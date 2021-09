Synnyttääkö Evergrande Kiinassa pelätyn ketjureaktion?

Kiinassa kuuluu nyt huolestuttavia kaikuja, jotka muistuttavat Lehman Brothersin kaatumisesta syntynyttä ketjureaktiota Yhdysvaltojen finanssikriisissä.

Yli 200 000 ihmistä työllistävä kiinalainen kiinteistöalan jättiyhtiö Evergrande on joutunut suuriin talousvaikeuksiin.

Yhtiö on laajentanut kiinteistövarallisuuttaan voimakkaalla velkavivulla. Sen liikevaihto viime vuonna oli yli 110 miljardia dollaria ja sillä on yli 1300 kiinteistöhanketta. Aggressiivinen kasvu on nostanut yhtiön velkavuoren yli 300 miljardiin dollariin.

Nyt yhtiöllä on vaikeuksia selviytyä veloistaan ja niiden kustannuksista.

Huolet Evergranden velkaongelmasta ovat romahduttaneet yhtiön osakekurssin ja saanut luottoluokittajat laskemaan yhtiön luottoluokitusta. Samalla yhtiön liikkeellelaskemien velkakirjojen jälkimarkkinakorot ovat nousseet nopeasti.

Yhtiön vaikeudet alkoivat hieman yli vuosi sitten, kun Kiinan keskuspankki päätti laittaa suitsia suurimpien kiinteistöjättien velkaantumiselle. Sen vuoksi yhtiö on joutunut myymään rakentamattomia asuntoja alennushinnoin saadakseen lisää pääomia rakennushankkeisiin. Lisäksi Evergarande joutui varoittamaan mahdollisesta likviditeettiongelmasta..

Tällä viikolla yhtiö ilmoitti, ettei se pysty realisoimaan omaisuuttaan riittävän nopeasti lainojen lyhennystä varten.

Evergrandella on merkitystä koko Kiinan kansantalouden kannalta. Kiina on kasvattanut talouttaan osaksi kovalla rakentamistahdilla ja kiinteistösektori lohkaisee ison osan maan kokonaistuotannosta. Evergrande on maan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä.

Kiinan Lehman Brothers?

Evergranden ongelmia verrataan jo finanssikriisin kitaan joutuneeseen Lehman Brothersiin.

Ennen finanssikriisin puhkeamista amerikkalaiset investointointipankit Bear Stearns, Morgan Stanley ja Lehman Brothers sijoittivat omia varojaan yli 30-kertaisella velkavivulla näihin johdannaisiin.

Syyskuussa 2008 Lehman Brothers hakeutui selvitystilaan ja yrityssaneeraukseen. Markkinoilla uskottiin, ettei valtio voisi sallia Lehman Brotherin kaatumista, koska sillä olisi kertautuvat vaikutukset maan rahoitusjärjestelmään.

Markkinoille oli täydellinen yllätys ja shokki, kun liittovaltio ei puuttunutkaan tilanteeseen. Paniikkitunnelmista johtuen pankkien keskinäinen lainaaminen interbank-markkinoilla loppui, mikä heikensi vaarallisesti pankkien rahoitusasemaa jäädyttäen koko rahoitusjärjestelmän.

Maailman suurimpiin investointipankkeihin kuuluva Lehman Brothers kaatui 15.8. 2008.

Maanantaina 29. syyskuuta osakekurssit romahtivat Wall Streetilla ja vähitellen finanssikriisin seuraukset alkoivat näkyä myös reaalitaloudessa. Työttömyys nousi 10 prosenttiin lokakuussa 2009.

Nyt pelkona on, että Evergrande voisi aiheuttaa samanlaisen ketjureaktion, joka voisi syöstä Kiinan, maailman toiseksi suurimman talouden, talouden syöksykierteeseen. Se voisi pahimmillaan tarttua myös länsimaihin aiheuttaen uuden kansainvälisen taantuman.

“Jotkut pelkäävät, että Evergranden romahdus johtaisi samanlaisen systemaattisen riskin laukeamiseen, kuin teki Lehman Brothers”, kirjoittaa tunnettu sijoitusammattilainen ja sijoitustutkimusyhtiön pääjohtaja Ed Yardeni sijoittajakirjeessään.

Kiinan keskushallinto pelastajaksi

Toistaiseksi markkinareaktiot niin korko- kuin osakemarkkinoillakaan eivät näytä osoittavan, että sijoittajat pelkäisivät Evergranden romahdusta tai ainakaan sen vaikeuksien leviämistä muuhun talouteen.

Tilanteen pelastaja saattaa olla Kiinan valtio, joka on uutistoimisto Bloombergin mukaan jo laatimassa Evergranden pelastusoperaatiota.

Moody’s Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi ei usko CNN:lle antamassaan haastattelussa, että Evergrande romahtaa.

Monet asiantuntijat arvelevat, että Kiinan Evergranden romahdus ja siitä mahdollisesti seuraava kiinteistömarkkinoiden syöksykierre voisi huojuttaa maan keskusvallan asemaa. Siksi keskusvallalla on vahva kannustin estää ongelmien laajeneminen.

Markkinoilla seurataan nyt siis tarkasti, antaako Kiinan valtio Evergranden romahtaa.