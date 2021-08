Sitowise saa pankilta ostosuosituksen – tilauskanta uuteen ennätykseen

Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Suunnitteluyhtiö Sitowise on ollut ahkera yritysten ostaja tänä vuonna. Analyytikon mukaan yhtiö hinnoitellaan alennuksella verrokkeihinsa nähden.

Sitowise tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja älykkään kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin viime maaliskuussa. Se toimii Suomessa ja Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkinoilla, joihin sisältyvät rakentamisen ja infrarakentamisen konsulttipalvelut, sekä rakennetun ympäristön IT-palveluiden ja -ratkaisujen markkinoilla.

Yhtiön palvelukokonaisuuden muodostavat kolme eri liiketoiminta-aluetta, Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Yhtiöllä on 1900 asiantuntijaa.

Sitowisen toiminnot Ruotsissa on organisoitu omaksi liiketoiminta-alueekseen. Sitowise tarjoaa Ruotsissa suunnittelu- ja konsultointipalveluja seuraavilla osa-alueilla: infrakohteiden talotekninen suunnittelu, rakennesuunnittelu, geotekninen suunnittelu sekä rakennusten ja kiinteistöjen talotekninen suunnittelu ja konsultointi.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 hieman alle 126 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna yhtiö ylsi jo 160 miljoonan euron liikevaihtoon. Samana aikana liikevoitto on noussut 13 miljoonasta eurosta 18 miljoonaan euroon.

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio, kertoo toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Tilauskanta uuteen ennätykseen

Markkinoiden piristyminen näkyivät Sitowisen toisen vuosineljänneksen tulosraportissa. Yhtiön tilauskanta nousi ennätyskorkeaksi ja se kasvoi kaikilla Suomen liiketoiminta-alueilla ja pysyi Ruotsissa aiemmalla, hyvällä tasolla. Tilauskanta oli 22 prosenttia korkeammalla vuoden 2020 loppuun verrattuna.

”Sitowisen asiakkaat niin julkisella kuin yksityisellä puolella ovat aktivoituneet. Markkinoilla on silti edelleen nähtävissä epävarmuutta, mikä osittain johtuu rakennusalan kohonneista materiaalikustannuksista.”, Elomaa toteaa.

Muutoin huhti–kesäkuu sujui yhtiön odotusten mukaisesti. Liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 8 prosenttia 46,5 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITA laski viime vuoden 7,2 miljoonasta eurosta 5,9 miljoonaan.

”Kannattavuus oli viime vuotta alhaisempi, mutta tämä selittyy kevään 2020 poikkeuksellisuudella. Tuolloin koronaviruspandemia siirsi painopisteen täysin projektityöhön, kun tarjouspyyntöjen määrä laski ja henkilöstö siirsi lomia myöhemmäksi koronarajoitusten vuoksi. Tämä nosti työtuntien määrää ja laskutusastetta normaalia korkeammaksi”, toimitusjohtaja toteaa.

Hyvät edellytykset kasvutavoitteeseen

Sitowise ei ole edelleenkään julkaissut taloudellisia tavoitteita vuodelle 2021. Danske Bankin analyytikko Matias Rautionmaa näkee Sitowisella silti hyvät kasvunäkymät.

”Olemme nyt ohittaneet suomalaisen talonrakentamisen syklin pohjan, asuntoaloitukset kukoistavat ja vertailuluvut helpottuvat. Uskomme, että Sitowisella on hyvät edellytykset saavuttaa tavoitteensa yli 10 %:n liikevaihdon kasvusta”, Rautionmaa toteaa pankin aamukatsauksessa.

Rautionmaan mukaan toisen vuosineljänneksen tulosraportti oli laajalti linjassa odotusten kanssa lukuun ottamatta hieman korkeampia henkilöstökustannuksia. Pankki odottaa kasvun korvaavan tämän myöhemmin.

Sitowise on tehnyt viisi yritysostoa vuoden 2021 aikana. Danske Bank ennustaa yhtiön orgaanisen liikevaihdon kääntymistä kasvuun.

Rautionmaan mukaan Sitowisen osake on hinnoiteltu 19 prosentin alennuksella pohjoismaisiin verrokkeihin nähden EV/EBITA-kertoimella 21x. Pankin yritysjärjestelyskenaario EV/EBITA laskee alle 12x:n vuonna 2023, mikä on halpaa kaksinumeroisen tuloskasvun kannalta, analyytikko toteaa.

Danske Bankin suositus Sitowisen osakkeelle on edelleen osta. Yhtiötä seuraa kolme analyytikkoa, joista yhden suositus on lisää ja yhden pidä. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 9,8 euroa.