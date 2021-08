Avoimia työpaikkoja on yhä enemmän, mutta tekijöitä puuttuu

Suomen vahva noususuhdanne näkyy myös työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä oli selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Avoimia työpaikkoja oli huhti-kesäkuussa 51 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 35 400. Avoimien työpaikkojen määrä palautui kahden vuoden takaiselle koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 37 100 eli 73 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 70 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin yksityisellä sektorilla (+ 12 400) sekä toimipaikoissa , joissa oli vähintään 10 työntekijää.

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten (+ 6 700) toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi kaikilla suuralueilla, mutta määrällisesti eniten Helsinki-Uudellamaalla (+ 5 800).

Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 36 prosenttia oli määräaikaisia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 21 prosenttia, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana osuus oli 16 prosenttia.

Avoimien työpaikkojen täyttäminen on entistä vaikeampaa.

Avoimista työpaikoista 58 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 44 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden, rakentamisen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan alojen toimipaikoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM( tilastoissa avointen työpaikkojen määrä on noussut vielä nopeammin kuin Tilastokeskuksen tilastoissa, huomauttaa Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari. Tosin TEM:n tietoja voi vääristää se, että sama työpaikka ilmoitetaan usempaan kertaan, Huovari toteaa.

Avointen työpaikkojen määrä on kasvunut 2. neljänneksellä. Tilastokeskuksen tiedoissa (kysely) kasvu on kuitenkin paljon vaatimattomampaa kuin TEM tiedoissa (ilmoitetut työpaikat). Vaikeasti täytettävien kasvu on ollut vielä hitaampaa kuin kaikkien työpaikkojen. pic.twitter.com/vld10l55dd