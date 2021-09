Näin paljon auton jälleenmyyntiarvosta sulaa vuosittain

Bensiini- ja dieselkäyttöisten leasingautojen niin sanottu jäännösarvo on vaihdellut melkoisesti 2010-luvulla, kertoo autoleasingyhtiö LeasePlan.

Tällä hetkellä jäännösarvo on koronapudotuksen jälkeen varsin korkealla tasolla. Jäännösarvo on rahasumma, jolla leasingyhtiö realisoi auton leasingkauden jälkeen.

LeasePlan analysoi yli 20 000 leasingauton dataa vuosilta 2011–2021. Tarkastelussa on mukana leasinghenkilöautot, jotka ovat myyntihetkellä olleet 24–59 kuukauden ikäisiä ja niillä on ajettu 50 000–150 000. Näiden myyntihinnat on normalisoitu vastaamaan 42 kk ikäistä ja 110 000 ajettua autoa. Normalisoitua myyntihintaa verrataan auton autoverolliseen listahintaan, eli mahdollisia alennuksia ei huomioida.

Kun jäännösarvoja verrataan käyttövoimittain, saatiin dieseleistä vuoden 2011 alussa suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin bensiinikäyttöisistä autoista. Tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti vuoden 2012 alussa, kun bensiinikäyttöisten jäännösarvot ohittivat dieselit. Molempien käyttövoimien jäännösarvot sukelsivat samalla rajusti, dieseleillä jopa noin 15 prosenttia.

”Uusien autojen rekisteröinnit nousivat vuoden 2011 aikana ennätystasolle. Tämä pudotti merkittävästi käytettyjen autojen kysyntää, joka taas laski niistä saatuja hintoja”, LeasePlanin asiantuntija kaupallinen data-analyytikko Anton Holmström sanoo.

Volkswagenin päästöskandaali vaikutti hintoihin

Tilanne palautui nopeasti jo 2013 alkupuolella ja pysyi melko tasaisena alkuvuoteen 2017 saakka, jolloin dieseleiden jäännösarvokehitys erkani bensiiniautoista selvästi alhaisemmalle tasolle.

Syynä oli oletettavasti Volkswagenin dieselautojen päästöskandaali ja yleinen kasvanut tietoisuus pienhiukkaspäästöistä. Euroopan isot kaupungit kielsivät kaupunkiin tulon vanhemmilla dieselautoilla.

”Dieselgate levisi koko dieselautojen kantaan, ja sillä on ollut pysyvä vaikutus dieseleiden jäännösarvoihin. Dieseleiden suhteelliset jäännösarvot ovat edelleen selvästi bensiinikäyttöisiä autoja alemmalla tasolla”, Holmström sanoo.

Tuontiautojen, joista iso osa on dieseleitä, määrän kasvu on osaltaan ajanut käytettyjen dieseleiden hintoja alaspäin.

Koronapandemian alku aiheutti kovan iskun jäännösarvoihin vuoden 2020 alussa, mutta vaikutus kesti vain hetken, Holmström kertoo.

”Olemme palautuneet jäännösarvoissa tarkastelujakson korkeimmalle tasolle, koska käytettyjen autojen kysyntä on nyt korkealla. Ihmiset haluavat suojautumissyistä välttää julkista liikennettä ja koronan aiheuttama vähentynyt kulutus on myös luultavasti kasvattanut perheiden säästöjä, jolloin kakkosauton hankinta on ollut mahdollista.”

Autoalan murrosvaihe

Nyt edetään käyttövoimien murrosvaihetta, jolloin monet saattavat odottaa käyttövoimien voittajaa ja hankkivat sitä odotellessaan uudehkon käytetyn auton, Holmström kertoo.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan noin 28 prosenttia elokuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia sähköautoja. Ladattavien hybridien osuus oli 18 prosenttia ja täyssähköautojen 10 prosenttia. Osuudet ovat lähes samat kuin heinäkuussa. Ladattavien autojen osuus on tänä vuonna kasvamassa noin 30 prosenttiin rekisteröinneistä, kun viime vuonna osuus oli noin 18 prosenttia.

Autokannassa oli heinäkuun lopussa noin 81 100 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 15 700 on täyssähköautoja ja 65 400 ladattavia hybridejä.

Autokannan sähköistyminen on ripeässä kasvussa koko Euroopassa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tammi-kesäkuussa EU:ssa rekisteröidyistä henkilöautoista 6,7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 8,3 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus uusien autojen rekisteröinneistä on ollut EU:ssa alkuvuonna 42 prosenttia, dieselautojen 22 prosenttia ja ei-ladattavien hybridien 19 prosenttia.

Erot eri maiden välillä sähköautojen kysynnässä ovat suuria. Norjassa ladattavien autojen osuus ylittää jo peräti 80 prosenttia ensirekisteröinneistä. Islannissa ja Ruotsissa ladattavien autojen osuus on noin 40 prosenttia.

”Uusien autojen markkinoilla on vaikeuksia myös sirupulan vuoksi ja sekin vaikuttaa osaltaan käytettyjen autojen kysyntään”, Holmström toteaa.

Auton arvonalennus on nopeinta uusilla autoilla

Kun jäännösarvoja tarkastelee eri merkkien välillä, on viiden eniten myydyn merkin välillä ollut koko vuosikymmenen jonkin verran vaihtelua. Tällä hetkellä Skodan jäännösarvo on selkeästi korkein.

Audi, Volvo ja Volkswagen seuraavat tasapäisesti hopeasijalla ja Ford on hieman muita alemmalla tasolla.

Yleisenä nyrkkisääntönä on pidetty käytettyjen autojen arvonalentumisessa sitä, että auton arvo laskee neljässä vuodessa noin puoleen. Tämä pätee LeasePlanin datan mukaan myös leasingautoihin.

Niina Matikaisen Tampereen yliopiston vuoden 2017 pro gradu -tutkimuksen mukaan auton arvo alenee aluksi noin 10 prosentin vuosivauhtia, mutta yli viisi vuotta vanhojen autojen kohdalla auton arvo alenee vuodessa enää noin seitsemän prosenttia, kun sillä ajetaan keskimääräisesti. Matikaisen mukaan auton ensimmäiset kilometrit ovat siis ne kalleimmat auton arvon alenemisen kannalta.

Matikaisen tutkimuksen mukaan auton arvo puolittuu vasta kuudentena käyttövuotena, mikä poikkeaa LeasePlanin arvioista. Autoalan tiedotuskeskuksen arvion mukaan puolittuminen tapahtuu viiden vuoden jälkeen.

Auton alkuperäisestä arvosta on Autoalan tiedotuskeskuksen laskentamallin mukaan 12 vuoden iässä jäljellä noin 20 prosenttia.

Taulukko: Esimerkkitaulukko auton arvon alenemasta, kun autolla ajetaan vuoden aikana 20 tuhatta kilometriä