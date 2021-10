Gofore kasvaa vauhdilla, mutta osakkeessa ei nousuvaraa

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Nopeasti kasvavan It-yhtiön orgaaniseen kasvuun liittyy riskejä. Danske Bank laski Goforen suositusta ja tavoitehintaa.

It-yhtiö Gofore julkisti väkevän kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 21,6 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua 32,7 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 1,9 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 44,3 prosenttia viime vuodesta.

Syksyn aikana on alallamme puhuttu paljon rekrytoinnin haasteista, kasvaneesta henkilöstön vaihtuvuudesta ja koronan jälkeisestä myllerryksestä työmarkkinoilla. Kuitenkin olemme syyskuussakin palkanneet joukkoomme uusia asiantuntijoita ja henkilöstömäärämme on hyvässä kasvussa, vaikka markkinatilanne ei ole helppo. Uusia kasvoja on monilla eri osaamisalueilla, muun muassa testiautomaatiossa ja neuvonantopalveluissa, teknisen- ja ohjelmistokehitysosaamisen lisäksi”, toimitusjohtaja Mikael Nylund kertoo.

Nylundin mukaan Goforelle tärkeällä markkinalla hyvä kehitys on jatkunut koko vuoden ja se näkyy edelleen.

”Kysyntä palveluillemme on vireää ja asiakkaat investoivat digitaaliseen muutokseen, varmasti osin korona-ajan kokemusten kiihdyttämänä.”

Goforelle merkittävä kansallinen SOTE-uudistus on käynnistynyt Suomessa kesällä toden teolla.

”Uudet hyvinvointialueet ovat taustojensa puolesta kaikki hieman eri lähtötilanteessa sekä valmiuksiensa ja toimenpanonsa osalta. Työt ovat käynnistyneet laajalla rintamalla ja alueet ovat hakeneet ICT-muutokseen liittyviä valtionavustuksia muutoksen tueksi. Myös meidän asiantuntijamme ovat jo mukana useamman eri alueen ICT- ja muissa projekteissa”, Nylund kertoo.

Gofore ei tulosraportissa päivittänyt koko vuoden tulosohjeistustaan. Yhtiö ennakoi edelleen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan tänä vuonna viime vuodesta.

Handelsbankenin analyytikko Panu Laitinmäki näkee haasteita Goforen mahdollisuuksissa vastata kasvuhaasteeseen.

”Kysyntä vaikuttaa hyvin vahvalta, mutta olemme huolissamme Goforen kyvystä rekrytoida riittävästi henkilöstöä pysyäkseen 10 %:n kasvuasteissa vuosina 2022-23, mitä ennustamme linjassa Goforen tavoitteiden kanssa”, Laitinmäki toteaa pankin aamukatsauksessa.

Laitinmäen mukaan Goforen kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan viime kuukausina ja se on lisännyt osuuttaan kalliimmista alihankkijoista.

”Odotamme Goforen onnistuvan rekrytoinnissa paremmin kuin useat verrokkinsa, mutta näemme epävarmuuksia, sillä Gofore tarvitsee uusia ihmisiä kasvaakseen. Yritysjärjestelyt ovat edelleen mahdollinen laukaisija, mutta eivät riitä oikeuttamaan positiivista näkemystä tässä vaiheessa.”

Danske Bank odottaa Goforelta 31 prosentin liikevaihdon kasvua vuonna 2021, josta orgaanista kasvua on 10 prosenttia. Ensi vuodelle odotuksissa on 11 prosentin kasvuodotus.

Goforen osake on noussut vahvasti viimeisen vuoden aikana, peräti 66 prosenttia. Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut vain 22 prosenttia.

Laitinmäen mielestä Goforen osake on ylisuoriutunut ja treidaa nyt 14 prosentin preemiolla verrokkiinsa Bouvetiin nähden vuoden 2022E EV/EBITA-kertoimella, mutta merkittävällä diskontolla tanskalaisiin verrokkeihin Netcompanyyn ja Triforkiin.

Danske Bank laskee Goforen osakkeen suosituksen Pidä-tasolle aiemmalta Osta-tasolta. Uusi osakkeen 12 kuukauden tavoitehinta on 24 euroa, kun se aiemmin oli 21,5 euroa. Syynä suosituksen ja tavoitehinnan laskuun on vahvan osakekurssin ja vuoden 2022 orgaanisen kasvun korkeampien riskien yhdistelmä.

”Pidämme casesta pitkällä aikavälillä, mutta näemme hetken hengenvedolle”, Laitinmäki toteaa.

Goforea seuraavien analyytikoiden konsensusodotus on, että yhtiön viime vuoden 0,49 euron osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 0,56 euroon. Tällä tulosennusteella Goforen P/E-kerroin on 38x ja EV/Ebitda-kerroin 20x. Molemmat kertoimet ovat yli viimeisen kolmen vuoden keskiarvon.