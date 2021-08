T&T: Valtio maksanut massiivisia tuulivoimatukia, yksi yhtiö saanut 128 miljoonan euron tuen

T&T:n selvityksen mukaan vuosina 2011-2020 Suomen valtio maksoi tuulivoimayhtiöille kaikkiaan lähes 1,4 miljardia euroa tuulivoiman tuotantotukea.

Tekniikka & Talous selvitti suomalaisten tuulivoimayhtiöiden tuet Energiaviraston tilastoista.

Yksistään viime vuonna tukea maksettiin ennätykselliset 260 miljoonaa euroa, koska markkinasähkö oli halpaa.

Yhtiöistä eniten tukea on saanut vuosien saatossa vaasalainen EPV Tuulivoima, yhteensä peräti 128 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tuotantotukea on myönnetty Suomen Hyötytuuli Oy:lle, 110 miljoonaa euroa. Näitäkin enemmän on tukea saanut Tuuliwatti, mutta sen tuet eivät näy enää tilastoissa, koska sen voimalat on siirretty muualle.

Tuki on sitä suurempi mitä alhaisempi on sähkön hinta.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuki tuli voimaan maaliskuussa 2011. Tässä alkuperäisessä syöttötariffijärjestelmässä tuulivoimalle maksettiin 83,50 euron takuuhintaa megawattitunnilta. Jos sähkön markkinahinta oli matalampi, tuulisähkön tuottajalle maksettiin markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Yhteensä takuuhintaa voi saada 12 vuoden ajan.

Keväällä 2015 Suomen hallitus päätti tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän sulkemisesta ja syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta marraskuussa 2017. Tämän jälkeen ei järjestelmään ole enää hyväksytty uusia tuulivoimalaitoksia.

Loppuvuodesta 2018 kilpailutettiin uusiutuvan sähkön tuotantoa uuden tuotantotukilain mukaisesti. Myönteisen tukipäätöksen sai seitsemän hanketta, joista kukin myönteisen tukipäätöksen saanut sähköntuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemion ja tukea maksetaan 12 vuoden ajan.

Energian ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön kannustava valtionyhtiö Motiva kertoo nettisivuillaan, että tuulivoima on edelleen osittaisesta valtion tuesta huolimatta yksi taloudellisimmista tavoista lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa Suomessa. Uusimmat tuulivoimalaitokset on rakennettu kokonaan ilman valtion tukea.

Vuonna 2020 Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa. Kaikkiaan vuoden 2020 lopussa Suomessa oli 821 tuulivoimalaa. Motivan mukaan Suomen tuulivoimalat tuottivat Suomen sähkönkulutuksesta hieman alle 10 prosenttia.

Maalle rakennettavissa tuulipuistoissa on yleensä 6–20 voimalaa, mutta suurimmilla suunnitelluilla alueilla niitä on jopa yli 100. Motivan mukaan maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa.

Lähde: Motiva.fi