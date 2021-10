Suomen kalleimmalla myynnissä olevalla asunnolla hintaa hulppeat 9,3 miljoonaa euroa

Helsingin Kuusisaaressa on myynnissä yli 3000 neliön merenrantatontilla oleva tilava asunto.

Sekä Etuovi että Oikotie -palvelut näyttävät palvelussaan kalleimpana Suomessa myytävänä asuntona Helsingin Kuusisaaren hulppean asunnon. Hintalappu on sitä luokkaa, että tavallista keskiluokkaista palkansaajaa hirvittää, nimittäin 9,3 miljoonaa euroa.

Toki tarjolla on parasta mitä kuvitella saattaa. Loistava sijainti, uusi ja tilava asunto, iso tontti ja oma ranta.

Kohdetta myyvä OP Koti Helsinki kehuu asuntoa täydelliseksi yksityiseen ja edustavaan asumiseen tai yrityksen edustustilaksi. Kokonaisuus soveltuu kiinteistövälittäjän mielestä erinomaisesti myös suurlähetystöksi.

Kokonaisuus sisältää noin 600 neliön asuinrakennuksen, tilavan kolmen auton autotallin sekä erillisen 37 neliön yksiön. Huoneita on seitsemän.

Asunto on uuden karhea. Se on rakennettu viime vuonna. Talon sisustuksessa on käytetty luonnonmukaista puupintaa ja tunnelma on pelkistetyn skandinaavinen. Talon alakerran suuri spa-osasto käsittää uima-altaan, edustavat saunatilat, höyrysaunan sekä vilvoittelutilat.

Tämän hintaisessa asunnossa on luonnollisesti vesistö lähellä ja oma ranta. Näkymät merelle ovat asunnosta täysin esteettömät ja tontilla on yksityinen hiekkaranta ja iso laituri. Taloa ympäröivät lisäksi suuret lasikaiteiset terassiparvekkeet.

Tontin yksityisyyden takaavat massiiviset ja arvokkaat muuratut valkoiset raja-aidat sekä kaksi etäkäyttöistä sähköporttia ja kulunvalvonta.

Uuden talon talotekniikka on nykyaikainen. Asunto hyödyntää maalämpöä ja lämmön talteenottoa.