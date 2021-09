Analyysi: Markkina tarvitsee korjausliikettä

Osakemarkkina on käynyt superkuumana koko tämän vuoden. Vain harva osasi arvioida koronan vaikuttavan niin positiivisesti markkinoihin kuin on käynyt. Pieni korjausliike puhdistaisi ilmaa.

Yhtäältä sekä määrällinen että korkoelvytys ovat tehneet tehtävänsä.

Toisaalta moni yhtiö on säästänyt kustannuksiaan korona-aikana. Tämän vuoden puolella maailmantalouden veto on ollut vahvaa, mikä on edistänyt yhtiöiden kehitystä.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, yksityissijoittajilla on ollut aikaa ja rahaa käydä kauppaa, ostaa osakkeita. Tämä on harvinaislaatuinen cocktail, jonka positiiviset vaikutukset alkavat olla tiensä päässä.

Siitä kertoo yksinkertaisesti Amerikan suurimpien yhtiöiden taivaita hipova arvostus.

S&P 500 -indeksin eli 500 suuryhtiön P/E-luku (price/earnings) on toteutuneilla tuloksilla ja nykykursseilla tasolla 35. (lähde: multpl.com)

Kuvaajassa on esitetty S&P 500 -indeksin pisteluvun kehitys 1/2007 – 9/2021, vuosimuutos ennen osinkoja 8,1 %. Lähde: S&P Dow Jones Indices

Tätä korkeammalla P/E on ollut vuositasolla katsottuna ainoastaan kahdesti: teknokuplan jälkimainingeissa vuodenvaihteessa 2001-2002 ja finanssikriisin jälkimainingeissa vuodenvaihteessa 2008-2009.

Molemmat ovat epänormaaleja tilanteita ja molempiin liittyy alaskirjauksia (laskien tulosta ja nostaen siksi P/E-tasoa). Vuonna 2008 nähtiin kymmenien miljardien dollareiden tappioita mm. amerikkalaisilta jättiyhtiöiltä AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, General Motors ja Citigroup.

Samanlaisia alaskirjauksia suuryhtiöiden tuloksissa ei ole nyt nähty. Tämä lisää nykyisen tilanteen herkkyyttä.

Eväät tuloskasvulle alkavat olla finaalissa, koska kustannukset ovat nousussa ja USA:n kuluttajakysyntä tasaantumassa.

Tavanomaisena P/E-arvostuksena suuryhtiöillä pidetään tasoa 16-20. S&P-indeksin P/E-luvun vuosihavaintojen mediaani 2000-luvulla on 22. Se on 37 % nykytasoa matalampi.

—

Hälytyskelloja on paljon ja niitä vilisee päivittäin esimerkiksi pikaviestipalvelu Twitterissä.

Yhdysvaltain riskillisten yrityslainojen eli high yield -lainojen (rating alle investment grade -tason) efektiivinen korko on painunut alimmilleen 2000-luvulla. Se on noin 4 prosenttia kuvaten sitä vuosikorkoa, jonka lainoista saisi jos ne pitäisi eräpäivään ja kaikki yritykset säilyisivät maksukykyisinä. (lähde: fred.stlouisfed.org)

High yield -yrityslainojen efektiivinen korkotuotto USA.ssa 9/2000 – 9/2021. Lähde: Ice Data Indices, LLC / fred.stlouisfed.org

Euroopassa tilanne on sama – tai pahempi. Mandatum Lifen salkunhoidon johtaja Juhani Lehtonen tviittasi 20.8.21 eurooppalaisen high yield -indeksin olevan ”enää 2,34 % tuotolla varustettu eteenpäin ja samalla 3,34 vuoden korkoduraatiolla höystettynä”.

Toisin sanoen korkean riskin kolmen vuoden yrityslainoja eräpäivään pitämällä saisi vain 2,3 % vuosituoton.

Eli korkopapereiden – riskillistenkin – hinnat ovat osakkeiden tapaan erittäin korkealla.

Tässä Twitter-satoa viimeisten parin päivän ajalta:

Kiinan kasvu on kysymysmerkki.

Länsimaiden lisäksi sijoittajan kannattaa seurata Kiinaa, jossa talousluvut tänä aamuna jatkoivat heikkenemistään. Vähittäismyynnin kasvu oli vain 2,5%. Lisäksi jännitetään jättimäisen kiinteistökehittäjän 300 mrd $ maksuvaikeuksia, joten Kiina-huolia riittää toistaiseksi pic.twitter.com/8e31T3JoNF — Lippo Suominen (@LippoSuominen) September 15, 2021

Globaalin likviditeetin lisääntyminen on nostanut varallisuuserien arvoja, mutta likviditeetti näyttää tasaantumisen merkkejä.

Bloombergin globaalin likviditeetin lisääntymistä/pienenemistä kuvaava indeksi on suhannut sideways aina kesäkuun alusta lähtien. Likviditeetin lisääntyminen oli epäilemättä osakkeille mannaa (indeksi aggregoi M2-lukuja suurimmista maista) #talous #osakkeet #sijoittaminen pic.twitter.com/C0QEJOrr50 — Harri Kojonen, CFA (@harrikojonen_FI) September 14, 2021

USA:n inflaatio on rapsakkaa 4 %:n tasoa. Pohjainflaatiosta on poistettu energian, elintarvikkeiden ja muiden voimakkaasti heiluvien tuotteiden vaikutus. (määritelmä: Evli)

Voimakas inflaatio eli kuluttajahintojen nousu paineistaa keskuspankkeja kiristämään rahapolitiikkaa ylikuumenemisen välttämiseksi. Ohjauskorkojen nousu ja rahapolitiikan kiristäminen ovat omiaan laskemaan varallisuuserien arvoja tuottovaateen ja vaihtoehtoiskustannuksen kasvaessa.

USA:n pohjainflaatio hidastui elokuussa ennakoitua reippaammin 4,0 %:iin (v/v) antaen selkänojaa näkemykselle hintapaineiden tilapäisyydestä. Koronaherkkien kategorioiden hintatasot ottivat jo takapakkia. Fedin Powell sanoo kohta: "I told you so"… #USA #inflaatio pic.twitter.com/pLows7X4r4 — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) September 14, 2021

Keskuspankkien velkakirjaostot markkinoilta ovat hidastumassa. Kuvaajan yksikkö on muuten ”trillion USD” eli biljoonaa dollaria (12 nollaa).

Tämän mukaan globaali setelikone pysähtyy vuoden päästä. pic.twitter.com/92dmzOggiP — Aki Kangasharju (@AkiKangasharju) September 14, 2021

Nämä olivat siis Suomen eturivien ekonomistien ja strategien tviittejä 14.-15.9. Jos ne eivät pane miettimään, niin mikä sitten?

Kohtalainen korjausliike arvostuksissa olisi markkinoille täysin tervetullut. Vastainen törmäys on sitä isompi, mitä iloisempana meno markkinoilla lähikuukausina jatkuu.

Mitä sijoittajan pitäisi ajatella?

Sijoittajan on hyvä sijoittaa liiketoimintaan. Kannattaa unohtaa esimerkiksi splittihaaveilut.

Yrityksen arvon ja samalla sijoitusperusteen pitää nojata johonkin aivan muuhun kuin osakkeiden tekniseen pilkkomiseen!

Kun markkinassa realiteetit palaavat pöytään, huomio kannattaa kiinnittää yrityksen bisneslukuihin – suhteessa yrityksen arvoon, vaikkapa osinkotuottoon (osinko/kurssi). Makrotaloudesta riippumatta osinko maksetaan liiketoiminnasta.

Osinkoa ei maksa EKP eikä BKT, vaan yritys.

Jotain positiivistakin on. Suomen talouskasvuksi ennustetaan tänä vuonna 3,7 ja ensi vuonna 4,0 %. Euroalueelle, USA:aan ja koko maailmaan kasvuksi ennustetaan tänä ja ensi vuonna 5-6 % tasoa, mutta niissä talous sakkasi koronavuonna 2020 enemmän kuin Suomessa. Edellä kuvatut luvut ovat PTT:ltä.

Yhtä kaikki, edellä koostettu informaatio on jo markkinoiden tiedossa. Pitkän aikavälin sijoittaja voi nukkua nytkin yönsä rauhassa – kuten maaliskuussa 2009 ja maaliskuussa 2020. Noina aikoina muuten oli iso romahdus takana, synkistelyjä uutisvirta täynnä – ja iso pörssinousu edessä.

Nyt on iso nousu takana ja…

Isoimmat osakehehkutukset jättäisin taka-alalle – toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Todettakoon, että Suomen pörssissä tilanne on aivan sama kuin ison meren takana. Tarkastelin kurssikehitystä ja muutamien kasvuyhtiöiden korkeaa arvostusta jutussa 18.8. Tuolloin kotimaan painorajoitettu yleisindeksi (ilman osinkoja) oli noussut vuoden 2020 alusta (17.8.21 mennessä) 37 % ja vuoden 2021 alusta 24 %.

OMX Helsinki Cap -indeksin muutos 17.8. jälkeen (15.9. mennessä) on marginaalinen mutta oikeaan, terveeseen suuntaan -2,4 %.

Normaali tuotto-odotus osakemarkkinoilla on 8-10 %/v, josta puolet on osinkoa. Tulevaisuudessa tästä saatetaan joutua tinkimään.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

