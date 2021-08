Handelsbanken: Nokian kehityspanostukset alkavat näkyä, paluu osingonmaksuun mahdollinen

Nokia panostukset tutkimus- ja kehitystyöhön alkavat näkyä. Handelsbanken pitää mahdollisena uutta positiivista tulosvaroitusta ja nosti osakkeen tavoitehintaa.

Nokian käänteestä uuteen kasvuun on saatu tämän vuoden aikana useita merkkejä. Uutistoimisto Reuters kertoi vastikään, että kiinalainen teleoperaattori China Mobile on nostanut Nokian ensimmäistä kertaa toimittajalistalleen.

Reutersin mukaan Nokia on voittanut 10 prosentin osuuden yhdestä kolmesta China Mobilen 5G-radioverkkojen huutokaupassa. Kokonaisuuteen kuuluu kolme sopimusta, joiden kokonaisarvo on yhteensä noin kuusi miljardia dollaria. Tästä Nokian osuus on noin neljä prosenttia.

Sopimus on jälleen yksi osoitus siitä, että Nokia hakee uskottavammin kasvua kasvavilla 5G-markkinoilla.

Käänne näkyy myös tulosraporteissa. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen raportissa, Nokia tarjosi myös toisen vuosineljänneksen raportissa iloisen yllätyksen.

Nokian liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 5,3 miljardiin euroon, kun vertailukaudella se oli 5,1 miljardia. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia. Myynnin kasvu ylitti analyytikoiden vajaan 5,2 miljardin euron konsensusodotuksen.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 423 miljoonasta eurosta peräti 682 miljoonaan euroon, mikä ylitti selvästi analyytikoiden 408 miljoonan euron odotuksen.

Nokia kirii kiinni takamatkaa kilpailijoihinsa nähden

Nokian panostukset alkavat näkyä. Handelsbanken arvioi aamukatsauksessaan, että Nokian pitäisi nousta päivitetyn tuoteportfolionsa ansiosta tasavertaiseksi kilpailijaksi Ericssonille ja Huaweille 5G-verkkoliiketoiminnassa kuluvan vuoden lopulla.

”Yhtiö on menettänyt asemiaan usean vuoden ajan, mutta nyt uskomme Nokian pystyvän parempaan”, pankki toteaa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että vuosineljänneksen kohokohta oli Nokian matkapuhelinverkotliiketoimintaryhmän uusien AirScale-kantataajuus- ja -radiotuotteiden lanseeraus.

”Uudet AirScale-portfolion 32TRX Massive MIMO -aktiiviantennit ovat markkinoiden kevyimmät ja portfolion kantataajuusyksiköt vähentävät energiankulutusta jopa 75 % pienentäen ympäristöjalanjälkeämme”, Lundmark kertoi.

Handelsbanken muistuttaa, että Nokian näkymät tälle vuodelle ovat parantuneet sekä liikevoiton että liikevaihdon osalta. Mahdollista on lisäksi, että Nokia reivaa kannattavuusennustettaan jälleen korkeammalle, pankki arvioi.

”Nokia avasi keskipitkän aikavälin näkymiä vuodelle 2023 muutama kuukausi sitten. Näihin näkymiin yhtiö ei nyt tehnyt muutoksia, vaikka alkuvuosi on ollut erityisen vahva. Emme voi kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta sille, että yhtiö nostaa 2023 marginaalinäkymäänsä nykyisestä 10-13 prosentista kohti 12-14 prosenttia.”

Paluu osingonmaksuun mahdollinen

Handelsbanken uskoo Nokian hallituksen myös ehdottavan 0,15 euron osakekohtaista osinkoa tälle vuodelle, sillä se on jo antanut ohjeistuksen selvästi positiivisesta kassavirrasta.

Nokia päivitti maaliskuussa osinkopolitiikkaansa. Sen tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

Nokian hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonjakoa tilikaudelta 2021 vuoden 2021 viimeisen neljänneksen jälkeen päivitettyyn osinkopolitiikkaan perustuen.

Pankin näkemyksen mukaan Nokian toiminnan vahvistunut vire on laaja-alaista. Siksi se nosti hieman tavoitehintaa aiemmasta 5,75 eurosta 6,0 euroon ja pitää ostosuosituksen ennallaan.