja usein halu käyttää varallisuuttaan myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, Talasmaa sanoo.

Ultrarikkaiden varallisuus on edelleen suurin Yhdysvalloissa, mutta Kiinassa heidän varallisuutensa on nopeimmassa kasvussa. Vuodessa kiinalaisten ultrarikkaiden varallisuus nousi peräti 26,5 prosenttia.

Global Wealth Report on Boston Consulting Groupin vuosittainen raportti, joka julkaistaan nyt 21. kerran. Tutkimus käsittää 97 maata. Luvuissa ei ole otettu huomioon valuuttakurssien muutoksia varallisuuteen.

