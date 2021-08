Vertaislainapalvelu ei lyö leiville, Fellow Finance aikoo pankiksi

Fellow Finance ei pysty enää riittävän kannattavaan liiketoimintaan vertaislainabisneksessä. Siksi se luo nahkaansa uudestaan.

Fellow Finance on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiö on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 800 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä palvellen yli 950 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Yhtiö julkisti tänään ensimmäisen puolivuotisraporttinsa. Fellow Financen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 5,3 prosenttia viime vuodesta ja oli 5,5 miljoonaa euroa. Välitettyjen lainojen määrä kuitenkin kasvoi ja ne olivat noin 90,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat 69,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Teemu Nyholm kertoo, että alkuvuonna 2021 rahoitusvolyymi jatkoi tasaista kasvua ja toipumista vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamasta taantumasta.

”Sekä Suomen kuluttajarahoituksessa että yritysrahoituksessa ylitimme vuoden 2020 pandemiaa edeltäneet kuukausittaiset rahoitusvolyymit katsauskauden lopulla. Kasvun seurauksena myös liikevaihtomme kasvoi verrattuna toiseen puolivuotiskauteen 2020.”

Väliaikainen korkokatto rasitteena

Liikevoitto nousi viime vuoden -0,1 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonaan euroon.

Yhtiön tulos jäi silti hieman negatiiviseksi. Nyholmin mukaan tulosta rasitti ennakoidusti strategian mukaiset panostukset uuteen henkilöstöön ja uusien tuotteiden implementointiin sekä koronapandemian seurauksena säädetty väliaikainen korkokatto Suomen kuluttajarahoituksessa.

Liiketoiminta-alueista erityisesti Suomen yritysrahoitus jatkoi edelleen vahvaa ja tasaista kasvua. Myös Suomen kuluttajarahoituksessa Fellow Finance pääsi hyvälle kasvu-uralle.

Kansainvälisillä markkinoilla Fellow Financen rahoitusvolyymi oli edelleen vaatimatonta.

Nyholmin mukana Fellow Finance eteni kuitenkin suunnitellusti hankkeissa Puolan ja Saksan markkinoiden uudelleenkäynnistämisessä vuoden 2021 aikana: Puolassa koronapandemian seurauksena säädetty korkokatto päättyi kesäkuun lopussa ja Saksassa yhtiö etenee projektissa liiketoiminnan käynnistämisessä uuden yhteistyöpankin kanssa.

”Strategiamme mukaisesti fokusoimme liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla ja ajoimme alas liiketoimintamme Ruotsissa ja Tšekissä”, toimitusjohtaja kertoo.

Toukokuussa Fellow Finance lanseerasi markkinoille verkkokaupan maksuratkaisun, Nyholm kertoo. Yhtiö myös solmi merkittävät yhteistyösopimukset niin, että syksyn 2021 aikana yhtiö tarjoamaan maksutapaansa kattavasti suomalaisissa verkkokaupoissa sekä yksityishenkilöille että yritysasiakkaille.

”Luottokortti-projektimme eteni suunnitellusti ja oletamme, että kortti-liiketoiminta päästään käynnistämään myös tämän vuoden aikana. Lanseerasimme elokuussa myös mobiilisovelluksen, joka tulee olemaan jatkossa keskeinen palvelukanavamme yksityisasiakkaillemme.”

Lainasijoittajien puolella Fellow Finance panosti vahvasti instituutioasiakkuuksiin.

Yhteistyöhön Evlin kanssa – pankkitoiminta etenee

Katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa Fellow Finance julkisti yhdistymissopimuksen Evli Pankki Oyj:n kanssa. Nyholmin mukaan osana järjestelyä Evli Pankki eriyttää muut liiketoimintonsa uuteen perustettavaan yhtiöön ja Fellow Finance yhdistyy Evli Pankin talletuspankkitoimintaa jatkavan Evli Pankki Oyj:n kanssa.

”Pankkitoimintaa jatkava yhtiö tulee muodostamaan Fellow Pankin, jonka tavoitteena on lanseerata Suomeen uusi digitaalinen, asiakaslähtöinen ja vakavarainen pankki, joka tulee palvelemaan sekä henkilöasiakkaita että PK-yrityksiä”, Nyholm kertoo.

Yhtiön tavoitteena on saattaa yritysjärjestely loppuun ja päästä käynnistämään pankkitoiminta vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Nyholm luottaa pankkitoiminnan mahdollisuuksiin.

”Näemme pankkitoiminnassa ison mahdollisuuden päästä tarjoamaan laajalle asiakaskunnallemme entistä kokonaisvaltaisempia palveluita, laajentaa näin edelleen sekä asiakaskuntaamme että palvelutarjoamaamme, ja ennen kaikkea parantaa oleellisesti yhtiömme kannattavuutta ja kilpailukykyä talletusrahoituksen myötä alentuneiden rahoituskustannusten johdosta.”

Analyysitalo Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että korkokattosääntely on pienentänyt Fellow Financen keräämien palkkiotuottojen osuutta lainavolyymistä odotuksia enemmän.

Yhtiö on selvästi luomassa nahkaansa uudestaan.

”Matalaksi painunut prosentti osaltaan kertoo siitä, miksi Fellow Finance on muuttumassa sulautumisen kautta ensi vuonna pankiksi, sillä nykyisessä liiketoimintaympäristössä vertaislainaajien liiketoimintamallia on haastavaa saada kovin kannattavaksi”, Riikola toteaa.

Vuonna 2021 koronapandemia heijastuu vielä yhtiön liiketoimintaan ja aiheuttaa epävarmuutta väliaikaisen regulaation jatkumisen osalta ja näin vaikeuttaa ennustettavuutta etenkin lainasijoittajiemme tarjoaman rahoituksen kasvun osalta.

Epävarmuustekijöistä huolimatta Fellow Finance odottaa vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2020 verrattuna. Panostukset strategian mukaisiin uusiin tuotteisiin ja näin tulevien vuosien kasvuun ja kannattavuuteen johtavat siihen, että yhtiö vuoden 2021 tuloksen jäävän jonkin verran tappiolliseksi.