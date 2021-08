Sähkön hinta jatkaa nousuaan

Pörssisähkön pitkään jatkuneet korkeat hinnat näkyvät jo uusissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa.

Pörssisähkön hinta on ollut harvinaisen korkea keväästä lähtien ja hintojen odotetaan jatkavan nousuaan. Korkea hinta vaikuttaa jo määräaikaisten sopimusten sähkön hintoihin, joka omalta osaltaan kielii, etteivät sähkön hinnat ole laskemaan päin. Kylmä talvi voi tuoda ennätyskorkeat sähkön hinnat, jos sääolosuhteet eivät ole suotuisat. Realistista onkin odottaa hintojen laskevan aikaisintaan ensi keväänä 2022.

Alku vuosi 2021 enteili vielä hyvää pörssisähkönostajille, kun sähkön hinta kävi Nord Pool-pörssissä miinuksen puolella. Tilanne kuitenkin muuttui äkisti ja sähkön hinta on siitä lähtien jatkanut nousuaan. Parhaimmillaan sähkön tuntihinnat ovat pyörineet pörssissä reilusti yli 20 snt/kWh ja heinäkuun keskihinta oli 9,77 snt/kWh, mikä on korkein sähkön keskihinta pörssissä 10 vuoteen.

Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinnat ovat nousseet kesäkuusta lähtien noin 1–2 snt/kWh kuukaudessa ja nyt elokuussa sähkön hinta pyörii 7-9 snt/kWh hinnoissa, ilman siirtomaksuja.

Pitkään jatkunut hintojen nousu alkaa näkyä myös määräaikaisten sopimusten hinnoissa. Toistaiseksi hintojen nousu on vielä ollut maltillista, mutta jotain epävarmasta sähkön hinnan tulevaisuudesta kertoo se, että osa sähköyhtiöistä on nostanut vain pitkien määräaikaisten sähkösopimusten hintoja.

Miksi sähkön hinta nousee?

Sähkön hinnan nousuun ei ole vain yhtä selittävää tekijää, vaan syyt ovat monitahoiset. Toisaalta nousua vauhdittivat sääolosuhteet ja kotimaisten ydinvoimalaitosten vuosihuollot, toisaalta koronan jälkeinen nousukausi ja poliittinen ilmapiiri.

Sähkönostajan on myös hyvä ymmärtää, että näiden tekijöiden lisäksi, Pohjoismaisia sähkömarkkinoita määräävät kahdet eri markkinat. Pörssisähkö kertoo sähkön hinnoittelun nykyhetkestä, jossa tiedät vuorokautta aikaisemmin seuraavan vuorokauden sähkön hinnan tunti tunnilta. Markkinoihin reagoidaan nopeasti. Suomen alueen spot-hinnat määräytyvät Nord Pool-pörssissä. Määräaikaisten sopimusten hinnat taas määräytyvät johdannaismarkkinoiden mukaan, jossa pyritään ennustamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa.

Säällä merkittävä vaikutus sähkön hintaan

Vesivoima on yksi Pohjoismaisen sähköntuotannon kulmakivistä ja uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen- ja aurinkoenergian käytön lisääntyessä, sää on yhä suuremmassa roolissa sähköntuotannossa. Muiden Pohjoismaiden tapaan kevät oli Suomessa kylmä, mutta kuiva, joka sai taloudet turvautumaan lämmitykseen tavallista pidempään. Samalla vesivarannot hupenivat ja nostivat vesivoimatuotannon hintaa, jota kuiva kesä ei ole päässyt helpottamaan.

Vaikka tuulivoima on onnistunut ajoittain laskemaan sähkön hintaa, on kuuma kesä ollut poikkeuksellisen tyyni. Tuulivoima ja sen tuotannon epätasaisuus on keikuttanut sähkön hintaa, mikä kuluttajalle on näkynyt spot-hintojen korkeina nousuina ja rajuina laskuina.

Sähkötuotantoon toivat myös omat haasteensa Suomen ydinvoimaloiden vuosihuollot, jotka ajoitettiin keväälle ja alkusyksyyn, jolloin sähkön hinta on tavallisesti alhaisemmillaan. Olkiluoto 3 piti vihdoinkin astua tuotantoremmiin nyt syksyllä 2021. Ydinvoimala sai pitkään odotetun ydinvoiman tankkausluvan, mutta testitulosten pohjalta turbiineille päätettiin suorittaa vielä huolto ja lisätestejä. Ydinvoimalan sähköntuotannon aloittaminen siirtyy maaliskuulle 2022.

Huono sähköntuotanto on saanut Pohjoismaat turvautumaan saksalaiseen tuontisähköön. Mutta koska Keski-Euroopassa sähkön hinta on huomattavasti korkeammalla tasolla, ovat kustannukset näkyneet myös suoraan sähkön hinnassa.

Talven odotetaan nostavan sähkön hintaa entisestään. Etenkin, jos tiedossa on kylmä talvi, kuluu sähköä huomattavasti enemmän lämmitykseen.

Korona ja päästökauppa kiihdyttävät sähkön hinnan nousuun

Rokotusten myötä, talous on lähtenyt elpymään kohisten ja tämä on nostanut raaka-aineiden ja sähkön hintaa teollisuusmaissa. Esimerkiksi, kivihiilen hinta on noussut, ja vaikka se ei ole enää niin käytetty Suomessa, sillä on edelleen merkittävä sija Euroopan sähköntuotannossa. Samalla EU:n päästökauppa on vaikuttanut merkittävästi fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön hintaan. Päästöoikeus hintojen arvioidaan nousseen yli puolella vuoden takaisesta.

Määräaikainen sähkösopimus tuo turvaa sähkön hinnan nousulta

Tällä hetkellä paras tapa suojautua sähkön hinnan nousulta on 6-24 kuukauden määräaikainen sähkösopimus, joka takaa vakaan sähkön hinnan koko määräajaksi.

Erityisesti pörssisähkön ostajien kannattaisi vaihtaa nyt määräaikaiseen sopimukseen, tai jos pörssisähkösopimus sallii, ottaa hintakiinnitys määräajaksi tai hintakatto lisäpalvelu. Näin suojaudut hinnan muutoksilta ja vältyt yllättävän suurilta sähkölaskuilta.

Hintakiinnitys ja hintakattopalvelu eivät kuulu jokaiseen pörssisähkösopimukseen, vaan ovat yhtiökohtaisia lisäpalveluja.

Komparate tarjoaa ilmaisen sähkön kilpailutuksen

Komparate on asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa kuluttajille ilmaisen sähkön kilpailutus ja vertailu palvelun, jonka avulla löydät helposti ja nopeasti taloudellesi parhaan sähkösopimuksen. Palvelussamme on yli 60 suomalaisen sähköyhtiön kaikki sähkösopimukset, joista vertailla. Lisäksi kerromme ajankohtaisista sähköön liittyvistä asioista ja neuvomme kuluttajia sähkösopimusten suhteen.

Sähkön kilpailuttaminen Komparaten sivuilla on helppoa: anna arviosi vuosittaisesta sähkönkulutuksestasi ja saat vastauksena sopivimmat sähkösopimukset halvimmasta kalleimpaan. Olemme arvioineet jokaisen sähkösopimuksen, sen hyvät ja huonot puolet, millaiseen talouteen sähkösopimus sopisi sekä laskeneet arvion vuosihinnasta.

Komparaten valikoimissa on sähkösopimuksia ainoastaan luotettavilta sähköyhtiöiltä joiden hinnoittelu on selkeää ja läpinäkyvää. Vertailumme tarkoitus on helpottaa kuluttajia kilpailuttamaan sähkösopimuksensa.

Voit hakea erilaisia sähkösopimuksia: määräaikaisia, toistaiseksi voimassa olevia, pörssisähköä, aika- tai kausisähköä sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Komparaten vertailun käyttö on kuluttajalle ilmaista, eikä sido sinua mihinkään. Halutessasi voit saada tarjoukset myös sähköpostiisi.