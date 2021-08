Biohit pääsi kiinni kasvuun – tappioputki jatkuu silti

Yhtiön myynti kasvoi kaikilla markkinoilla.

Bioteknologiayhtiö Biohit julkaisi tammi-kesäkuun tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi 4,0 miljoonaan euroon viime vuoden 3,0 miljoonasta eurosta. Liikevoitto oli yhä 1,2 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuosi sitten oli 2,0 miljoonaa euroa tappiollinen.

Toimitusjohtajan sijainen Osmo Suovaniemi kertoo, että Biohitin liiketoiminta jatkoi hidasta elpymistään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikilla markkinoilla.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana yhtiö solmi muutamia uusia jakelusopimuksia. Lisäksi yhtiö on saanut erinäisiä tukia valtiolta.

”Saimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla EU:lta ja Business Finlandilta rahoitusta kahteen R&D-hankkeeseen. Tukimuotoisen rahoituksen suuruus on yhteensä 0,9 milj. euroa, josta katsauskauden tulokseen jaksottuu tuottona 0,1 milj. euroa. Valtiokonttorilta saimme 0,2 milj. euroa COVID-19-kustannustukea vaikeasti sopeutettavien kulujen kattamiseen. ELY-keskukselta saimme päätöksen 0,2 milj. euroa yrityksen kehittämisavustusta, mutta tämän avustuksen taloudelliset vaikutukset eivät näy vielä katsauskaudella”, Suovaniemi listaa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiö aloitti välimiesmenettelyn GastroPanel-tuotteita valmistavaa ja jakelevaa kumppaniamme Biohit Healthcare (Hefei) Co.:ta vastaan lisenssisopimuksen soveltamiseen liittyvien erimielisyyksien takia. Meneillään olevien neuvottelujen tavoitteena on ilman oikeudenkäyntiä jatkaa sopimuksen noudattamista ja yhteistyötä GastroPanel-tuotteiden myötä syntyneen ja voimakkaasti kasvaneen kumppanin kanssa Kiinassa.

Suovaniemen mukaan koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita Biohitin liiketoiminnalle.

Yhtiö tiedotti kuitenkin tiistaina, että sen Gastropanel-pikatesti on CE-merkinnän ja yhtiö aikoo tuoda testijärjestelmän markkinoille. GastroPanel-pikatesti on kehitetty diagnosoimaan helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin potilailta, joilla on ylävatsaoireita.

Biohit odottaa koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna, jolloin se oli 7,1 miljoonaa euroa.

Biohitin tuotevalikoima sisältää testejä, instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Lisäksi Biohit on tuonut markkinoille ainutlaatuisia Acetium-valmisteita, joka sitovat karsinogeenistä asetaldehydiä.

Yhtiön keihäänkärkituotteita ovat terveystesti GastroPanel ja asetaldehydin torjumiseen tarkoitettu Acetium-kapseli.

Yhtiön on tehnyt vuodesta 2018 lähtien liiketappiota. Viime vuonna liiketappio nousi 3,2 miljoonaan euroon.

Yhtiö on ajautunut tänä vuonna sisäisiin ristiriitoihin, joissa vastakkain ovat kaksi yhtiön pääomistajaa.

Kiinalaisen Biohit Healthcare Co:n toimitusjohtaja Liu Feng väittää, että yhteistyö Biohitin hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön suurimman omistajan, Osmo Suovaniemen kanssa, ei ole toiminut toivotulla tavalla. Fengin mukaan Suovaniemi on puuttunut yhtiön operatiiviseen toimintaan, vaikka se kuuluisi pörssiyhtiön toimitusjohtajan, ei hallituksen puheenjohtajan tehtäviin.

Osmo Suovaniemen vaikutusvalta Biohitissa on suuri, sillä hän omistaa enemmistön äänivaltaisista osakkeista ja on yhtiön perustaja.

Biohitin hallitus on nimittänyt FM Päivi Siltalan yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2021 alkaen. Siltala siirtyy Biohitin palvelukseen Johnson & Johnsonilta myynnin johtotehtävistä.

“Siltalan toimialaosaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien takia hän on erinomainen henkilö johtamaan ja kehittämään Biohitin toimintaa, jotta yhtiön kaupallinen potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla”, hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti toteaa.