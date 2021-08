Tekstiilikuituyhtiö Spinnova sopimukseen amerikkalaisen ulkoiluvaatebrändin kanssa

Ilmoitus uudesta kumppanuudesta sai Spinnovan osakkeen jyrkkään nousukiitoon Helsingin pörssissä.

Uudenlaisen tekstiilikuidun tuotantoteknologian kehittänyt Spinnova kertoo tiedotteessaan allekirjoittaneensa merkittävän sopimuksen amerikkalaisen ulkoiluvaateyhtiö The North Facen kanssa.

Yhtiöiden välisen kehityssopimuksen tarkoituksena on uusien vastuullisten, teknisten ulkoiluvaatteiden kehittäminen. Yhteistyön tavoitteena on ekologisten SPINNOVA-materiaaleja sisältävien tuotteiden kaupallistaminen ja SPINNOVA-kuidun ensimmäisten kaupallisten tuotantovolyymien käyttö.

Spinnova listautui Helsingin pörssiin viime kesäkuussa. Yhtiön kehittämä tuotantoteknologia mahdollistaa tekstiilikuidun valmistamisen useista raaka-aineista, kuten puu- ja nahkajätteestä. Lisäksi raaka-aineeksi käyvät muut uusiutuvat raaka-aineista, kuten maatalousjäte, elintarvike- ja juomateollisuuden jäte ja tekstiilijäte.

Spinnova perustettiin marraskuussa 2014, mutta sen teknologia on yli kymmenen vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos. Saatuaan päätökseen tutkimus- ja kehitystyön päävaiheen, yhtiö on aloittamassa sen maailmanlaajuista kaupallistamisvaihetta. Se odottaa kaupallistavansa teknologia-alustansa, joka mahdollistaa SPINNOVA-kuidun valmistamisen useista eri raaka-aineista ilman, että taustalla olevaa teknologiaa tarvitsee muokata.

Yhtiön teknologia-alusta on todettu toimivaksi yli kaksi vuotta toiminnassa olleessa teollisen mittakaavan pilottituotantolaitoksessa Jyväskylässä.

Sopimuksen tavoitteena vähentää ympäristökuormitusta

Yhteistyö maailmanlaajuisten vaatebrändien kanssa on osa Spinnovan markkinoillemenostrategiaa, ja sen odotetaan lisäävän brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Lisäksi teknologiakumppanuuden Valmetin kanssa odotetaan mahdollistavan Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa varmistaen samalla tuotantoteknologiansa korkean laadun Valmetin globaalilla toiminnalla.

Spinnova kertoo tiedotteessaan, että tekstiilimateriaalien globaali kysyntä kasvaa nopeasti, ja sen arvioidaan olevan jopa 146 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Ulkoiluvaatteet ovat kasvava vaateteollisuuden osa-alue. Spinnovan uuden kumppanuuden tavoite on vähentää tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen liikakäyttöä.

Spinnovan ja The North Facen tavoite on synnyttää yhteistyössä ulkoiluvaatesegmenttiin ekologisia vaihtoehtoja tavanomaisille tekstiilimateriaaleille, teknisestä suorituskyvystä tinkimättä.

SPINNOVA-kuitu valmistetaan ilman haitallisia kemikaaleja, ja sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA-materiaalit eivät sisällä lainkaan mikromuovia ja ovat 100 prosenttisesti kierrätettäviä.

”The North Face on vastuullisten ulkoiluvaatteiden johtavia toimijoita. Tämä on meille hieno mahdollisuus testata materiaalimme rajoja The North Facen kanssa. Haluamme näyttää alalle uudenlaista esimerkkiä ekologisuudesta yhdistettynä tekniseen suorituskykyyn”, kertoo Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

Sopimuksen taloudelliset hyödyt eivät realisoidu nopeasti

The North Face on osa amerikkalaista VF-konsernia, jonka liikevaihto oli 9,2 miljardia dollaria maaliskuussa 2021 päättyneenä tilivuonna. Spinnova odottaa sopimuksellaan The North Facen kanssa olevan merkittävä vaikutus Spinnovan pääsyyn markkinoille, joskaan tänään solmitun sopimuksen ei odoteta vaikuttavan Spinnovan taloudelliseen tilanteeseen vuosina 2021 – 2022.

Spinnovan pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin kuuluu SPINNOVA-kuidun tuotantokapasiteetin kasvattaminen miljoonaan tonniin seuraavien 10-12 vuoden aikana. Spinnova tiedotti helmikuussa suunnitelmistaan rakentaa ensimmäinen kaupallinen tehtaansa Suomeen, vastatakseen vastuullisten materiaalien kasvavaan kysyntään globaalien tekstiilialan brändien taholta.

SPINNOVA-kuitua tuottavan tehtaan yhtiö arvioi aloittavan tuotantonsa vuoden 2022 lopussa, yhteistyössä Spinnovan strategisen kumppanin Suzanon, maailman suurimman selluntuottajan, kanssa.

Spinnovan osake on noin 13 prosentin nousussa maanantaina kello 10.50 Helsingin pörssissä.