Analyysi: Teslan ja Applen arvostus eroaa kuin yö ja päivä

Tesla seuraa Applen jalanjälkiä yritystarinan samankaltaisuudessa. Pörssiarvostus odottaa autoalan kannattavimpiin kääntyneeltä yhtiöltä huimasti. Apple näyttää sen sijaan edukkaalta.

Teslan Shanghain Gigafactory valmistui tuotantokuntoon 12 kuukaudessa. Ensimmäinen Model 3 toimitettiin tehtaalta joulukuussa 2019. Tehdas aloitti myös Model Y:n valmistuksen tammikuussa 2021. Kuva: Tesla

Kyllä ovat amerikkalaisten yhtiöiden luvut kovia. Katsotaan lyhyesti viimeisimmät katsaukset näiltä teknotaivaan tähdiltä.

Edesmenneen Steve Jobsin loistoonsa nostama Apple takoo rautaista tulosta. Yhtiön liikevaihto kohosi kesäkuussa päättyneellä kvartaalilla 81,4 miljardiin dollariin eli jopa 36 prosenttia vuoden takaisesta.

Generoimme (kvartaalilla) 21 miljardia dollaria operatiivista kassavirtaa, palautimme lähes 29 miljardia osakkeenomistajille ja jatkoimme tärkeitä investointeja tukeaksemme liiketoimintojemme pitkän aikavälin kasvua. – CFO Luca Maestri.

Yhtiö palauttaa varoja osakkeenomistajille sekä osingon että massiivisen 90 miljardin dollarin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman muodossa. Myös Googlella on iso takaisinosto-ohjelma.

Applea on toimitusjohtanut menestyksekkäästi Tim Cook vuodesta 2011. Hän astui tehtävään Jobsin kauden päätyttyä talon sisältä vuonna 2011.

Myös 9 kuukauden liikevaihdon kasvu oli 36 %. Applen tilikausi päättyy syyskuussa. Liiketulos paisui 52 miljardista 85 miljardiin ja nettotulos 45 miljardista 74:ään. Jäljempänä analyysissa on arvioitu koko tilikauden tuloksen saavuttavan tason 90 miljardia.

Applen kasvu on ollut tänä vuonna voimakasta kaikissa tuoteryhmissä (iPhone, Mac, iPad, tarvikkeet), palveluissa sekä kaikilla maantieteellisillä alueilla (Americas, Europa, Greater China, Japan, Rest of Asia Pasific).

Applen ja Teslan osakkeet ovat olleet viiden vuoden aikana huipputuottoisia, Teslan osakekurssi on noussut jopa 1770 prosenttia, Applenkin 420 (ennen osinkoja). Kuva: TradingView

Tesla kasvoi kovempaa

Teslan luvut kylmäävät. Toisella kvartaalilla liikevaihto kasvoi 97 % 10,2 miljardiin dollariin. Muuttuvien kustannusten jälkeinen bruttokate on todella hyvä 28,4 prosenttia. Liiketulosmarginaali tuplaantui 11 prosenttiin. Liiketoiminnan kassavirta 12 kuukaudelta on 9,2 miljardia.

Yhtiö toimitti ensi kerran yli 200 000 sähköautoa kvartaalissa ja yli 700 000 autoa viimeisten 12 kk aikana.

Teslalla on tuotantolaitoksia Kaliforniassa ja Shanghaissa, yhteiskapasiteetiltaan yli miljoona autoa vuodessa. Berliiniin ja Teksasiin on valmistumassa uudet Gigafactoryt vielä tänä vuonna.

Yhtiön Supercharger -latausasemien määrä nousi alkukesän kvartaalilla vuoden takaisesta 46 % 2 966:een.

Talouselämän 33/2021 laajassa artikkelissa ammattitreidaaja Jukka Lepikkö kertoo Teslan tekevän tuotteensa mahdollisimman paljon itse. Tämä on niin sanottua vertikaalista integraatiota.

Tesla muistuttaa tästä näkökulmasta suomalaista metsäkonevalmistajaa Ponssea. Parhaassa tapauksessa tuotantoketjun pitäminen omissa käsissä palkitsee kannattavuudessa.

Lepikko jatkaa Teslasta Twitterin viestiketjussa ennakoiden osakkeen saavuttavan 1 000 dollarin tason 3.12.2021 mennessä (optimistinen) tai vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Yhtiö kasvaa gigayhtiöistä kovinta vauhtia ja autoliiketoiminnan sivulle on avautumassa monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia (tekoäly, robotiikka, autonominen ajaminen, energia jne.). Fundamentit ja tulevaisuus näyttää kaikin puolin lupaavalta.

Viimeisen vuoden aikana lähes kaikki merkittävät perinteiset autonvalmistajat ovat pivotoineet perinteisistä polttomoottoriajoneuvoista sähköautoihin. Ainoastaan arvio siirtymästä vaihtelee valmistajittain. Sähköautojen kasvu tulee olemaan eksponentiaalista tulevat vuodet. pic.twitter.com/mqlMDxM1Xb — Jukka Lepikkö (@JukkaLepikko) September 25, 2021

Vaikka Tesla saattaa saada tulevaisuudessa merkittäviä tuottoja muualtakin kuin autoista, Lepikkö ei pidä Teslan hinnoittelua hulluna edes autobisneksen perusteella. (Talouselämä)

SalkunRakentajan päätoimittaja Jorma Erkkilä kirjoitti teemasta otsikolla ”Ammattitreidaaja: Teslan tulos moninkertaistuu, osakkeessa lähes 30 prosentin nousuvara”.

Hämmästyttävä arvostusero

Katsotaan, mitä nykyinen arvostus sekä Applelta että Teslalta edellyttää.

Tässä käytetään jälleen käänteistä arvonmääritystä, kuten analyysissa 18.8.21.

Toisin sanoen, katsotaan millaista tulosta Applen ja Teslan tulisi tehdä lähivuosina, olettaen että kasvu hidastuu yleisen talouskasvun tasolle 10 vuoden jälkeen. Tuottovaatimuksena käytetään 7 prosenttia, joka on 1 %-yksikön matalampi kuin kotimaisten kasvuyhtiöiden analyysissa. Isompi yrityskoko pienentää riskiä ja USA:n isojen yhtiöiden osakemarkkina on Suomea likvidimpi.

Kuvaajassa on esitetty yhtiöiden toteutunut tuloskehitys 2018-2020, tulosarvio 2021 sekä käänteisen arvonmäärityksen odotukset 2022-2030. Teslalta on tämän lisäksi toteutunut liikevaihto ja arvio 2021. Applen arvioidaan tekevän liikevaihtoa tänä vuonna n. 360 (2020: 275) miljardia dollaria.

Kuvaajasta käy ilmi, että Teslan tulisi saavuttaa tuloksessaan täysin uusi taso jo parin kolmen vuoden kuluessa. Tulos kasvaa tänä vuonna voimakkaasti, mutta sen on oltava kuusinkertainen jo parin vuoden päästä.

Osake hinnoittelee Teslalla melko kuopatonta sähköautomarkkinoiden globaalia valtausta. Sen sijaan Applelle riittää yllättävän ”maltillinen” 16 prosentin vuotuinen tuloskasvu lähivuosina, jotta nykykurssi olisi perusteltu.

Laskelmat ovat suuntaa antavia, ja toki jos arvioidaan Teslalle huomattavaa kasvua vielä 2030-luvulla, tällöin lähivuosille riittäisi vastaavasti hieman kuvaajaa loivempi tuloskasvu. Kun mennään kauas tulevaisuuteen, kaikki on kuitenkin spekulaatiota ja riskit arvioiden toteutumiselle kasvavat.

Lopuksi

Markkina on usein oikeassa. Markkina näkee usein heikkoja signaaleja.

Se ei ole silti aina oikeassa. Markkina ennustaa Teslan kasvattavan suhteellista ylivoimaansa ja Applen säilyttävän sen.

Teslan voimakas pörssinousu on joka tapauksessa kääntänyt amerikkalaisen teknotaivaan voimasuhteet uuteen asentoon.

Säilyykö Applen (markkina-arvo 2 400 miljardia dollaria) valta-asema kännyköiden ja padien ekosysteemissä?

Valtaako Tesla (markkina-arvo 790 miljardia) akku- ja energiateknologiallaan tai automaatiolla täysin uusia uria? Akkuvarastojen valmistamisessa kilpailijana tulee vastaan muun muassa suomalainen Wärtsilä.

Myös Toyotalla, Volkswagenilla ja muilla autovalmistajilla on oma sanansa sanottavana. Kehittelyssä oleva 20 000 euron ”halpis-Tesla” on yhtä kaikki sama polku, jota Apple on kulkenut kännyköissä.

Teslan arvostus ei riitä perustelemaan pelkkää nykyistä high-end -kategoriaa. Myös taviksia on pakko puhutella. Uudet Berliinin ja Teksasin jättitehtaat keskittyvät Model Y:hyn, joka on näppärä täyssähköinen katumaasturi, mutta taviksille hintava.

Suomeen saapuvan pitkän toimintasäteen (507 km) nelivetoisen Y-version hintalappu lähenee 70 000 euroa. Ostokynnys on kosolti korkeammalla kuin Applen kännyköissä.

Yksi juttu vielä. Teslan perustaja, isoin omistaja, toimitusjohtaja ja visionääri Elon Musk on täysissä sielun ja ruumiin voimissaan. Applen isoin visionääri on valitettavasti edesmennyt.

Onneksi Musk on viime kuukausina keskittynyt Twitterissä muuhun kuin kryptovaluuttoihin. Maksuton näkyvyys kannattaa hakea ydinosaamisessa – vaikka sitten avaruusteknologioissa, joita Muskin toinen yritys SpaceX edustaa. 🛰

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

