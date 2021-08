Konkarisijoittaja Mark Mobius: Sijoitussalkkuun 10 prosentin osuus kultaa

Kulta on tänä vuonna tuottanut vaisusti. Onko tilanne muuttumassa?

Veteraanisijoittaja Mark Mobius kertoo uutistoimisto Bloombergille näkemyksensä turvasatamasijoituksena pidetystä kullasta. Hänen mukaansa sijoittajien kannattaa nyt allokoida 10 prosenttia sijoitussalkustaan kultasijoituksiin.

Mobius on kehittyville markkinoille sijoittavan rahaston ja Mobius Capital Partners -varainhoitotalon perustaja. Sijoitusammattilaisena hän on ollut jo yli 30 vuotta. Franklin Templeton Investments -yhtiössä Mark Mobius johti kehittyvien markkinoiden tutkimustiimiä. Vuonna 2018 hän perusti Mobius Capital Partners -yhtiön yhdessä aiempien kollegoidensa Carlos von Hardenbergin ja Greg Kniecznyn kanssa.

Mobius on tunnettu kultasijoittamisen kannattaja. Sitä hän on nytkin.

Mark Mobius perustelee kantaansa ennennäkemättömällä koronaelvytyksellä, joka johtaa valuuttojen arvojen laskuun eli devalvoitumiseen kultaan nähden.

”Tässä tilanteessa 10 prosenttia sijoituksista tulisi olla fyysisessä kullassa. Valuuttojen kansainvälinen devalvoituminen tulee olemaan merkittävää ensi vuonna, johtuen uskomattoman suuresta printatusta rahan tarjonnasta”, Mobius varoittaa.

Mobiuksen mielestä kultaa kannattaa omistaa, koska ei ole vaaraa, että hallitus takavarikoisi sen.

Kullan markkinahinta on tällä hetkellä hieman yli 1800 dollaria. Noin vuosi sitten kullan spot-hinta nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 2075 dollariin. Viimeisen vuoden aikana kullan hinta on noussut vaatimattomasti verrattuna osakeindekseihin. Kullan hinta on laskenut yli seitsemän prosenttia, kun samalla ajanjaksolla esimerkiksi S&P 500 -indeksi on kivunnut lähes 30 prosenttia.

Bloombergin mukaan sijoittajat ovat siirtäneet varojaan pois kulta-ETF -rahastoista ja siirtäneet varojaan osakkeisiin.

Kullan hinnan vaihtelu riippuu erityisesti kullan kysynnästä eikä niinkään tarjonnasta, koska sen tarjonta eli maanpäälliset kultavarannot eivät juurikaan kasva.

