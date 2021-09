Ison yrityksen omistaja

Mikä on omistajan rooli isossa yrityksessä? Usein ajattelemme ison yrityksen omistat sijoittajina, joilla saattaa olla valtaa nimityksissä ja ehkäpä hallituksissakin. Omistajuuden näkökulmasta mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen huomiseen ovat paljon laajemmat.

Sana ”korporaatio” tarkoittaa joukkoa sopimuksia omistusten, organisaatioiden, ihmisten jne. Välillä, jotka yhdessä muodostavat juridisen kokonaisuuden. Samalla se tarkoittaa valittujen tuotantotekijöiden suljettua ketjua. Korporaatio on rakennettu tuottamaan asioita ja tuloksia em. Kokonaisuuden avulla. Siksi innovaatioiden, muutosten tai yllätysten odottaminen korporaatioilta on turhaa. Ne on rakennettu palvelemaan niiden osatekijöiden muodostamaa arvoketjua mahdollisimman synergisellä tavalla.

Mihin omistaja voi vaikuttaa isossa yrityksessä?

Minusta voidaan kysyä, kuka vastaa ja luo yrityksen arvomaailman. En siis tarkoita sanalitaniaoita, vaan todellista vastuullisuutta, reagointia, ongelmanratkaisua ja muista asoita joissa todelliset arvot tulevat esiin. Vastaako pääomistaja tai ankkuriomistaja myös yrityksen arvomaailmasta? Ei välttämättä, mutta ehdottoman mahdollisesti. Hyvässä yrityksessä omistajan arvot ovat myös yrityksen arvoja.

Yrityksen kulttuurin ja arvomaailman lisäksi ankkuriomistajalla on mahdollisuus ja ehkä tehtäväkin vaikuttaa ainakin:

– Yrityksen resilienssiin ja kykyyn vastata tulevaisuuden haasteisiin (future proofing) riittävän laajan osaamispohjan avulla.

– Riittäviin kyvykkyyksiin, osaamiseen ja jatkuvuuteen yrityksen kehittämisessä ja johtamisessa.

– Yrityksen vastuullisuuteen, ESG-asioiden kehittämiseen ja kommunikoimiseen osana yrityksen johtamista.

– Yrityksen kykyyn innovoida ja uudistaa itseään

– Yrityksen rahoitusasemaan ja omistuspohjaan

Kuulostaako hallituksen tai johdon agendalta? Todellisuudessa avainhenkilöiden valinnan kautta omistajat voivat vaikuttaa yritykseen merkittävällä tavalla. Nimitysvaliokunnassa istuminen on minusta lähempänä sijoittamista kuin aktiivista omistajuutta. Tämä nähtiin kuluneella viikolla Harvian suurimman omistajan irtautuessa hinnan noustessa riittävän houkuttelevaksi. Samalla yritys menetti mahdollisuuden aktiiviseen ankkuriomistajaan.

Tutkimusten mukaan perhe- tai ankkuriomisteiset yritykset ovat pitkällä aikavälillä finanssiomisteisia yrityksiä arvokkaampia. Siinä riitävä motiivi isolle omistajalle olla aktiivinen omistaja-arvon kasvattamisessa.