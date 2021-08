Tällaiset startupit kiinnostavat enkelisijoittajia

FiBANin toimitusjohtaja Amel Gaily.

Terveysala on noussut enkelisijoittajia eniten houkuttelevaksi sektoriksi, kertoo uusi selvitys.

Enkelisijoittaja tai bisnesenkeli on sijoittaja, joka hakee tuottoa ja kasvupotentiaalia ensisijaisesti listaamattomista kasvuyhtiöistä ja startup-yrityksistä. Enkelisijoittaja ei tuo vain yritykseen pääomia, vaan yleensä myös kokemustaan ja kontaktejaan.

Enkelisijoittajat ovat usein kokeneita yrittäjiä, joilla on riittävästi pääomia käytettäväksi sijoituksiin. Suomen bisnesenkeliverkosto Finnish Business Angels Network (FiBAN) suosittaa, että enkelisijoittajalla tulisi olla likvidiä omaisuutta vähintään parisataatuhatta euroa.

Enkelisijoitukset ovat hyvin riskisiä sijoituskohteita, koska iso osa alkuvaiheen sijoituksista ei koskaan kasva menestyväksi yritykseksi. FiBAN:in mukaan vasta sitten kun sijoituksia on 20–40, riski alkaa tutkimusten mukaan hajaantua. FiBAN:in jäsenistön tyypillinen kertasijoitus on 20 000 euroa, kertoo Suomen Yrittäjät.

Suomi on nyt yksi nopeimmin kasvavista eurooppalaisista startup-keskittymistä. Vuonna 2020 kerättiin kasvurahaa lähes miljardin euron verran.

FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista. FiBANin toimitusjohtaja Amel Gaily kertoo, että nyt nähdyssä kasvussa näkyvät niin pitkäjänteisen työn hedelmät kuin myös kansainvälisten verkostojen merkitys.

”Pääomasijoittajat ovat saaneet kerrytettyä suuria rahastoja ja nyt on mitä sijoittaa. Samalla on saatu houkuteltua paljon kansainvälistä rahaa. Suurin osa ulkomaisista venture capital -sijoituksista tehdään yhteistyössä suomalaisen sijoittajan kanssa”, Gaily kertoo.

Nämä toimialat kiinnostavat enkelisijoittajia

Enkelisijoittajat sijoittavat eniten terveysalan, IT-alan ja valmistavan teollisuuden startupeihin. Näin kertoo Suomen bisnesenkeliverkosto FiBANin ja Tesin uusi selvitys. Selvitys kattaa tiedot 1178:sta enkelisijoituksen vuosina 2013-2020 saaneesta startupista.

Kiinnostus terveysalan yrityksiin on kasvanut tasaisesti viime vuosina: vuoden 2013 14 prosentista vuoden 2020 22 prosenttiin. Bisnesenkelirahoituksen saaneista yrityksistä nopeimmin kasvanut ala on puolestaan bioteknologia. Pandemian myötä kiinnostuksen odotetaan pysyvän korkealla.



”Pandemia on osaltaan kiihdyttänyt paitsi terveysalan kiinnostavuutta myös terveysalan yritysten valuaatioiden kasvua, jotka ovat liki tuplaantuneet vuoden 2019 ja 2020 välillä samalla, kun kaikkien enkelisijoituksen saaneiden yritysten mediaanivaluaatio on hieman laskenut”, kertoo Amel Gaily.

Skaalautuva teknologia startupien ytimessä

Skaalautuva teknologia on monen nopeaa kasvua tavoittelevan startupin liiketoiminnan ytimessä: jopa liki kolmannes rahoituksen saaneista yrityksistä on vahvasti ohjelmistovetoisia.

Startupit, joiden liiketoiminnan ydin perustuu tekoälyyn tai kehittyneeseen analytiikkaan muodostivat vuonna 2020 kaikkiaan kahdeksan prosenttia rahoituksen saaneista yrityksistä. Tekoälyä hyödynsi eniten IT-alan, internet-palvelujen ja terveysalan startupit.

Tutkimuksen pohjana on käytetty analytiikkayhtiö Vainun kehittämää algoritmia, joka luokittelee yritykset vertikaaleihin automaattisesti niiden verkkosivujen pohjalta ja auttaa ymmärtämään yritysten liiketoimintaa huomattavasti perinteistä TOL-luokittelua tarkemmin erityisesti uusien liiketoimintojen osalta.



”Vainun luokittelumenetelmä on kansainväliselläkin tasolla edelläkävijä, ja onnistuu tekemään yhdenmukaisen ja objektiivisen vertikaaliluokituksen koko yrityskenttään”, kommentoi Tesin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Henri Hakamo.



Hakamon mukaan tarkempi ymmärrys yritysvertikaalien kehityksestä aikaisesta vaiheesta lähtien auttaa eri toimijoita ymmärtämään yrityskentässä tapahtuvista dynaamisista muutoksista.

”FiBANin panostukset dataan ja tutkimukseen ovat erinomainen esimerkki yhteistyöstä, joiden avulla pystymme yhdessä ymmärtämään uusien ilmiöiden kehittymistä laajemmassa startup-ekosysteemissä ja vastaavasti jakamaan sitä edelleen laajemmalle pääomasijoituskentälle”, Hakamo toteaa.

Enkelirahoituksen saaneet startupit sektoreittain