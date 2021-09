Ammattitreidaaja: Teslan tulos moninkertaistuu, osakkeessa lähes 30 prosentin nousuvara

Ammattitreidaaja Jukka Lepikkö odottaa Teslan kolmannen vuosineljänneksen tulosraportista ”megayllätystä”.

Sähköautovalmistaja Tesla on kolmessa vuodessa kääntynyt rahattomasta ja konkurssikypsästä yrityksestä huikeaksi kasvuyhtiöksi.

Tesla kasvattaa niin liikevaihtoaan kuin tulostaankin kiihtyvällä vauhdilla.

Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 21,6 miljardia dollaria ja nettotulos tappiolla 976 miljoonaa dollaria. Viime vuonna liikevaihto ylsi 31,5 miljardiin dollariin ja nettotulos plussalle 1,15 miljardiin dollariin. Tälle vuodelle analyytikoiden konsensusodotus on jo lähes neljän miljardin dollarin nettotulos, ensi vuonna peräti 6,5 miljardia dollaria.

Tesla julkaisi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä huikaisevan kovan tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden toisesta neljänneksestä 98 prosenttia lähes 12 miljardiin dollariin. Analyytikoiden konsensusennuste oli hieman alhaisempi, 11,4 miljardia dollaria.

Tesla on nyt tehnyt positiivisen tuloksen kahdeksan vuosineljänneksen ajan.

Sähköautovalmistaja valmisti toisella vuosineljänneksellä yli 206 000 autoa ja toimitti yli 201 000 autoa. Tuotanto kasvoi viime vuodesta 151 prosenttia ja toimitukset 121 prosenttia.

Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,45 dollaria, kun analyytikoiden konsensusennuste oli vain 0,97 dollaria. Yhtiön nettotulos nousi ensimmäisen kerran yli miljardin dollarin, 1,14 miljardiin.

Kannattavuus on parantunut, koska Tesla on onnistunut alentamaan autojen valmistuskustannuksia enemmän kuin mitä autojen myyntihinnat ovat laskeneet, kertoo yhtiön talousjohtaja Zachary Kirkhorn.

Kova tuloskasvu näkyy tietenkin osakkeen arvostuksessa. Teslan osakkeen P/E-kerroin kuluvan vuoden osakekohtaisen tuloksen 3,65 dollarin konsensusennusteella on nyt peräti 212x. Se on harvinaisen korkea kerroin jopa kasvuosakkeelle. EV/EBITDA-kerroin on puolestaan 78x.

Silti osakkeessa saattaa olla vielä kasvuvaraa. Näin tuntuu uskovan ainakin ammattitreidaaja ja yrittäjä Jukka Lepikkö. Hän käy läpi tviittiketjussaan Teslan lähivuosien kasvunäkymiä ja osakkeen nousupotentiaalia.

Lepikön mukaan viimeisen vuoden aikana lähes kaikki merkittävät perinteiset autonvalmistajat ovat ”pivotoineet” eli muuttaneet liiketoimintasa suuntaa perinteisistä polttomoottoriajoneuvoista sähköautoihin. Ainoastaan autovalmistajien arviot siirtymästä vaihtelevat.

”Sähköautojen kasvu tulee olemaan eksponentiaalista tulevat vuodet”, Lepikkö uskoo.

Tesla on ollut edelläkävijä sähköautojen tuotannossa, ja tuotannon kasvaessa Teslan tulos tulee kasvamaan eksponentiaalisesti EV-myynnin kasvaessa, Lepikkö uskoo. Teslan tuotanto tulee kasvamaan rajusti uusien tehtaiden ansioista.

”Teslalla on ollut tähän mennessä kaksi tuotantolaitosta autoille (Fremont & Shanghai). Ensi kuussa aukeaa kaksi uutta gigafactorya (Texas & Berliini). Nämä takaavat seuraaviksi vuosiksi tuotannon 50 % vuosikasvun. Tulos jatkaa eksponentiaalista kasvua.”

Yhtiö kasvaa Lepikön mukaan gigayhtiöistä kovinta vauhtia ja autoliiketoiminnan sivulle on avautumassa monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tekoäly, robotiikka, autonominen ajaminen ja energia.

”Fundamentit ja tulevaisuus näyttää kaikin puolin lupaavalta”, treidaaja summaa.

Teslan osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 774 dollaria. Lepikkö antaa osakkeelle 1000 dollarin tavoitehinnan, joka voi optimistisessa skenaariossa toteutua jo kuluvan vuoden loppuun mennessä ja vaihtoehtoisessa skenaariossa ensi vuoden kesäkuuhun mennessä.

Treidaaja ennustaa, että Teslan tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti tulee tarjoilemaan ”megayllätyksen” analyytikoiden ennusteisiin verrattuna. Se tarkoittaa ennusteiden nostoa, tavoitehintojen nostoja ja lopulta myös osakkeen hinnan nousua.

Lepikön 1000 euron tavoitehinta tarkoittaa noin 29 prosentin nousuvaraa nykyiseen kurssinoteeraukseen nähden.

Teslaa seuraavien analyytikoiden konsensustavoitehinta osakkeelle on selvästi alhaisempi, 686 dollaria. Tavoitehinnoissa on kuitenkin selvää hajontaa, sillä korkein tavoitehinta on 1200 dollaria ja alhaisin vain 150 dollaria.