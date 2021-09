Evli: Exel Compositesin kannattavuushaasteet väliaikaisia, osakkeelle ostosuositus

Komposiittiratkaisuja valmistava Exel Composites julkisti torstaina kaksijakoisen tulosvaroituksen.

Yhtiö laskee aiemmin julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt laskevan vuodesta 2020.

Samaan aikaan Exel kuitenkin nostaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta, jonka yhtiö arvioi nyt kasvavan merkittävästi vuodesta 2020. Aiemmin yhtiö arvioi sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2020.

”Exelin tilauskertymä ja liikevaihto ovat kasvaneet merkittävästi tämän vuoden aikana ja olemme saavuttaneet ennätyskorkeita tasoja. Kannattavuutemme on kuitenkin heikentynyt muutamien tekijöiden negatiivisen yhteisvaikutuksen takia”, kertoo toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Kytömäen mukaan raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt ja sekä materiaali- että logistiikkakustannukset ovat nousseet. Myös eräiden suurivolyymisten tuulivoima-asiakastoimialan hiilikuitutuotteiden kannattavuus on ollut alhainen tuotannon ylösajovaiheessa.

”Tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen ovat ykkösprioriteettejamme ja kohdistamme niihin kaikki toimemme. Odotamme tilanteen paranevan loppuvuotta kohden ja palautuvan raiteilleen vuonna 2022”, toimitusjohtaja ennustaa.

Evli kertoo aamukatsauksessaan, ettei se pidä liikevaihto-ohjeistuksen päivittämistä ylöspäin suurena yllätyksenä, mutta ei toisaalta ollut odottanut kannattavuuden heikkenemistä.

Evlin mukaan Exel Composites on puhunut kannattavuutta rasittavista tekijöistä jo aiemmin tämän vuoden aikana, mutta silti Evli oli kuitenkin odottanut piristymistä kannattavuudessa loppuvuoden aikana jo toisen neljänneksen aikana nähdyn pehmeyden jälkeen.

Evli päivitti liikevaihtoennusteita vain hieman ylöspäin ja kannattavuusennusteita alaspäin.

”Odotimme aiemmin Exelin yltävän tänä vuonna 10,8 milj. euron oikaistuun liikevoittoon, ja uusi ennusteemme on 8,9 milj. euroa. Odotamme liikevoittomarginaalin laskevan 6,3 % tasolle kolmannella neljänneksellä ja ennustamme paranemista siitä eteenpäin. Ensi vuodelle ennustamme 8,9 % liikevoittomarginaalia; tämä kannattavuustaso on linjassa viime vuoden kanssa, kun taas ensi vuoden liikevaihtoennusteemme on 28 % korkeampi kuin vuoden 2020 toteutunut liikevaihto.”

Exelin osake on tällä hetkellä arvostettu 9x EV/EBITDA ja 15x EV/EBIT tasoille Evlin tämän vuoden ennusteilla.

”Nämä eivät ole vielä erityisen matalia tasoja, mutta ensi vuoden ennusteillamme vastaavat arvostuskertoimet ovat 7x ja 10x luokassa”, Evli toteaa.

Evli odottaa Exelin viime vuoden 9,4 miljoonan euron liikevaihdon tippuvan 8,8 miljoonaan euroon tänä vuonna, mutta nousevan ensi vuonna 12,4 miljoonaan.

Evlin uusi Excelin tavoitehinta on 10 euroa, kun se aiemmin oli 11,5 euroa. Pankki toistaa ostosuosituksen.