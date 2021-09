Kryptosijoittajaksi minifuutureilla – miksi ne ovat varteenotettava vaihtoehto?

Minifutuureissa yhdistyy vivun hyödyntäminen sekä pörssikaupan tehokkuus ja helppous.

Kryptovaluuttojen tuotot ovat viime vuosina olleet omaa luokkaansa. Tunnetuimmista kryptovaluutoista Bitcoin on tuonut viimeisen viiden vuoden aikana yli 8400 prosentin tuoton. Ethereumilla tuotto on ollut samalla aikavälillä yli 26.900 prosenttia.

Huimista tuotoista huolimatta kryptovaluutat askarruttavat yhä monia erityisesti niiden suuren riskin vuoksi. Eikä ihme, sillä kryptovaluuttojen vaihtokurssin korkea volatiliteetti sekä niiden analysoinnin vaikeus tekevät haastavaa tuottojen ennustamisesta.

Sijoittajan onneksi hajauttamisen ilosanoma toimii myös kryptovaluutoissa. Yhä useampi sijoittaja hajauttaa portfoliostaan osuuden myös kryptomarkkinoille. Tavoitteena on sekä pienentää salkun riskiä että hyötyä kryptovaluuttojen vahvasta kehityksestä.

Kryptovaluuttoihin sijoitetaan joko suoraan kryptovaluuttaa ostamalla tai epäsuorasti esimerkiksi minifutuurin avulla.

Minifutuurilla pääset hyötymään kohde-etuuden vahvasta kehityksestä

Minifutuuri on pörssilistattu arvopaperi, jonka arvo kehittyy tietyn kohde-etuuden kuten esimerkiksi yksittäisen osakkeen, osakeindeksin, hyödykkeen tai kryptovaluutan hinnan perusteella. Minifutuuria varten ei tarvitse perustaa uutta arvo-osuustiliä, vaan sen ostaminen onnistuu oman verkkopankin kautta.

Minifutuuri koostuu omasta pääomasta ja lainaosuudesta. Jälkimmäisen tehtävä on antaa sijoitukselle vipuvaikutus. Minifutuurin oman pääoman osuus varmistaa, että maksimitappio ei voi olla suurempi kuin sijoitettu pääoma.

Minifutuureissa on Stop Loss -ehto, jonka toteutuessa kaupankäynti minifutuurilla lopetetaan ja sijoittajalle maksetaan mahdollinen jäännösarvo. Jos kohde-etuus kehittyy epäedulliseen suuntaan, jäännösarvo voi olla myös nolla.

Minifutuureissa ei ole ennalta määrättyä eräpäivää. Se tekee niiden arvonlaskennasta esimerkiksi optioita tai warrantteja yksinkertaisempaa.

Long Minifutuurin arvo kehittyy positiivisesti, jos sen kohde-etuuden hinta nousee. Sitä vastoin Short Minifutuurin hinta kohoaa, jos kohde-etuuden hinta laskee. Kohde-etuuden arvonnousuun uskova sijoittaja valitsee Long Minifutuurin ja arvonlaskun puolesta näkemystä ottava Short Minifutuurin.

Miksi kryptomarkkinoille kannattaa sijoittaa minifutuurien kautta?

Kryptovaluutan kehitystä seuraavien minifutuurien ostaminen arvo-osuustilille ei vaadi erillisen ”kryptolompakon” perustamista, vaan kaupankäynti hoituu helposti oman välittäjän kuten esimerkiksi Nordnetin kautta. Tosin on hyvä muistaa, että Nordea estää asiakkaitaan käymästä kauppaa kryptovaluuttojen johdannaisilla.

Toinen merkittävä etu minifutuureissa on, että Suomessa toimiva arvopaperivälittäjä toimittaa tiedot minifutuurin voitoista ja tappioista verottajalle. Veroilmoitusta ei siis minifutuurien osalta tarvitse täydentää, toisin kuin suorien kryptovaluuttakauppojen kohdalla.

Sveitsiläinen sijoitustalo Vontobel tarjoaa minifutuureja, joiden kohde-etuutena on Bitcoin– tai Ethereum -futuuri. Käytännössä futuurin kehitys seuraa valitun kryptovaluutan eli Bitcoinin tai Etherumin hintaa. Vontobel hyödyntää kuukauden pituisia futuureja, jotka vaihdetaan aina uuteen hieman ennen erääntymistä.

Bitcoin- ja Ethereum -futuurien hyödyntämisessä on merkittäviä etuja verrattuna kryptovaluuttojen suoraan omistamiseen.

Futuurien sääntely tuo turvaa sijoittajalle. Bitcoin- ja Ethereum -futuureilla käydään kauppaa maailman suurimmassa johdannaispörssissä, jonka omistaa CME Group. Pörssin ansiosta kaikilla toimijoilla on käytössä yhtenäiset hinnat, kauppojen selvitysajat sekä FIFO-periaate (First In-First Out -periaate). Pörssin markkinatakaaja huolehtii, että futuureilla on riittävästä likviditeettiä.

Ostamisen helppouden lisäksi sijoittajalle tarjoutuu minifutuureissa kätevä työkalu hyödyntämään kryptovaluuttoja myös laskeviin kursseihin.

Katso Vontobelin Suomeen juuri lanseeraamat uudet bitcoin minifutuurit!

Tiedoksi lukijoille: Tämä on sponsoroitu artikkeli, joka sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä.