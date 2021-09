Kiinteistöyhtiö Evergrande ravistelee markkinoita

Rahoitusvaikeuksiin ajautunut Evergrande hermostuttaa sekä korko- että osakemarkkinoita. Yhtiön kriisin leviäminen Kiinan kiinteistö- ja pankkisektorille huolestuttaa.

Kriisiin ajautuneen jättimäisen kiinalaisen kiinteistöyhtiön ongelmat alkavat heijastua laajemmin finanssimarkkinoille. Hong Kongin Hang Seng -osakeindeksi laski tänään 3,3 prosenttia ja indeksi laskenut syyskuussa lähes seitsemän prosenttia.

Evergranden osake on ollut jyrkässä syöksyssä jo kuusi päivää ja tänään osake romahti jo yli 10,2 prosenttia. Syyskuussa yhtiön arvosta on sulanut lähes 48 prosenttia ja vuoden alusta lähes 83 prosenttia.

Myös yhtiön liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen arvot ovat romahtaneet, sillä sijoittajat pelkäävät nyt luottotappiota. Yhden velkakirjan arvo on laskenut vain 30 prosenttiin sen nimellisarvosta.

Evergrande on laajentanut kiinteistövarallisuuttaan voimakkaalla velkavivulla. Sen liikevaihto viime vuonna oli yli 110 miljardia dollaria ja sillä on yli 1300 kiinteistöhanketta. Aggressiivinen kasvu on nostanut yhtiön velkavuoren yli 300 miljardiin dollariin.

Yhtiön vaikeudet alkoivat hieman yli vuosi sitten, kun Kiinan keskuspankki päätti laittaa suitsia suurimpien kiinteistöjättien velkaantumiselle. Sen vuoksi yhtiö on joutunut myymään rakentamattomia asuntoja alennushinnoin saadakseen lisää pääomia rakennushankkeisiin. Lisäksi Evergarande joutui varoittamaan mahdollisesta likviditeettiongelmasta.

Tällä viikolla yhtiö ilmoitti, ettei se pysty realisoimaan omaisuuttaan riittävän nopeasti lainojen lyhennystä varten.

Evergranden selviytymistaistelun kohtalon hetki on tämän viikon torstaina, jolloin sille erääntyy yli 83 miljoonan dollarin korot viiden vuoden ja 8,25 prosentin koron joukkovelkakirjalainoista.

Kaiken kaikkiaan Evergrandella erääntyy lähes 670 miljoonan dollarin edestä korkomaksuja vuoden loppuun mennessä. Samalla ainakin luottoluokittaja Fitch Rating ja S&P Global Ratings ovat laskeneet yhtiön luottoluokitusta, mikä vaikeuttaa sen rahoitusnäkymiä entisestään.

Nyt vaikeuksiin ajautuneen kiinteistöyhtiön kriisi alkaa näkyä markkinoilla laajemminkin.

Myös muiden kiinalaisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet ovat rajussa laskussa. Lisäksi Kiinan roskalainojen eli HY-lainojen jälkimarkkinakorot ovat nousseet 14 prosenttiin, mikä on korkein lukema lähes 10 vuoteen.

”Markkinoiden huolet kiinalaisen Evergranden ongelmien leviämisestä ovat saaneet uutta tuulta purjeisiinsa. Evergranden markkina-arvo on painumassa uusiin pohjalukemiin ja moni yhtiö painuu vanavedessä. Laskuprosentit alkaa olla rajuja…”, kommentoi Evergranden tilannetta OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

Evergranden ongelmat tuovat päänsärkyä Kiinan pankkisektorille. Yrityksellä on tänä vuonna erääntyviä korollisia lainoja 52 miljardin dollarin edestä ja näistä 81 prosenttia on pankeille erääntyviä lainoja. Suurimmat luotonantajat ovat China Minsherg Banking Corp, Agricultural Bank of China ja Industrial & Commercial Bank of China.

Evergrandella on merkitystä myös koko Kiinan kansantalouden kannalta. Kiina on kasvattanut talouttaan osaksi kovalla rakentamistahdilla ja kiinteistösektori lohkaisee noin 28 prosenttin osan maan kokonaistuotannosta. Evergrande on maan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä, joten sen mahdollinen romahdus tulisi ravistelemaan koko Kiinan kiinteistösektoria ja kansantaloutta.

Velan päälle rakennetuilla Kiinan kiinteistömarkkinoilla näkyy jo huolestuttavia merkkejä. Bloombergin mukaan asuntojen myynnin arvo laski elokuussa 20 prosenttia vuoden takaisesta, mikä on suurin romahdus sen jälkeen, kun koronakriisi lamaannutti Kiinan talouden.

Kiinan talous on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mutta samalla sen velkavuori on kasvanut. Vielä vuonna 2000 Kiinan kokonaisvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli hieman yli 140 prosenttia. Viime vuonna se oli noussut jo 335 prosenttiin bruttokansantuotteesta.