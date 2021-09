Voittajaosakkeet salkkuun – #neuvottelija-haastattelussa tähtisalkunhoitaja Ernst Grönblom

United Bankers Thales Argon rahastonhoitaja Ernst Grönblom keskustelee #neuvottelija -kanavalla sijoitusfilosofistaan, joka perustuu voittajaosakkeiden poimimiseen kapeaan salkkuun.

Hän onnistui tällä strategialla edellisessä rahastossaan näyttämään ylituottoa suhteessa muihin salkunhoitajiin 15 kvartaalin ajan Barclaysin tutkimuksessa.

Sami ja Ernst keskustelevat voiko tälläinen strategia toimia ns. alfan tuottajana eräänlaisena tehokkaan markkinan anomaliana, vai onko voittajaosakkeiden takana olevat positiiviset tailwind-faktorit nykyisen kasvusijoittamista tukevan kuplamarkkinan eritysominaisuus.

Hendrik Bessembinderin hätkähdyttävä tutkimus osoittaa mm. hyvin pienen määrän voittajaosakkesta tekevän suurimman osan markkinatuotosta elinkaarensa aikana. Warren Buffetin ”aivot” Charlie Mungerin toivoo sijoitustensa yhdistävän synergistisiä faktorieta ns. Lollapalooza-efektiksi, joka voi ennakoida ylituottoa.

Voittajaosakkeiden valintaan liittyviä faktoreita voivat olla mm. kasvuosake vs. tuotto-osakestrategia, tuotannon ja kysynnän skaalaedut, verkostovaikutukset, brändit. Voittajaosakkeiden valinta on ei-strukturoitu ongelma ja sen vuoksi yleisesti ottaen vaikeampaa kuin kasvuosakepoiminta. Salkunhoitajien mahdollisuudet voittaa markkinan keskimääräinen tuotto on huomattavasti vaikeampaa kuin on aiemmin oletettu.

Kanavan pisin jakso (100 minuuttia) käy läpi useita muita teorioita ja Grönblomin nykyisiä ja aiempia sijoituskohteita kuten Shopify, Facebook, Alphabet ja Fever Tree.

00:00-01:00 Ernst Grönblom Voittajaosakkeet salkkuun intro: supertähti-ilmiö eli winner takes all selittää ylituottoja. Bessembinderin tutkimus: vain 4% osakkeista voitti riskittömän koron 1926-2016. Tailwind-faktorit ovat parhaimmillaan synergistisiä. Shopify on Ernstin salkussa. Miksi SaaS-yhtiöt ovat kandidaatteja voittajiksi. Miten skaalaeadut voivat näkyä myös kysyntäpuolella verkostovaikutusten kautta.

01:01-01:40:41 Ernst Grönblom ja Sami Miettinen keskustelevat miten voittajaosakkeita voidaan valita kapeaan salkkuun.

👍 Tykkää, tilaa ja katso kaikki jaksot: https://www.youtube.com/samimiettinen

🎧

Spotify: https://open.spotify.com/show/4wzO1ZK…

Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast…

RSS: https://anchor.fm/s/12cf31d8/podcast/rss

Kaikki jaksot ja etsi-funktio: https://www.dcmcapital.fi/neuvottelija

📷

Sami Miettinen Twitterissä: https://twitter.com/samimiettinen

Ernst Grönblom Twitterissä: https://twitter.com/ernstgronblom#neuvottelija

Instagramissa: https://www.instagram.com/neuvottelija

Facebook – liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvo…