Fiskars nostaa tulosohjeistustaan jo neljännen kerran tänä vuonna

Brändiyhtiö Fiskars nostaa jälleen vuoden 2021 näkymiään ja antaa ennakkotietoja kolmannelta neljännekseltä.

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään ja odottaa, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 160-170 miljoonaa euroa. Aiemman 23. kesäkuuta annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 140-160 miljoonaa euroa.

Viime vuonna vertailukelpoinen EBITA oli 137 miljoonaa euroa, joten Fiskars odottaa tälle vuodelle reipasta tulospetrausta viime vuoteen verrattuna.

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liikevaihdon Fiskars odottaa olevan noin 292 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 267 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat alustaviin, tilintarkastamattomiin tietoihin.

Ohjeistuksen nostoon on vaikuttanut yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä on se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

Yhtiön mukaan vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat poiketa normaalista myös loppuvuoden aikana. Vähittäiskaupan asiakkaat saattavat pyrkiä varmistamaan tuotteiden saatavuutta aikaistamalla tilauksiaan vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle.

Lisäksi globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hinnannousu jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne edelleen riski.

Fiskarsin liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä 9,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 307 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia etenkin Vita-segmentin ja oman kanavan tukemana.

Terra-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ja Crea-segmentissä se pysyi lähes edellisvuoden tasolla

Fiskars Groupin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 56,7 prosenttia ja oli 44,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Vita-segmentissä, jonka tulosta kohensi liikevaihdon ja kanavajakauman paraneminen. Sen sijaan

Terra- ja Crea-segmenttien vertailukelpoinen EBITA laski.

Vita-liiketoimintayksikön vahvaa tulosparannusta vauhdittivat merkittävä myynnin kasvu sekä muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmien toimenpiteet, kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

”Vahva kasvu Kiinassa jatkui, sillä liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuoden tasosta. Laajeneminen eteni, ja vuosineljänneksen aikana avasimme uusia myymälöitä, esimerkiksi maan ensimmäisen Royal Copenhagen -myymälän. Wedgwoodin ja Royal Copenhagenin luksustuotteet ovat kasvumme keskiössä Kiinassa. English & Crystal -brändien tuloksen parantamiseksi tehdyt toimet alkavat tuottaa tulosta, etenkin Wedgwoodin osalta”, Ahlström toteaa.

Fiskars julkaisee tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksensa 29.10.2021.