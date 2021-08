Analyysi: Uusilta miljardiyhtiöiltä edellytetään armotonta tuloskasvua

Qt Groupin, Revenio Groupin, Harvian ja Musti Groupin pörssiarvot ovat kohonneet lyhyessä ajassa miljardiluokkaan. Jutussa on avattu, millaista tulevaisuutta tältä kasvunelikolta edellytetään.

Sijoitusmarkkinoilla meno on ollut sanalla sanoen huimaa. Uusia sijoittajia on tullut markkinoille. Yksi esimerkki sijoituskohteista ovat virtuaalivaluutat, joissa mainonta lisää kysyntää ja on nostanut osaltaan hintoja.

Toki heiluntaa on paljon ja välillä tullaan alas.

Virtuaalivaluuttojen todellista arvoa on vaikea ellei mahdoton arvioida, koska niissä ei ole samanlaista tuottoajuria kuin osakkeissa. Osakkeissa tuottopohjan muodostaa yhtiön liiketoiminta. Osakkeen ja yrityksen arvoa voidaan aina peilata liiketoimintaa vasten.

Osakekurssi ja yrityksen markkina-arvo (kaikki osakkeet kerrottuna osakekurssilla) perustuu yrityksen tekemiin tulevaisuuden tuloksiin ja kassavirtoihin. Analyytikko arvioi yrityksen tulevaa kehitystä ja diskonttaa eli muuntaa tulevaisuuden voitot nykyhetkeen.

Jos tulevien, nykyarvoon muunnettujen voittojen (tai kassavirtojen) summa on isompi kuin yrityksen vallitseva markkina-arvo eli pörssiarvo, tällöin analyytikko antaa ostosuosituksen – jos pienempi, niin myyntisuosituksen. Näin arvonmääritys ja analyysi lyhykäisyydessään menee.

Asiaa voidaan lähestyä myös toista kautta. Kun tiedetään nykyinen markkina-arvo ja nykyinen tulos, voidaan laskea, kuinka paljon yrityksen tulisi tehdä tulosta jatkossa ollakseen sijoituksena perusteltu arvonmäärityksen näkökulmasta.

Toki aina on mahdollista, että jokin toinen yritys ostaa yrityksen ennen ”tulosvaateiden” lunastamista. Yhtä kaikki, yritysostajakin ostaa tulevaisuuden tuloksellisuutta – synergioilla tai ilman.

—

Helsingin pörssin painorajoitettu yleisindeksi (ilman osinkoja) on noussut 17.8.21 mennessä vuoden 2020 alusta yhteensä 37,3 % ja vuoden 2021 alusta 24,3 %. Koronadippi (indeksi n. 4 800 p. maalis -20) ja sitä edellinen huippu (7 500 p. helmi -20) ovat jääneet taakse. Tällä hetkellä OMX Helsinki Cap on tasolla 9 400 pistettä.

Otetaan seuraavassa tarkasteluun neljä todella paljon noussutta hyvin hoidettua kasvuyhtiötä, joilla markkina-arvo on kaikilla vähintään miljardi euroa ja moni- tai jopa monikymmenkertainen vuosiliikevaihtoon nähden.

Seuraavassa on yhtiöiden avaintunnuslukuja:

Musti Groupin, Harvian, Revenio Groupin ja Qt Groupin avaintunnuslukuja. Sauna- ja kylpytuoteyhtiö Harvian kasvu on ollut tänä vuonna joukon hurjinta ja pääosin orgaanista.

On hyvä huomata, että menestys monesti kumuloi menestystä ja kasvun taustalla on kestäviä kilpailuetuja. Silti voimakas arvonnousu bisnesvolyymiin nähden muodostaa riskin.

Kyyti voi olla silloin karua, kun aurinko ei paista markkinoilla tai kun talouteen tulee isompia kuoppia. Tai kun yhtiö lipsuu sijoittajien odottamasta kannattavan kasvun putkesta.

Viime aikoina on pitkästä aikaa nähty myös dippejä. Viime viikolla niin Harvia kuin Musti Group niiasivat pörssissä, kun alkukesän tulos ei kaikilta osin vastannut sijoittajien odotuksia.

Alla on kuvattu yhtiöiden markkina-arvoon ladattuja lähivuosien tulosodotuksia tai -vaatimuksia käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta. Ne eivät siis ole ennusteita lukuun ottamatta tilikautta 2021, joka on arvioitu johdon ohjeistukseen ja analyytikkoennusteisiin perustuen.

Käänteinen arvonmääritys edellyttää kaikilta vähintään 70 miljoonan euron nettotulosta vuoteen 2025 mennessä, Qt Groupilla kuvaajan asteikko loppuu kesken.

Kuten huomataan, kaikkien neljän kursseihin on ladattu kova tuloskasvuodotus. Se on yhtä lailla pääteltävissä siitä, että P/E-luvut nelikolla ovat korkeita, tasolla 32 (Harvia), 44 (Musti), 80 (Revenio) ja 158 (Qt), kun käytetään kuluvan kauden tulosarvioita.

Todella mielenkiintoinen seurattava asia korkealle arvostetuilla yhtiöillä ovat johdon sisäpiirikaupat. Ne joko kertovat, että uskoa ja näkemystä kovaan kasvuun on olemassa – tai sitten sitä ei ole aivan niin paljoa kuin kurssit ja arvot edellyttäisivät.

Tai sitten on kyse ns. ”putkiremonttimyynneistä”. Toki sijoittajien ja johdon on hyvä hajauttaakin omistuksiaan, jos yhden osakkeen osuus nousee salkussa voimakkaasti.

Lopuksi, neljä tässä tarkasteltua yhtiötä ovat liiketoiminnaltaan kaikki erilaisia. Niillä on silti yhteisiäkin nimittäjiä kovan kasvun ja korkean arvostuksen lisäksi. Näitä ovat oma tuote, teknologia tai konsepti.

Harvian tuotteita ovat kiukaat ja muut kylpy- ja saunatuotteet, Reveniolla mm. silmänpainemittarit. Qt:lla on puolestaan oma lisensioitava Qt-teknologia eli ohjelmointityökalut, joita yhtiö myy isoille globaaleille asiakkaille. Musti on pohjoismaiden johtava lemmikkiruoka-/tarvikekauppa, jonka ketjukonseptia on sellaisenaan vaikea kopioida.

Ennen kaikkea nelikolla on näyttöä kansainvälisestä kasvusta. Siksi niitä ei kannata aliarvioida joskaan ei sijoituksina yliarvioidakaan, koska niin paljon on jo hinnoissa.

Käänteisessä arvonmäärityksessä on sovellettu kaikille 8 prosentin tuottovaadetta. Toisin sanoen, jos kuvaajan mukaiset tuloskehitykset toteutuvat, osakkeet ovat nykyhinnoilla sijoitettaessa omiaan antamaan pitkällä aikavälillä noin 8 % vuosituottoa osinkona ja/tai arvonnousuna.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

