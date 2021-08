Tässä 12 keinoa saada lisää palkkaa

Palkankorotus ei useinkaan tule kuin Manulle illallinen. Muutaman yksinkertaisen käytännön vinkin avulla onnistumisen todennäköisyys paranee.

Konsteja on monia, kun työtekijä haaveilee paremmasta palkasta. Keinoja parempiin ansioihin on useita, mutta kaikkia keinoja ei kuitenkaan kannata käyttää.

Palkankorotuksesta haaveilevan työntekijän kannattaa miettiä asiaa työnantajan näkökulmasta. Millaisissa olosuhteissa työnantaja on valmis työntekijänsä palkkaa korottamaan?

Työmarkkinat ovat osa markkinataloutta ja siinä pätevät – ainakin osittain – samat lait. Työntekijällä on jokin markkina-arvo – korkea tai matala. Työnantaja odottaa työntekijöiltään viime kädessä vain yhtä asiaa: tuloksia. Jos tuloksia tulee, silloin on työntekijällä mahdollisuus palkankorotukseen

Jos työntekijä siis haluaa saada lisää palkkaa, pitää hänen tuntea markkina-arvonsa. Jos työntekijä vetoaa palkkavaatimuksissaan johonkin muuhun seikkaan kun arvoonsa, on palkankorotushaaveet tuomittu epäonnistumaan.

Tässä muutamia käytännön vinkkejä.

1. Perustele, perustele perustele

Tekniikan akateemisten (TEK) palkkatutkija Tuunia Keränen neuvoo työkseen TEKin jäseniä palkka-asioissa. Hänen neuvonsa on, että palkkaneuvotteluun kannattaa valmistautua huolellisesti miettimällä oma palkkatoive ja hyvät perustelut sille.

Keräsen mukaan yleensä parhaat perustelut liittyvät oman tehtävän vaativuuden muutokseen ja oman osaamisen kehittymiseen. Esihenkilölle kannattaa kertoa konkreettisia esimerkkejä vaikkapa onnistuneista projekteista ja mikä osoittaa myös saadut tulokset esimerkiksi euroina tai vaikkapa asiakkailta saatuina palautteina.

Työnantajaa kiinnostaa nimenomaan tulokset, ei kurssien tai sertifikaattien luetteleminen. Työnantaja punnitsee aina työntekijästä saatavaa lisäarvoa, kun hän miettii mahdollista palkankorotusta.

2. Älä perustele palkkavaatimustasi henkilökohtaisilla ongelmillasi

Vetoaminen sääliin voi joillakin elämänalueilla toimiakin, mutta työelämässä se harvoin on tehokas keino. Pahinta mitä työntekijä tehdä on perustella palkankorotusta henkilökohtaisilla ongelmillasi, toteaa henkilöstöpalvelualan yrityksen toimitusjohtaja Arja Raukola. Rahapula, avioero tai sairaus eivät ole hyviä argumentteja.

”Älä pyydä palkankorotusta perustelemalla sitä esimerkiksi sillä, että rahasi eivät riitä vuokraan tai sinulla on paljon velkoja maksettavana. On myös huono idea pyytää lisää palkkaa, jos yrityksellä on menossa yt-neuvottelut tai lomautukset. Vain supertähdet voivat saada palkankorotusta silloin, kun yrityksellä menee taloudellisesti alamäkeen, sillä he ovat elintärkeitä yrityksen pystyssä pysymiselle”, Raukola toteaa.

Samoilla linjoilla on myös Tuunia Keränen. Hänen mukaansa yksityiselämään, kuten perhetilanteeseen liittyvät tekijät eivät ole hyviä perusteluja. Palkankorotuksen perusteluksi ei myöskään kelpaa, että naapurihuoneen kollega saa parempaa palkkaa.

3. Listaa vahvuutesi ja saavutuksesi

Raukolan mukaan työntekijän kannattaa tehdä lista viimeisen vuoden aikana tekemistään saavutuksista työssään. Saavutuksia voivat olla vaikkapa myyntitulokset, henkilökohtainen kehittyminen, saavutetut tavoitteet, hyvät asiakasapalautteet ja kehut tiiminvetäjältä.

4. Oikea ajoitus ratkaisee myös palkankorotusta pyydettäessä

Ajoitus on valttia palkkaneuvottelussakin. Tärkeää on miettiä sekä ajankohta että myös konkreettinen päivä tai kellonaika. Palkasta kannattaa keskustella säännöllisesti kerran vuodessa, mutta ei kuitenkaan liian usein – ei esimerkiksi kuukausittain.

Esihenkilön kanssa kannattaa keskustella palkasta silloin, kun hänellä on aikaa kuunnella.

Oma palkka kannattaa ottaa puheeksi erityisesti silloin, kun työnkuvasi muuttuu. Myös silloin kannattaa keskustella palkasta, kun työnantaja tarjoaa ylennystä.

5. Tee taustatyösi hyvin ennen palkkaneuvottelua

Arja Raukolan mukaan työntekijän kannattaa tutustua ennen palkkaneuvottelua yrityksen tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen, liikevaihtoon ja myyntilukuihin. Näiden lukujen perusteella työntekijä voi hieman arvioida, paljonko palkkaa on mahdollista saada lisää. Kannattaa siis ottaa selvää, mihin yrityksellä on varaa.

6. Ota selvää palkkatasosta

Palkkapyynnön suuruutta ei kannata ruveta pohtimaan vasta itse palkkakeskustelussa, vaan se tulisi olla selvänä mielessä jo etukäteen. Keräsen mukaaan sopiva palkankorotussumma vaihtelee työtehtävän ja alan mukaan.

Oman alan mediaanipalkoista ja palkkasuosituksista on tietoa netissä, ja yleiseen palkkaustasoon onkin hyvä tutustua etukäteen. Palkkatasoja voi tutkia myös oman alan liitoilta ja järjestöiltä sekä tutustua esimerkiksi eri lehtien palkkavertailuihin.

7. Pyydä bonusta

Bonuksen pyytäminen on hyödyllistä kahdestakin syystä. Ensinnäkin sen avulla tehokas työntekijä voi saada reilun korotuksen ansioihinsa. Toiseksi, bonus on hyvä signaali työnantajalle. Se kertoo siitä, että työntekijä on ahne tekemään töitä yritystä hyödyttävien tulosten eteen.

8. Vaihda työnantajaa

Useiden tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista keinosta palkan nostamiseen on työpaikan vaihto.

9. Ota vastaan projektin vetovastuu

Projektien vetäminen on vaativaa puuhaa. Siinä onnistuminen lisää työntekijän markkina-arvoa.

10. Ole positiivinen

Työnantajat eivät pidä valittajista. Siksi uhriutuminen palkkaneuvottelussa ei kannata. Sen sijaan kannattaa kertoa positiivisia seikkoja työstään ja siinä kehittymisestään.

Palkkaneuvottelussa kannattaa siis keskittyä siihen, miksi ansaitset korotuksen, ei siihen, miksi tarvitsisit sen.

Keskustelun vire kannattaa pitää positiivisena.

11. Lähesty lähintä esimiestäsi

Monissa yrityksissä on käytäntönä, ettei alainen voi sopia palkastaan suoraan lähimmän esimiehensä kanssa, vaan palkasta päättää esimerkiksi esimiehen esimies.

Palkkaneuvotteluissa ei koskaan kannata silti ohittaa lähintä esimiestä. Vaikka lähin esimies ei saisikaan tehdä päätöstä palkankorotuksesta, hänen ohittamisensa on virhe. Pahimmassa tapauksessa esimies loukkaantuu sivuuttamisestaan, ja se voi kostautua myöhemmin.

12. Valmistaudu pettymykseen

On paljon mahdollista, että hyväkään valmistautuminen neuvotteluun ei tuota toivottua palkankorotusta. Siitä ei pidä lannistua. Palkkaneuvottelu ei ole ainutkertainen tapahtuma.

Mikäli neuvottelu ei johda palkankorotukseen, kannattaa esihenkilöltä kysyä suoraan, missä asioissa tulisi edistyä, jotta palkankorotus olisi mahdollinen. Kannattaa myös ehdottaa uutta neuvottelua sopivan ajanjakson kuluttua.