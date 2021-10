Näin tunnistat ahneuden sijoituspäätöksissäsi – lue salkunhoitajan vinkit tilanteen korjaamiseen

Evgeny Artemenkov toimii korkosalkunhoitajana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää.

Miten tunnistat, että ahneus on ottanut vallan sijoituspäätöksistäsi ja miten suuntaa kannattaa lähteä korjaamaan? Lue Säästöpankkien varainhoidon salkunhoitaja Evgeny Artemenkovin vinkit tilanteen korjaamiseen.

Maaliskuussa 2021 sijoitusmarkkinoilla levisi huhu, että on tapahtumassa jonkun ison hedgerahaston pakkomyynti. Noin tusina osakkeita tippui alas liki 50 prosenttia, samaan aikaan kun useampi sijoituspankki laittoi miljardikokoiset tarjoukset markkinoille.

Huhut pitivät paikkansa. Bill Hwangin omistaman Archegos Capitalin 20 miljardin pörssiomaisuus suli pois vain muutamassa päivässä.

Tapahtumat herättävät paljon kysymyksiä. Miksi 20 miljardia dollaria ei riitä? Miksi laittaa likoon uhkarohkeasti koko omaisuus, kun voisi sijoittaa turvallisesti? Tämä on ollut markkinoiden historiassa nopein omaisuuden menetys.

Huomioitavaa on myös se, että eri lähteiden mukaan Bill kasvatti omaisuutensa 500 miljoonasta 20 miljardiin osakesijoituksilla kymmenessä vuodessa. Bill ei ollut siis todellakaan huono sijoittaja tai ainakin hän oli ollut hyvin onnekas. Kaikesta huolimatta ahneus voitti Billin. Mitä Billin tarinasta ja ahneudesta voi oppia?

Mitä ahneudesta kannattaa opetella?

Billin tarina ei ole sinänsä uusi. Se varasti huomion pelkästään ison kokonsa takia. Vastaavia pienempiä, mutta yhtä ikäviä omaisuuden menetyksiä tapahtuu jatkuvasti. Ne eivät kuitenkaan päädy laajasti julkisuteen.

Osittain näistä tarinoista syntyy sijoitusmarkkinoihin kohdistuva epäluulo – sijoittaminen on aivan kuin kasino ja siinä on helppo menettää kaikki. Monesti syylliseksi osoittautuu kuitenkin ahneus, eikä itse sijoitusmarkkinat.



Myönnettäköön, että olemme kaikki altistuneita ahneudelle jossain määrin. Se on osa ihmisten luontoa ja todennäköisesti sillä on ollut oma roolinsa ihmisten evoluutiossa. Sijoitusmarkkinat virittävät ahneutta kuitenkin aivan uudelle tasolle. Varsinkin nykyään, kun kaupankäynti on helppoa ja osakekurssit vilkkuvat reaaliajassa.

Moni sijoitusguru neuvoo pitämään pään kylmänä ja olemaan rationaalinen sijoituspäätöksissä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että päätöksiä tehdessä käsitys oman pään kylmyydestä on varsin subjektiivinen. Jossain vaiheessa itselleni tuli ajatus, että vaikka ahneudesta ei pääsekään kokonaan eroon, sen tunnistaminen sijoituspäätöksissä on yhtä arvokasta. Näin alkoi oman ahneuden jäljitys sijoitustoiminnassa.

Miten salkunhoitaja tunnistaa ahneuden sijoituspäätöksissään?

Ajan ja kokemuksen myötä itsellä on syntynyt seuraava lista, jota käyn läpi ennen sijoituspäätöstä. Listan avulla tiedän, onko ahneus mukana vaikuttamassa päätökseen. Lista ei ole missään nimessä täydellinen, mutta siitä on helppo lähteä kehittämään omaa listaa sijoituspäätösten tueksi.

1) Tarkista sijoituksen aikahorisontti



Mikä aikahorisontti tulee mieleen, kun ajattelet sijoitustasi? Eli kuinka pitkäksi aikaa olet valmis luopumaan rahoistasi ja odottamaan tuottoa. Päiviä, viikkoja, kuukausia vai vuosia? Mitä lyhyempi aikahorisontti tulee mieleen, sitä todennäköisempää on, että ahneutta on ilmassa.



Esimerkiksi työssäni sijoitan yrityslainoihin ja niiden juoksuaika on yleensä 5-7 vuotta. Jos yhtäkkiä ajatukseni siirtyvät siihen, miten lainan hinta mahdollisesti nousee jälkimarkkinoilla viikkojen sisällä, koska markkina on vahvaa tai sektori on kuumaa, tiedän että ahneus on mukana. Tässä kohtaa palaan alkuun ja mietin, olisinko valmis pitämään lainan 5-7 vuotta. Pystyykö kyseinen yritys hoitamaan velkojaan, korvaako lainan juokseva tuotto otettuja riskejä?

Kun sijoituksen kanssa ollaan naimisissa useampi vuosi, tila ahneudelle käy melko ahtaaksi.



2) Tarkasteletko vain historiallista kehitystä?



Seuraatko sijoituksen hintakehitystä ennen sijoituspäätöstä? Jos päätös perustuu osittain tai jopa kokonaan historialliseen hintakehitykseen, kannattaa ahneutta tarkkailla erityisen tarkasti.



Rajut hintaliikkeet koettelevat sijoittajien mieltä. Satojen prosenttien nousut viikoissa tai jopa päivissä ovat otollinen paikka ahneuden heräämiselle. Hyvä tuore esimerkki on yhdysvaltalainen videopelikauppa Gamestop, jonka markkina-arvo kymmenkertaistui parissa viikossa. Itsevahvistuvassa kierteessä Gamestopin osake houkutteli mukaan tuhansia piensijoittaja, jotka luottivat historialliseen hintakehitykseen sijoituspäätöksissään.



Sijoituksilla on kuitenkin aika vähän tekemistä historian kanssa. Joka päivä markkinoille tulee uusia tuotteita, jotka haastavat olemassa olevat yritykset ja bisnesmallit. Kuluttajien preferenssit muuttuvat alati ja niiden myötä myös yritysten näkymät. Yhtiön menestys tai sen puute määrittelevät sijoituksen arvon kehitystä pidemmällä aikavälillä kuin edeltävien viikkojen hintakehitys. Sijoituksen hinta on tietysti tärkeä, mutta se miten hinta on päätynyt tietylle tasolle ei ole.



Itse yritän miettiä hintaa ja tuottoa, mihin olisin valmis ostamaan tietyn sijoituksen ennen kuin katson mitään hintakuvia. Kun tämä on tehty, saatan katsoa hintagraafeja ja huomata, miten oma mielipiteeni muuttuu. Tämä auttaa jopa mittaamaan ahneuden vaikutusta ajatteluuni.



3) Varmista sijoituksen koko omassa salkussasi



Kuinka iso osa salkusta tekisi mieli laittaa yksittäiseen sijoitukseen? Jos vastaus on yli 30 % tai harkinnassa oli jopa velanotto, hyvin todennäköisesti ahneus on piileskelemässä jossain lähellä.



Palataan hetkeksi Bill Hwangiin. Raporttien mukaan hänen salkussaan 20 % oli oma rahaa ja 80 % velkaa (1:4 velkavipu). Tehdään kuvitteellinen laskuharjoitus, jossa sama tuottosarja kohdistuu salkkuun ilman velkaa ja Bill Hwangin tapaan vivutettuun salkkuun.

Toinen sarja on lyhyempi ja syy siihen on se, että Bilin peli loppui kesken, kun oma pääoma suli kokonaan ja velkaa tarjonneet pankit lähtivät myymään Bilin omistamia osakkeita. Kuten Buffet sanoo “In order to succeed, you must first survive”. Yksikään sijoitus ei saa uhata sijoitusprosessin jatkuvuutta. Salkun pitää kestää yksittäisiä iskuja, sillä niitä tulee melko varmasti.



Kun mietin sijoituksen kokoa, yritän hahmottaa mahdollista tappiota. Joskus laskennallinen tappio on puolet sijoitetusta pääomasta, joskus koko pääoma. Tämä harjoitus on varsin hyödyllinen, jos huomaan, että päädyn tavalla tai toisella tavanomaista korkeampaan painoon. Sen jälkeen palaan tappiolaskelmaan ja sopeutan painoa sopivasti. Sijoitustoiminnan lopputuleman näkökulmasta tämä on todennäköisesti tärkein ahneustesti.

Ahneus otti vallan – näin korjaat tilanteen

Kun ahneus on tunnistettu, sitä on helpompi lähteä korjaamaan omissa sijoituspäätöksissä. Käytännössä sijoituspäätöksissä ahneuden aiheuttamat vaikutukset pitää tasapainottaa menemällä toiseen suuntaan:

Pidennä sijoitushorisonttia sellaiseksi, että päivittäiset hintaliikkeet eivät mietitytä. Määrittele hintagraafia käyttämättä oma reilu arvostus sijoitukselle. Pienennä sijoituskokoa sellaiseksi, että mahdollinen tappio on kestävää.





Evgeny Artemenkov toimii korkosalkunhoitajana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisiä näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.



