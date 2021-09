TipRanks tarjoaa osakesijoittajalle kosolti hyödyllisiä ominaisuuksia

TipRanks on erittäin monipuolinen osakesijoittajan työkalu osakepoimintaan ja osakkeiden analysointiin.

Tällä videolla esitellään lyhyesti TipRanksin perustoiminnot.

Yksi Yhdysvaltojen arvostetuimpia ja suosituimpia sivustoja on TipRanks. Se on nimensä mukaisesti sivusto, joka antaa analyytikoille, sijoitusbloggaajille ja pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisille arvosanan heidän suositustensa tuottojen perusteella. Sivusto on saanut useita palkintoja, ja sen sisältöihin viitataan usein muissa sivustoissa. Esimerkiksi Yahoo Finance julkaisee säännöllisesti TipRanks-sivuston perusteella tehtyjä sijoitusideoita.

Sivustolta löytyy esimerkiksi 25 kovimmin pisteytettyä analyytikkoa sekä heidän tämän hetken osakesuosituksensa. Myös sisäpiiriläiset on laitettu riviin tekemiensä osakekauppojen onnistumisten perusteella, ja sivustolta on helppo etsiä vaikkapa parhaiten onnistuneiden sisäpiiriläisten osakekauppoja.

TipRanks-sivustolla on myös helppokäyttöinen osakevalintatyökalu eli screeneri, jossa on useita eri kriteerejä, joiden perusteella osakkeita voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Mittarit eivät ole osakevalintatyökaluille tyypillisiä arvostuskertoimia.