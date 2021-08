Miten ansaita rahaa osakemarkkinoilla – Osa 6: Älä myy voittajia!

Kurssinousu itsessään ei ole myyntiperuste. Voittajayhtiöt vaurastuttavat sijoittajaa.

Pitkästä aikaa sarja jatkuu! Sarjassa käsitellään mielestäni olennaisia prinsiippejä, joita sijoittajan on hyvä vähintään tiedostaa ellei jopa noudattaa soveltuvasti omassa salkussaan.

Otetaan pieni kertaus Miten ansaita rahaa osakemarkkinoilla -sarjan aiemmista jaksoista.

Osinkohelmet, ilm. 8/20 Pääoman tuotto (yrityksen liiketoiminnassa) 9/20 Käänteinen arvonmääritys 10/20 Dollar cost averaging 12/20 Salkku on kuin oma yritys 2/21

Verotuksessa on sijoittajan kannalta yksi hyvä puoli, jos katsotaan suoraa osakesijoittamista (ei osakesäästötiliä).

Kun osakekurssi nousee, myös myytäessä menevä vero nousee. Se on piensijoittajalla 30 prosenttia voitosta. Eli jos myyt 5000 eurolla ostamasi osakkeet myöhemmin 7000 eurolla, luovutusvoittoveroa menee 600 euroa. Verottaja saa tästä yleensä automaattisesti tiedon ja myynnit näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Hyvin menestyvien yhtiöiden kurssit tuppaavat nousemaan vuodesta toiseen. Samalla nousee voiton osuus ja mahdollisen veron määrä. Juuri tämä ehkäisee sijoittajia myymästä laatuyhtiöitä.

Jos sinulla on osakesäästötili tai ps-tili, oletko havainnut myyväsi noussutta osaketta aiempaa helpommin, koska välitöntä vuotuista veroa ei mene?

Minulla on ps-tili. En suoraan tunnista ps-tililtä sitä, että olisin myynyt helpommin nimenomaan nousseita osakkeita. Sen sijaan tunnistan tavalliselta arvo-osuustililtä sen, että yksi menestysresepti on ollut juuri nousseiden laatuyhtiöiden pitäminen salkussa vuodesta toiseen – osittain verotuksen vuoksi.

Konkarin opit

Suomalaisen sijoituskirjallisuuden ’Grand Old Man’ Seppo Saario listaa Miten sijoitan pörssiosakkeisiin -kirjansa (”Pörssiraamattu”) lopussa 100 ikivihreää pörssivihjettä. Niistä moni liittyy voittajaosakkeiden pitämiseen:

1. Osakkeen arvonnousun peruste on kasvava osingonjako

Sijoittamisen tulos paranee, kun sijoittaja ajattelee ostavansa osuuden yhtiön voitonjaosta. Huolehdi siitä, että saat alati suurenevan rahavirran pörssiyhtiöiltä keväisin…

12. Tee pitkäaikaiset osakesijoitukset markkinajohtajayhtiöihin

16. Jos varallisuutesi on vähäinen, keskitä kasvuun

Jos sijoitat pörssimarkkinoilla, sijoita toimialan markkina-asemaltaan johtavaan yhtiöön.

27. Sijoita varasi yhtiöön, jonka oman pääoman tuotto on ainakin 12 %

33. Ota voitot hitaasti, tappiot nopeasti.

Kuten huomataan, todella moni Saarion pörssivihjeistä liittyy suoraan tai epäsuorasti menestyvien yritysten omistamiseen.

Se ei ole ihme. Menestyvä yhtiö kasvaa kannattavasti vuodesta toiseen. Sijoittajalle lohkeaa isompi osinko ja voiton kasvaessa osake myös hinnoitellaan aiempaa korkeammalle.

Toki kannattavassa kasvussa piilee aina vaara, nimittäin arvostusvaara. Voittojen noustessa kurssi nousee, jos P/E-luvun (hinta/tulos) oletetaan säilyvän ennallaan. Tämän lisäksi kannattava kasvaja arvostetaan tyypillisesti P/E-luvultaan keskimääräistä korkeammalle, eli kurssi nousee myös sitä kautta.

Jos kasvu ei jatkukaan ja tulos supistuu, kurssi voi valahtaa kaksin verroin. Pienentyvä tulos laskee kurssia, jos jälleen oletetaan P/E:n säilyvän ennallaan. Tämän lisäksi sijoittajat eivät välttämättä halua maksaa yhtä korkeaa P/E:tä kuin aiemmin, eli myös se nakertaa kurssia.

Nesteen Porvoon jalostamon jakelulinjoja. Kuva: Neste Oyj

Nuppineuloja heinäsuovassa?

Sijoittajien ydinhaaste jatkuvien parantajien löytämisessä on niiden tunnistaminen. Talouden kasvuvaiheessa monen yrityksen on helppo kehittyä hyvin, mutta entä kun suhdanne heikkenee?

Vaikka P/E-luku olisi korkeahko, esim. 25, sillä ei ole suurta merkitystä, jos yritys oikeasti pystyy vuosia jatkuvaan esimerkiksi 10 prosentin tuloskasvuun.

Asiaa voi ajatella yksinkertaisella esimerkillä. P/E 25 voi olla korkeahko 10 prosenttia vuodessa kasvavalle yritykselle. Toisaalta, jo viiden vuoden päästä tulos on kasvanut 61 prosenttia, jolloin P/E-luku nykykurssilla ja viidennen vuoden tuloksella onkin enää 15,5.

Toki tässä ei ole huomioitu ensimmäisen 5-vuotisjakson arvonnousua, mutta jos yhtiön hyvä kasvu jatkuu senkin jälkeen, osake on mitä todennäköisimmin hyvä pitkän ajan sijoitus, vaikka siitä olisi lähtöhetkellä maksettu korkeahko P/E (price/earnings).

Pitkän ajan helmien tunnistaminen voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: 1) markkinakasvu ja 2) yhtiön omat toimet, strategia, johto, toteutunut kehitys ja näkymät. Jos markkina ei kasva, yrityksen on vaikeampi kasvaa kannattavasti – puhumattakaan, että toimiala olisi supistumassa.

Sijoittamisessa on kuitenkin monia näkökulmia. Hyviä kasvavia yhtiöitä löytyy myös matalan kasvun aloilta – ja niitä saattaa saada toimialan vuoksi kohtuuhintaan.

Yksi tällainen viime vuosien menestyjä on Scanfil. Elektroniikan alihankinta ei varmasti ole ensimmäisenä mielessä, kun ammattisijoittaja etsii pitkän ajan kasvuhelmiä.

Neste, Kone ja Revenio

Otetaan tarkasteluun kolme pitkän ajan helmeä. Niiden menestysjakso on alkanut jo ennen 5-vuotisen tarkastelujakson alkua.

Revenion (+566 %), Nesteem (+296 %), Scanfilin (+123 %), OMX Helsinki -indeksin (+55 %) ja Koneen (+52 %) kurssikehitys 5 vuoden aikana, ei sisällä osinkoja. Kuva: TradingView

Parhaiten 5 vuoden aikana pörssissä on kehittynyt silmänpainemittareita valmistava Revenio, kurssinousua ennen osinkoja jopa 566 prosenttia. Toiseksi parhaana on öljynjalostaja Neste, joka sekin on nelinkertaistanut arvonsa (+296 %). Myös edellä mainitun Scanfilin kehitys on ollut erinomaista.

Kestomenestyjä Kone on sekin pärjännyt pörssi-indeksin tahdissa.

Näistä mitään ei olisi kannattanut myydä 5 vuotta sitten. Niin Kone, Neste kuin Revenio ovat alansa johtavia toimijoita vähintään alueellisesti. Niillä on oma tuote ja osaaminen.

Scanfil taas kykenee pärjäämään ja palvelemaan asiakkaitaan tehokkuudellaan ja muilla kilpailueduillaan.

Kuinka liiketoiminta on kehittynyt?

Scanfilin liikevaihto on tuplaantunut reiluun 400 miljoonaan euroon vuodesta 2016 vuoteen 2020. Revenion liikevaihto on lähes 3-kertaistunut 61 miljoonaan ja Koneen liikevaihto on kasvanut 13 prosenttia 9,9 miljardiin. Nesteen liikevaihto laski koronan vuoksi viime vuonna samalle 11,8 miljardin tasolle, jolla se oli vuonna 2016.

Liikevoitoissa Scanfil on tuplannut n. 40 miljoonaan euroon ja Kone säilyttänyt ennallaan 1,3 miljardissa. Revenio on kasvattanut liikevoittoaan liikevaihdon tahdissa 19 miljoonaan ja Nestekin parantanut koronavuodesta huolimatta 1,4 miljardiin euroon 5 vuoden takaisesta 1,0 miljardista.

Markkina-arvot ovat kasvaneet suhteessa liiketoiminnan lukuja nopeammin erityisesti Reveniolla ja Nesteellä, kuten kuvaajakin ilmentää. Revenion markkina-arvo on paisunut vuoden 2016 lopun 240 miljoonasta viime vuoden lopun 1,3 miljardiin euroon, Nesteen 9,3 miljardista 45 miljardiin.

Revenion arvostus oli korkea jo lähtöhetkellä (markkina-arvo 2016: 243 milj. euroa ja liiketulos n. 7), mutta kannattavan kasvun jatkuessa voimakkaana, sekä voiton kasvu että arvostustason nousu ovat nostaneet osakekurssia.

Voittajien kyydissä on todellakin kannattanut pysyä.

🔸🔸

MAINOS

Henrin kirjat alennuskoodilla ”Salkunrakentaja2021” täältä. Kirjoissa on lisää mm. pitkän ajan helmistä ja niiden tunnistamisesta, caseja ja konkareiden haastatteluja.

🔸🔸

Tulevaisuudesta on vaikea sanoa. Nykytilanteessa talouden noususuhdanne elvytyksineen on antanut oman sysäyksensä pörsseihin. Kun Saarion kirjaa lukee tarkemmin, kiinnittäisin huomiota myös ikivihreään pörssivihjeeseen numero 59:

Kasvuyhtiöt arvostetaan korkealle matalan inflaation aikana.

Nyt on matala inflaatio, joka voi aivan hyvin kiivetä jonkin verran ison elvytysrahan ja kustannusten nousun johdosta.

Vaikka olisin varovainen korkeiden arvostuksien kanssa, minusta voittavia ja kasvavia yhtiöitä kannattaa silti pitää salkussa – ei ehkä pelkkiä ”Revenioita” vaan laajemmin hyvän markkina-aseman kannattavia yrityksiä, jotka kasvattavat pitkällä ajalla vuotuista osinkopottiaan.

Osinkoa jaetaan nykyään yhä useammin useita kertoja vuodessa.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Koneen osakkeita.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sjoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2021” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e, tai pakettihinta 45 e – ei muita kuluja.

Tutustu pk-yrityksen arvonmääritykseen täällä.