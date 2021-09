Pankki: Osakemarkkinoiden korjausliikkeen riski tavanomaista korkeampi

Danske Bank ennustaa osakkeille vaisuja tuottoja seuraavan vuoden ajalle.

Viime viikolla julkaistu Yhdysvaltojen elokuun työmarkkinaraportti oli selkeästi pettymys, kun työpaikkojen määrä kasvoi vain 235 000. Ekonomistien konsensusennuste oli ollut jotain täysin muuta, kun odotuksissa oli ollut peräti 750 000 työpaikan lisäys.

Selitys vaisulle työllisyyskehitykselle tuskin on mikään muu kuin koronan deltamuunnos.

”Tähän osoittaa erityisesti matkailu- ja vapaa-ajan sektorin olematon työpaikkojen lisäys elokuussa, kun aiempina kuukausina sektorilla on nähty vahvaa kasvua. Vähittäismyynnin työpaikat taas vähenivät, mikä oli myös keskeinen vaikuttaja elokuun heikkoon lukemaan. Tehdastuotannon työpaikoissa näkyi kuitenkin vahvaa palautumista”, toteavat Nordean analyytikot Ulla Vilkuna ja Juho Koistiainen pankin aamukatsauksessa.

Toisaalta Yhdysvalloissa palveluiden ISM-indeksi laski elokuussa vain 61,7 pisteeseen heinäkuun 64,1 pisteestä. Tämä viittaa siihen, ettei deltamuunnoksen vaikutus Yhdysvaltain talouteen olisi kuitenkaan välttämättä yhtä vahva, kuin mitä Yhdysvaltain työmarkkinaraportti ilmensi, Vilkuna ja Koistiainen arvioivat.

Osakemarkkinat herkkiä korkomarkkinoiden muutoksille

Danske Bank arvioi viikkokatsauksessaan, että Yhdysvalloissa työnhaku on voinut viivästyä avokätisistä työttömyyskorvauksista kertyneiden säästöjen vuoksi.

”Palkkojen nousu jatkui, joten vaikuttaa siltä, että työntekijöille olisi kysyntää, ja haasteet ovat enemmän tarjontapuolella. Työmarkkinoiden tasapaino voi parantua, kun poikkeuksellisen avokätiset tuet loppuvat”, pankki toteaa.

Osakemarkkinoiden arvostusmittarit ovat nyt herkät korkomarkkinoiden näkymille, arvioi sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia tuoreessa markkinakatsauksessaan.

”Osakemarkkinoilla on edelleen vahvaa optimismia tulevaisuuden suhteen. MSCI AC World -osakeindeksin voittokerroin seuraavan 12 kuukauden ennustetuilla tuloksilla on nyt runsas 18x samalla kun viimeisen kymmenen vuoden mediaani on 15x”, Korkia toteaa.

Korkian mukaan kaikki keskeiset maantieteelliset alueet ovat korkeammalle hinnoiteltuja kuin keskimäärin historiallisesti. Siksi mahdolliset muutokset korkomarkkinoilla vaikuttavat luultavasti voimallisesti osakemarkkinoihin.

”Sektoritasolla vain rahoitus-, hyödyke- ja energiasektoreilla on tavanomaiset arvostukset. Myös korjattuna pitkien valtionlainakorkojen vallitsevalla tasolla maailman osakemarkkinoiden hinnoittelu on tyypillistä kalliimpi. Tämä lisää lähtökohtaisesti markkinoiden herkkyyttä mahdollisille negatiivisille yllätyksille korkomarkkinoilla ja/tai kasvunäkymissä.”

Sijoitussalkkuun vähemmän syklisiä osakkeita

Danske Bankin mukaan alle odotusten jäänyt työmarkkinaraportti antaa Yhdysvaltain keskuspankki Fedille tilaa rauhassa seurata talouden kehitystä ja harkita, milloin ja millä vauhdilla rahapolitiikan asteittainen kiristäminen aloitetaan.

”Taloudesta puuttuu yhä 5 miljoona työpaikkaa pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Odotamme, että Fed virallisesti ilmoittaa tapering-suunnitelmistaan keskiviikkona 22.9. kokouksen yhteydessä, mutta heikohko työmarkkinaraportti nostaa mahdollisuuksia, että Fed lykkäisi asiaa vielä eteenpäin.”

Rahapolitiikan normalisoitumisen alkaminen on yksi syy, miksi Danske Bank pitää rahoitussektorin ylipainossa.

Danske Bankin mukaan viime viikkoina osakemarkkinoiden nousu on jatkunut matalien korkojen tukemana. Pankki ennustaa, että osakkeiden arvostuksen ollessa koholla, kasvu hidastuu ja deltamuunnokseen liittyvät riskit ovat koholla.

Näistä syistä johtuen Danske Bank pitää jonkinlaisen korjausliikkeen riskiä tavallista korkeampana.

Nyt ei ole siis aika lisätä riskiä, pankki suosittaa.

”Suosittelemme sektoristrategiassamme aikaisempaa vähemmän syklisyyttä. Pidämme kuitenkin osakkeet ylipainossa, mutta odotamme seuraavien 12 kuukauden tuottojen olevan vaisuhkoja. Pääomasuojatut tuotteet voivat olla tässä markkinassa hyvä vaihtoehto”, Danske Bank esittää.

