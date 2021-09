Naapurimaa antoi myrskyvaroituksen nousevista koroista

Norjan kruunulla on tilaa vahvistua maan vahvan talouskehityksen ja nousevien korkojen vuoksi.

Norjan kruunu on vahvistunut suhteessa euroon vuoden aikana jo lähes 10 prosenttia. Tällä hetkellä euro noteerataan noin 10 kruunuun.

Kruunun vaihtokurssia ovat tukeneet öljyn hinnan nousu, vahva kotimainen talous ja hyvä riskinottohalukkuus, arvioi Nordean ekonomisti Kristian Nummelin.

Norjan taloudella menee lujaa. Työttömyysaste on vain 2,7 prosenttia, yritykset raportoivat jo työvoimapulasta ja bruttokansantuote on kuronut jo koronan aiheuttaman kuopan umpeen, Nummelin listaa.

Länsinaapurin vahva talouskehitys on saanut maan keskuspankin toimimaan. Norjan keskuspankki nosti torstaina ohjauskorkoa 25 korkopistettä. Nummelinin mukaan päätös oli odotettu.

Lisää koronnostoja on tulossa, ekonomisti uskoo.

”Keskuspankin korkopolku indikoi koronnostoja tulevan vielä neljä ennen vuoden 2022 loppua. Seuraava koronnosto on vuorossa jo joulukuussa. Odotamme Norges Bankin kääntyvän yhä haukkamaisemmaksi tulevaisuudessa ja jos talous kehittyy keskuspankin omien ennusteiden mukaisesti, tulisi korkopolun myös nousta nykyisestä epävarmuuden vähentyessä. Nykyisellään nimenomaan epävarmuus pitää keskuspankin korkopolkua matalampana kuin muuten olisi.”

Korkopolun nousu olisikin positiivinen tekijä Norjan kruunulle. Tosin kruunu kohtaa myös riskejä, Nummelin varoittaa.

”Osakemarkkinoilla riskisentimentti on hieman hapuilevampaa, kun Evergrande ja Kiinan talous yleisemminkin on aiheuttanut huolia kasvun kestävyydestä. Öljyn hinta on puolestaan kirinyt jo reiluun 77 dollariin, kun tuotanto on ollut odotuksia matalammalla, osaltaan johtuen hurrikaani Idasta. Epävarmuutta öljyn kysynnälle tuo Kiinan lisäksi myös korona ja mahdollisesti tartuntojen nousu jälleen talvea kohden. Tiukkoihin rajoituksiin tuskin kuitenkaan palataan, kiitos rokotteiden.”

Keskuspankkien korkojen nousua voi olla pian edessä muuallakin kuin pienessä länsinaapurissa. Sijoitusmarkkinoiden yleisen kehityksen kannalta Norjan keskuspankin toimia monin verroin merkityksellisempää ovat ennen kaikkea USA:n keskuspankin toimet.

USA:n keskuspankki ei ole toistaiseksi nähnyt kiihtyvästä inflaatiosta huolimatta vielä aihetta kiristää rahapolitiikkaa. Keskuspankin linja on ollut, että inflaation kiihtyminen on väliaikaista ja se johtuu talouden avautumiseen liittyvistä vaikeuksista.

Jackson Hole -konferenssissa keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi, että keskuspankki odottaa supistavansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaa myöhemmin tänä vuonna. Powell ei kuitenkaan asettanut rahapolitiikan tiukentamiselle mitään ajankohtaa ja varoitti kiirehtimästä rahapolitiikan kiristämistä.

Nordea odottaa, että rapakon takanakin alkaa pian tapahtua.

”Odotamme edelleen Fedin aloittavan koronnostot ensi vuoden jälkipuoliskolla”, Nummelin toteaa.