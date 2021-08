Tutkimus: Bitcoin-sijoittajien osuus kolminkertaistunut muutamassa vuodessa

Vaikka bitcoin lisää suosiotaan sijoittajien keskuudessa, tunnistavat sijoittajat varsin hyvin bitcoiniin liittyvän korkean riskin.

Kansainvälisen analyysiyhtiö Gallupin tutkimuksen mukaan nuorten amerikkalaisten kiinnostus Bitcoiniin on kasvanut viime vuosina selvästi. Aiheesta kertoo Cointelegraph-sivusto.

Tutkimuksen mukaan kesäkuussa 2021 sijoittajista 6 prosenttia omistaa bitcoinia, kun vuonna 2018 kryptovaluuttaa omisti vain 2 prosenttia sijoittajista. Samalla myös sijoittajien kiinnostus ja tietämys kryptovaluuttoja kohtaan on lisääntynyt.

Sijoittajiksi Gallup määrittelee aikuiset, joilla on sijoituksia vähintään 10 000 dollaria osakkeissa, korkosijoituksissa tai sijoitusrahastoissa.

Eniten bitcoinin suosio on noussut alle 50-vuotiaiden keskuudessa. Kun vuonna 2018 vain 3 prosenttia alle 50-vuotiaista sijoittajista omisti bitcoinia, on omistajien määrä noussut jo 13 prosenttiin. Osuus on siis nyt yli nelinkertainen vuoteen 2018 verrattuna.

Iäkkäämmissä ikäluokissa bitcoinin suosio on selvästi vähäisempää, vaikkakin yli 50-vuotiaiden keskuudessa kryptovaluutan suosio on kasvanut yhdestä prosentista kolmeen prosenttiin.

Bitcoinin suosio sijoituskohteena on kuitenkin edelleen kaukana jäljessä perinteisemmistä omaisuuslajeista. Tutkimuksen mukaan sijoittajista peräti 84 prosenttia omisti joko osakeindeksirahastoja tai osakesijoitusrahastoja. 67 omisti suoria osakesijoituksia ja 50 prosentilla oli salkuissaan korkosijoituksia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sijoittajien näkemyksiä bitcoinin riskisyydestä.

Lähes kaikki vastanneet pitivät bitcoinia riskisijoituksena ja 75 prosenttia piti sitä ”hyvin riskisenä” sijoituksena. Vain 5 prosenttia piti bitcoinia riskittömänä.

Bitcoinin suosion jatkuvasta kasvusta kertoo jotain sekin, että saksalainen jättipankki Deutsche Bank kertoi viime maaliskuussa julkaisemassaan raportissa, että bitcoin on noussut maailman kolmanneksi suurimmaksi valuutaksi.

Bitcoinin arvo oli noussut maaliskuussa jo yli biljoonaan eli 1000 miljardiin dollariin, pankki arvioi. Perinteisistä fiat-rahoista vain dollari ja euro ovat enää sitä suurempia. Bitcoinien yhteenlaskettu markkina-arvo siis ylittää jo kaikki muut fiat-rahat.

Raportista tosin puuttui kokonaan Kiinan juan, joka ei ole vapaasti vaihdettava valuutta. Deutche Bank kuitenkin arvioi, että juaneja olisi liikkeellä arvoltaan noin 1,4 biljoonan dollarin edestä, jolloin se menisi vielä bitcoinin edelle.