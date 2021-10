Finnair yhä raskaasti tappiollinen – Aasian päämarkkina yhä pandemiasulussa

Lentomatkustus käynnistyi Euroopassa, mutta edelleen vain noin puolet Finnairin markkinoista on auki matkustukselle. Yhtiön operatiivinen kassavirta kääntyi kuitenkin positiiviseksi ensimmäistä kertaa vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen jälkeen.

Lentoyhtiön liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa selvästi viime vuoden vertailukaudesta, lähes 105 prosenttia. Liikevaihto oli 199 miljoonaa euroa. Matkustajamäärä kasvoi 72 prosenttia 0,8 miljoonaan ja tarjotut henkilökilometrit nousivat 98 prosenttia.

Vertailukelpoinen liiketulos oli kuitenkin edelleen 109 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tappio oli 167 miljoonaa euroa.

Kassavarat nousivat kuitenkin viime vuoden 824 miljoonasta eurosta yli 1180 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 27 miljoonaa euroa positiivinen, kun vuosi sitten se oli miinuksella 267 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Topi Manner kertoo, että pandemian negatiivinen vaikutus jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen vuoksi Finnairin matkustajamäärä ja liikevaihto pysyivät huomattavasti pandemiaa edeltänyttä aikaa matalampina ja tulos oli edelleen raskaasti tappiollinen.

”Matkustusrajoitukset Suomen ja muun Euroopan välillä poistuivat, mutta se tapahtui vasta heinäkuun lopussa selvästi muuta Eurooppaa jäljessä”, Manner toteaa.

Asiakkaiden patoutunut kysyntä ja rokotekattavuuden kasvu alkoivat näkyä varaustilanteen kohenemisena erityisesti syyskuusta alkaen.

Markkinoista vain puolet auki

Koronaa edeltävään aikaan on kuitenkin vielä tuskallisen pitkä matka.

”Olemme kuitenkin vielä kaukana pandemiaa edeltävistä matkustajaluvuista, sillä päämarkkina-alueemme Aasia on edelleen pitkälti suljettu kansainväliseltä matkustamiselta, ja Yhdysvallatkin avautuu vasta 8. marraskuuta. Markkinoistamme siis vain noin puolet on tällä hetkellä auki matkustukselle, mikä on selvästi vähemmän kuin monilla muilla eurooppalaisilla lentoyhtiöillä”, toimitusjohtaja muistuttaa.

Mannerin mukana lentorahdin kysyntä oli erityisesti neljänneksen lopulla poikkeuksellisen vahvaa globaalien toimitusketjuvaikeuksien vuoksi. Rahti ylsi ennätysliikevaihtoon ja mahdollisti myös matkustajalentojen lisäämisen kaukokohteisiin Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

Finnair jatkoi rahoitustoimenpiteitä neljää A350-lentokonetta kattaneella myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyllä, josta saaduilla yli 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varoilla yhtiö vahvisti kassaa tulevia lainanlyhennyksiä silmällä pitäen.

”Pandemian aikana olemme hankkineet uutta rahoitusta noin 3 miljardia euroa. Kassamme on vahva. Pystymme siis keskittymään liikenteemme ylösajoon”, Manner vakuuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan marraskuun alun muutokset ovat merkittäviä, sillä Yhdysvallat ja Thaimaa avautuvat ensimmäisinä kaukokohdemarkkinoina karanteenivapaalle matkustukselle. Myös muissa kohteissa on merkkejä avautumisesta, Manner kertoo.

”On huomionarvoista, että olemme nähneet myös muita positiivisia merkkejä Aasian ja Tyynenmeren alueen avautumisesta, sillä Singapore ja Australia ovat sallineet kansainvälisen matkustuksen Thaimaan lisäksi. Arvioimme Etelä-Korean ja Japanin seuraavan muutaman kuukauden viiveellä perässä nyt parantuneen rokotekattavuuden myötä. Kiina avautunee kuitenkin vasta vuoden 2022 puolivälin jälkeen. Seuraamme edelleen aktiivisesti matkustusrajoitusten sekä kysynnän kehittymistä ja lisäämme talvikaudella kapasiteettia Euroopan lisäksi myös kaukokohteisiimme rajoitusten niin salliessa.”

Viimeinenkin vuosineljännes on tappiollinen

Finnair päivitti kuluvan vuoden ohjeistustaan.

Parantuneen rokotekattavuuden perusteella Finnair odottaa Aasian avautuvan matkustajille merkittävämmin vuoden 2022 alussa lukuun ottamatta Kiinaa, joka avautuu yhtiön arvion mukaan vasta vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon jälkeen.

Vaikka rahtiliiketoiminta jatkuu vahvana, ja kustannussäästöohjelma vaikuttaa suunnitelmien mukaisesti, matkustusrajoitusten ja liikenteen lisäämiseen liittyvien kustannusten sekä polttoaineen hinnannousun vuoksi vertailukelpoinen liiketappion Finnair arvioi olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon asteittaisesta kasvusta huolimatta.

Yhtiö arvioi operatiivisen kassavirran pysyvän viimeisellä vuosineljänneksellä positiivisena.

Lisäksi Finnair arvioi Aasian hitaan elpymisen takia, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos pysyy tappiollisena myös vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan.

Vaikka Finnair odottaa vuoden 2022 jälkipuoliskon olevan toimintaympäristönä lähempänä pandemiaa edeltävää aikaa, yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikenteen taso tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna saavutetaan vuonna 2023.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Reippaasti kasvanut myynti ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta saivat Finnairin osakkeen 6,7 prosentin nousukiitoon Helsingin pörssissä tiistaina noin kello 12.20.

Finnairin heinä–syyskuun 2021 avainluvut