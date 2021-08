Yksinkertaista tuottoa alhaisilla kuluilla – tämä yksi sijoitus riittää passiiviselle sijoittajalle

Passiiviselle sijoittajalle riittää yksi sijoitus, joka antaa hyvän hajautuksen minimaalisilla hallinnointikuluilla. Suosittu pörssinoteerattu indeksirahasto varteenotettava on vaihtoehto.

Moni sijoittaja käy sijoituksillaan aktiivisesti kauppaa, sijoittaa useisiin osakkeisiin ja hajauttaa vieläpä sijoituksiaan eri markkinoille ja eri omaisuuslajeihin.

Tällainen sijoittaminen vaatii kuitenkin perehtymistä. Passiiviselle sijoittajalle rahastot ovat se helpompi tie, sillä rahastot tarjoavat yhdellä sijoituksella hajautuksen useisiin sijoituskohteisiin – yleensä kuitenkin vain yhteen markkinaan ja yhteen omaisuuslajiin.

Perinteisissä sijoitusrahastoissa on vain yksi ongelma: niiden korkeat kulut. Rahastosijoittaja joutuu luopumaan merkittävän osan tuotosta, koska rahaston on saatava aktiivisen salkunhoidon kulut katettua ja siihen vielä voittomarginaali päälle.

Passiiviselle sijoittajalle pörssinoteerattu indeksirahasto on varteenotettava vaihtoehto. Niistä puuttuu aktiivinen salkunhoito kokonaan, jolloin kulut pysyvät kurissa.

Kulupihi ETF-rahasto on varteenotettava vaihtoehto

Amerikkalainen The Motley Fool -sivusto on sitä mieltä, että mikäli sijoittaja valitsee vain yhden sijoituksen, on erinomainen vaihtoehto Vanguard S&P 500 ETF.

Vanguard on tullut tunnetuksi alhaisista kuluistaan. Vanguard S&P 500 -rahaston hallinnointipalkkio on ällistyttävän alhainen, vain 0,03 prosenttia vuodessa rahastopääomasta. Vastaavien muiden vastaavien rahastojen palkkio on keskimäärin moninverroin korkeampi, noin 0,83 prosenttia rahastotutkimuslaitos Morningstarin mukaan.

Kuluilla on väliä. Rahaston kulujen merkitystä valaisee seuraava esimerkki: Sijoittaja laittaa 10 000 euroa 10 vuodeksi rahastoon, josta hän saa keskimäärin 9,0 prosentin vuosituoton. Jos hallinnointipalkkio on keskimääräistä 0,83 prosentin tasoa, niin hallinnointipalkkioihin uppoaa yhteensä 1893 euroa 10 vuoden aikana. Vastaavasti Vanguard S&P 500 ETF:n kulut ovat vain 71 euroa. Erotus on siis 1822 euroa. Se on paljon.

Vanquardin äärimmäisen kulupihissä rahastossa on kuitenkin yksi ongelma.

Vanguardin ETF-rahasto on suomalaissijoittajien tavoittamattomissa. Finanssivalvonnan MiFID 2- sääntelyn tultua voimaan, se kieltää nimittäin Yhdysvaltoihin rekisteröityjen eft-rahastojen tarjoamisen EU:ssa, jos tarjolla ei ole avaintietoesitettä kohdemaan virallisilla kielillä.

Vanguardin rahastolle löytyy kuitenkin vaihtoehto, jonka kulut eivät ole yhtä alhaiset, mutta hyvin alhaiset silti. Sijoittaja.fi-sivuston mukaan vaihtoehto Vanguardin rahastolle on iShares Core S&P 500 UNITS ETF (CSPX).

Se on pörssinoteerattu indeksirahasto, joka seuraa Vanguardin ETF-rahaston tapaan Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksiä. Rahasto sijoittaa kaikkiin kyseisen indeksin osakkeisiin, eli 500 suurimpaan amerikkalaisyhtiöön. Rahaston hajautus on siis hyvin laaja.

USA:n osakemarkkinat ovat olleet menestystarina

Koska iSharesin ETF:n sijoituskohteet ovat suurimpia jenkkiyhtiöitä, on indeksin tuottokehitys lähellä koko USA:n osakemarkkinoiden tuottokehitystä. Käytännössä siis tähän EFT:ään sijoittava rahastosäästäjä sijoittaa USA:n osakemarkkinaan.

iSharesin rahasto ei ole ihan yhtä kulutehokas kuin Vanguardin vastaava rahasto, mutta iSharesin rahaston hallinnointipalkkio on silti vain murto-osa perinteisten sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioista. Sen vuotuinen hallinnointipalkkio on vain 0,07 prosenttia. Vertailun vuoksi esimerkiksi kotimaisen FIM USA –osakerahaston, joka sijoittaa pääasiallisesti suurten, kasvavien, kannattavien ja taseeltaan terveiden amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin, hallinnointipalkkio on 1,5 prosenttia vuodessa. Lisäksi päälle tulevat vielä merkintä- ja lunastuspalkkiot 1,0 prosenttia molemmat.

Koska finanssikriisin jälkeen erityisesti USA:n osakemarkkinat ovat tuottaneet häikäisevän hyvin, on iSharesin ETF:n historiallinen tuotto ollut myös vakuuttava.

Rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisen 10 vuoden aikana on ollut 14,9 prosenttia. Se on lähes sama kuin vertailuindeksin eli S&P 500:n tuotto, jonka vastaavan ajan keskimääräinen vuosituotto on ollut 14,6 prosenttia.

Sanomattakin on selvää, ettei historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Ajallinen hajautus on keino pienentää riskiä siitä, että koko USA:n osakemarkkina ja sitä myötä iShares-rahasto lähtee laskuun ja johtaa negatiivisiin tuottoihin.