Tietokirjailija Petteri Järvinen: Sijoittajilta pääomia keräävä Tuohivirta-kaivoshanke on huijaus

OneCoin-liikemiehen hämärä kaivoshanke sisältää mahtavia visioita, mutta tuskin lainkaan faktoja, muistuttaa tietokirjailija Petteri Järvinen.

Yle kertoi elokuun lopussa, että suomalaisia houkutellaan sijoittamaan kultakaivokseen kyseenalaisin keinoin. Tuohivirta-niminen hanke hakee sijoittajia Sodankylään perustettavaan kaivokseen. Alueella on noin 10 000 hehtaarin alue, jota harhaanjohtavasti mainostetaan kaivosvarauksena.

Kultakaivoshankkeen taustalla häärii huijaukseksi osoittautuneella OneCoinilla rikastunut suomalainen liikemies Kari Wahlroos. Wahlroos oli keskeinen OneCoinia markkinoiva liikemies ja verkostomarkkinoija. OneCoin on yksi kaikkien aikojen suurimmista huijauksista. Onecoinin on väitetty perusteettomasti olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka avulla on huijattu ihmisiltä eri puolilla maailmaa mahdollisesti jopa yli 15 miljardia euroa.

Hankkeeseen on Ylen hallussa olevan kirjeen mukaan etsitty yli 10 000 euron sijoituspanoksella mukaan tulevia sijoittajia.

Hankkeeseen on houkuteltu sijoittajia väitteellä, että alueelta olisi löydettävissä kultaa, palladiumia ja muita arvometalleja. Tuohivirran sivuilla väitettiin alunperin GTK:n arvioineen alueella olevan kultaa yhdeksän miljoonaa unssia, mikä tarkoittaisi yli kymmenen miljardin euron arvoista kultavarantoa. Yhteensä kaikkien arvometallien arvon väitetään olevan 20 miljardia euroa.

Hanketta on lisäksi harhaanjohtavasti mainostettu kaivosvarauksena. Kaivoslain mukaan varauspäätös oikeuttaa vain etusijaan malminetsintäluvan hakemiseen, ei mihinkään muuhun. Kaivoslaki ei tunne edes koko kaivosvaraus-nimistä vaihetta.

Tietokirjailija Petteri Järvinen on pitkään seurannut OneCoin-huijauksen eri vaiheita Suomessa ja kansainvälisesti. Nyt hän seuraa myös Tuohivirta-hanketta ja uusimmassa blogissaan hän ottaa hankkeeseen kantaa kaunistelematta.

Tuohivirta-kaivoshanke on Järvisen mukaan huijaus.

”Kari Wahlroosin Tuohivirta-esitys viime perjantaina Sotkamossa oli taattua Karia: paljon puhetta, mahtavia visioita ja lupauksia, tuskin lainkaan faktoja. Ja nekin väärin”, Järvinen toteaa blogissaan.

Järvinen kertoo, että häntä harmittaa niin lappilaisten ja oikeiden kaivosyrittäjien kuin viranomaistenkin puolesta. Lappilaiset kun eivät eivät ehkä tunne Wahlroosin taustoja ja erehtyvät uskomaan tämän huikeita lupauksia.

Järvinen kertoo, että kaivoshankkeen avainhenkilöt eli ”lähettiläät” eivät vakuuta.

”Le Simon oli vielä jokin aika sitten toinen Onecoin-pyramidin johtokaksikosta, joka otti vallan, kun Ignatov oli pidätetty Yhdysvalloissa. Wahlroos kehui hänen viiden miljoonan ihmisen verkostoaan, sieltä löytyy runsaasti kiinnostuneita sijoittajia. Ihan varmaan.”

Järvinen kertoo haastatelleensa kaivosalan ammattilaista, jonka mielestä Wahlroosin suunnitelmat ovat harhaanjohtavia ja virheellisiä.

”Tehkää niitä ilmoituksia viranomaisille, jos edes sillä tavalla tämä saataisiin pysäytettyä”, Petteri Järvinen kehottaa.

Alla video Kaivosalan Syysforumista Sodankylässä 10.9.2021. Tuohivirta-hankkeen vetäjän, Kari Wahlroosin esitys alkaa videolla noin 11 minuutin kohdalla.