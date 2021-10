Hannu Angervuo: Pörssiyhtiöiden tulokset nousevat jopa kolmanneksen

Pörssiyhtiöillä on mennyt jälleen lujaa kolmannella neljänneksellä niin liikevaihdossa kuin kannattavuudessakin.

Esimerkiksi laiteteollisuus on mitä ilmeisimmin pystynyt ajamaan komponenttien kallistumisen paljolti myyntihintoihinsa. Mutta energian hintojen nousu varjostaa loppuvuotta.

Metsäkoneiden Ponsse antaa osviittaa taannoisella positiivisella tulosvaroituksellaan.

Pörssikonkari Hannu Angervuo arvioi, että kolmannella neljännekseltä suuret yhtiöt saavuttavat noin 16 prosenttia plussaa yhteenlasketussa liikevaihdossaan. Vertailukelpoinen yhteenlaskettu liikevoitto paranee Angervuon ennusteen mukaan edellisen vuoden vastaavasta kvartaalista hulppeasti eli noin 36 prosenttia. Ja samalla vertailukelpoinen yhteenlaskettu tulos paranisi noin 34 prosenttia.

Angervuo on pääsääntöisesti peitonnut tulosennusteillaan analyytikot, joiden prognoosit ovat menneet enemmän tai vähemmän alakanttiin kuluvan vuoden kvartaalien ennusteilta.

”Sijoittajalle voi käydä hieman vaikeaksi arvioida osakkeiden ostoja ja myyntejä pörssipiirien ennusteiden mukaan varsinkin aikana, jolloin yksi merkittävä kustannuserä eli energia on jyrkässä hintapiikissä”, Angervuo lisää.

Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettua arvoa voi liikuttaa ylös Fortumin tytäryhtiö eli Euroopan suurin kaasutukkuri sekä energiajätti Uniber nykyisen hintabuumin aikana.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöt aloittavat kolmannen neljänneksen raportoinnin kuluvalla viikolla. Keskiviikkona ovat vuorossa Elisa, Evli Pankki, Orion ja Stora Enso, joka antaa suuntia metsäteollisuudelle.

Torstaina numeronsa päivittävät Telia Company, Alma Media, Atria, F-Secure, Huhtamäki, Nordea, Reka, Revenio, SSH ja Virala Spac. Perjantaina ovat vuorossa Bittium, Raute ja Verkkokauppa.com.

Noin 17 miljardin euron yhteenlaskettu tulos

Angervuo arvioi nappiin osavuosien lukuja jo toiselta neljännekseltä. Silloisen Angervuon ennusteen mukaan globaalisti operoivat suomalaisyhtiöt nostivat noin 80 prosenttia yhteenlaskettua liikevoittoaan.

Ennusteensa pohjana Angervuo käytti silloin kuten nytkin edellisen neljännesten ja kuluvan vuoden kvartaalitason lukuja sekä Tullin vientitilastoja että Tilastokeskuksen päivityksiä työpäivien kertymistä.

”Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen tulos toisella neljänneksellä oli yli kuusi miljardia euroa, mitä peilata nyt kolmatta neljännestä vasten. ”

Osa pörssipiireistä on jo spekuloinut jo ennätyksellisestä tuloksesta kuluvalle vuodelle. Angervuo karsii ylilyöntejä ja muistuttaa, että pörssiyhtiöt saavuttivat vuonna 2007 noin 19,6 miljardin euron nettotuloksen.

”Ennusteeni on, että pörssiyhtiöiden yhteenlasketuksi tulokseksi tulee kuvalle vuodelle noin 17 miljardia euroa.”

Tilastokeskuksen mukaan suuret teollisuusyhtiöt ovat vauhdittaneet liikevaihtoaan heinäkuussa 15,2 prosenttia ja elokuussa 17,8 prosenttia. Tavaravienti kasvoi heinäkuussa 24,6 prosenttia, josta volyymi eli määrä lisääntyi 10,7 prosenttia ja vientihinnat 14,4 prosenttia.

Elokuun vienti meni ennakkotietojen mukaan plussalle 15,9 prosenttia. Koko alkuvuonna eli tammi-elokuussa vienti kasvoi 15,7 prosenttia.

”Kasvuluvut ovat normaalia suurempia, mikä johtuu viime vuonna koronan aiheuttamasta kysynnän ja viennin jyrkästä pudotuksesta. Nyt konttipula saattaa hidastaa satamien kuljetusmääriä”, Angervuo jatkaa.

Suurista yhtiöistä metsäteollisuus, metallien valmistus, kauppa, pankit ja rahoitus sekä vakuutus ovat pitäneet kovinta vauhtia.

Metsällä ja teräksellä kova vauhdinotto

Ennennäkemätön buumi on vallannut sahatavaran. Ja valkaistun havusellun vientihinta nousi kesäkuussa kaikkien aikojen ennätykseen eli 1 340 dollariin per tonni.

Angervuo muistuttaa, että kartongin hinta on noussut tänä vuonna prosenteissa kaksinumeroisesti. Ja jopa painopaperin hinnat ovat ainakin tilapäisesti kirineet esimerkiksi Englannissa 500 euron tonnihinnan yli.

”Metsäyhtiöiden vertailunumerot viime vuoden kolmannella neljänneksellä jäivät erittäin ”vaatimattomaksi.”

Tulos ennen veroja oli Stora Ensolla 144 miljoonaa euroa, UMP-Kymmenellä 207 miljoonaa euroa ja Metsä Boardilla vain 58 miljoonaa euroa.

Sitten puusta teräkseen. SSAB ja Outokumpu ovat korjanneet kolmannella neljänneksellä potin kovasta menekistä ja hintojen nousukierteestä. Outokumpu kertoi kolmannen neljänneksen käyttökatteen vahvistuneen yli aiemman ohjeistuksen.

SSAB teki viime vuoden kolmannella neljänneksellä tappioita ennen veroja tappiota noin sata miljoonaa euroa. Outokummun tappio ennen veroja oli 64 miljoonaa euroa, mistä voi poimia vertailupohjaa.

Angervuon mukaan neljännestä kvartaalista on perinteisesti tullut vahvin kvartaali teollisuuden pörssiyhtiöille.

”Konepajateollisuuden tilauskannat ovat todennäköisesti nousseet myös kolmannella neljänneksellä samoin uudet tilaukset. Mutta energian hintapiikki heittää oman varjonsa.”

Kauppakin ottaa kovia kierroksia. Kesko antoi jo vuoden viidennen positiivisen tulosvaroituksen. Rauta- ja autokaupalla on jopa ennätystahtiin.

Angervuo arvioi, että pankit ja rahoitusalan yhtiöt ovat nostaneet palkkiotuottojaan kuluvan vuoden aikana.

”Nordealta voi odottaa tulosparannusta. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä liikevoitto oli korkea eli hieman yli miljardia euroa. Sammon viime vuoden kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 485 miljoonaa euroa.”

Piensijoittajien yhden suosikin eli Fortumin viime vuoden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja painui 130 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Angervuon ennusteen mukaan Fortumin kuluvan vuoden tulos saattaa nousta merkittävästi korkeammaksi, jos Uniperin kaasujohdannaiset eivät tuo negatiivista yllätystä.

”Kannattavuutta voi ennakoida siten, että maakaasun hinnat ja sähkön hinnat ovat Euroopassa nousseet syksyn aikana kolmin tai jopa nelinkertaisesti.”

Fortumin pohjoismaisesta sähkön tukkumyynnistä oli toisen neljänneksen raportin mukaan suojattu 2021 loppuvuodelle 75 prosenttia hintaan 33 euroa per megawattitunti (MWh). Ja vuodesta 2022 noin 60 prosenttia tulee suojauksen alle hintaan 31 euroa MWh.

Angervuo päättelee, että yhtiö on valtaosin suojannut pois nykyisen hintapiikin, mikä on su mikä toistaiseksi on sulkenut ”pikavoitot” jyrkän ja vauhdikkaan hintojen nousun aikana.