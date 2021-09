Korkotaso selvässä nousussa – markkinat odottavat keskuspankilta elvytyshanojen kiristystä

USA:n pitkä korko on nousussa. Markkinoilla odotetaan keskuspankilta kiristyvää rahapolitiikkaa.

Sijoittajat ovat saaneet pitkään nauttia historiallisen alhaisista koroista. Laajasti seurattu Yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjan korko on ollut jo useita vuosia laskutrendissä. Koronakriisi painoi koron alhaisimmillaan lähelle 0,5 prosenttia.

Elokuusta 2020 korko on kuitenkin kuin varkain kääntynyt nousutrendille. Nyt korkotaso on 1,53 prosenttia, mikä on edelleen historiallisesti alhainen taso Yhdysvalloissa.

Korkokehitys riippuu ennen kaikkea kahdesta seikasta: inflaatio-odotuksista ja keskuspankki Fedin rahapolitiikan muutoksista.

Fed on tähän asti ollut sillä linjalla, että viime aikoina kiihtynyt on väliaikaista, talouden avautumisen pullonkauloihin liittyvä haaste. Toteumaluvut ovat kuitenkin pysyneet sinnikkäästi poikkeuksellisen korkealla. Yhdysvaltojen vuosi-inflaatio on jo neljän kuukauden ajan kesä-syyskuussa pysynyt sinnikkäästi yli viiden prosentin tasolla.

Keskuspankki piti viime viikolla kokouksensa, jossa se päätti tulevasta arvopaperiostojen linjastaan. Mikäli inflaatio- ja talouskehitys jatkuvat nykyisellään, Fed voisi aloittaa joukkolainaostojen vähentämisen vielä tämän vuoden puolella marraskuussa.

Sijoittajan kannalta tämä oli odotettavissa, arvioi Nordea viikkokatsauksessaan.

Vielä tällä hetkellä Yhdysvaltain keskuspankki ostaa joukkolainoja markkinoilta noin 120 miljardilla dollarilla kuukaudessa. Nordean mukana on hieman epäselvää, jatkaako keskuspankki ostoja maltilliseen tahtiin tämän jälkeenkin, jotta sen tarjoaman likviditeetin määrä pysyisi samana suhteessa talouden alati kasvavaan kokoon.

Käytännössä siis ostoja vähennettäneen 10-15 miljardilla dollarilla kuukausittain, Nordea laskee.

Fedin avomarkkinakomitean jäsenien arvion mukaan ensimmäisen koronnoston ajankohta voisi olla ensi vuonna. Vielä kesäkuun korkokokouksessa keskuspankkiirit arvioivat ensimmäisen koronnoston ajankohdaksi vasta vuotta 2023.

Jos ensimmäinen koronnosto tapahtuu ensi vuoden loppupuolella, niin on se Nordean mukaan varsin hyvin linjassa sen kanssa, mitä sijoittajat odottavat.

”Markkinoiden hinnoittelu on jo jonkin aikaa heijastellut ensimmäisen koronnoston tapahtumista loppuvuoden 2022 aikana. Kaiken kaikkiaan markkinoiden odotukset olivat varsin hyvin linjassa Fedin ilmoitusten kanssa ja liikkeet jäivät verrattain maltillisiksi. Korot ja osakkeet nousivat jonkin verran, mutta dollarin vaihtokurssi ei juuri liikkunut”, Nordea toteaa.

Korkojen nousu on kasvava rasite erityisesti kasvuosakkeille, koska niiden arvo perustuu enemmän kaukana tulevaisuudessa oleviin tuottoihin. Näiden tuottojen nykyarvo laskee koron noustessa. Viime aikoina teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi onkin ollut laskussa.