Kiina ja keskuspankki hermostuttavat sijoittajia, jatkuuko osakemarkkinoiden lasku?

Osakemarkkinoilla on näkyvissä lisääntyvää hermostuneisuutta. Kaikki sijoitusammattilaiset eivät silti näe syytä huoleen.

Koronakuopan jälkeen maaliskuusta 2020 lähtien osakeindeksit ovat nousseet rajusti talouksien palautuessa vähitellen koronaa edeltävään normaaliin tilaan. Syyskuussa markkinoilla tuli kuitenkin takapakkia, kun nousu kääntyi laskuksi.

Myös ennätyksellisen vilkkaana käyneessä osakekaupassa nähtiin syyskuussa käänne, kun kotitaloudet kevensivät osakesijoituksiaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo OP Ryhmä tiedotteessaan. Yli puolet kotitalouksien syyskuussa tekemistä osakekaupoista oli myyntejä, mikä johtuu osittain kurssien laskusta.

OP:n asiakasdatan mukaan syyskuussa 2021 osakekauppaa käyneiden kotitalouksien euromääräisistä kaupoista 57 prosenttia oli myyntejä. Kappalemääräisistä kaupoista puolestaan 69 prosenttia oli ostoja.

Tänä vuonna kotitaloudet ovat käyneet kauppaa osakkeilla euromääräisesti 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Osakekauppa oli syyskuuhun asti ostopainotteista.

”Voittojen kotiuttaminen ja salkun riskitason tasapainottaminen on osakemarkkinoiden pitkän nousun jälkeen luonnollista varsinkin, kun kotitaloudet ovat tänä vuonna lisänneet sijoituksiaan ahkerasti”, kertoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen.

Evergrande ja keskuspankki huolestuttavat

Eniten syyskuussa myytiin Fortumin, Nesteen ja Keskon osakkeita, kun taas TietoEVRYn, Koneen ja Metso Outotecin osakkeet olivat ostetuimpien joukossa. Markkinaheilunnan myötä kaupankäynnin volyymi oli euromääräisesti 25 prosenttia suurempi viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Markkinaheiluntaan vaikuttivat syyskuussa erityisesti kiinalaisen kiinteistösektoriyhtiön Evergranden talousvaikeudet, monien yhtiöiden toimintaan vaikuttaneet toimitusketjuhaasteet, sekä huoli Yhdysvaltain keskuspankki Fedin vääjäämättä lähestyvästä rahapolitiikan normalisoinnista.

Evergrande on laajentanut kiinteistövarallisuuttaan voimakkaalla velkavivulla. Sen liikevaihto viime vuonna oli yli 110 miljardia dollaria ja sillä on yli 1300 kiinteistöhanketta. Aggressiivinen kasvu on nostanut yhtiön velkavuoren yli 300 miljardiin dollariin.

Yhtiön vaikeudet alkoivat hieman yli vuosi sitten, kun Kiinan keskuspankki päätti laittaa suitsia suurimpien kiinteistöjättien velkaantumiselle. Sen vuoksi yhtiö on joutunut myymään rakentamattomia asuntoja alennushinnoin saadakseen lisää pääomia rakennushankkeisiin. Lisäksi Evergarande joutui varoittamaan mahdollisesta likviditeettiongelmasta.

”Vaikka kurssit ovat hieman heiluneet, paniikkiin ei ole syytä”, vakuuttaa OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Saaren mukaan huolet Evergrandea kohtaan alkavat jo hellittää Kiinan valtion tehtyä toimia tilanteen rauhoittamiseksi.

”Rahapolitiikan normalisoituminen voi lisätä markkinaheiluntaa, mutta markkinat tulevat todennäköisesti pysymään nousu-uralla pörssiyhtiöiden tulosten kasvaessa ja vaihtoehtoisten sijoitusten tarjotessa heikkoja tuottoja”, Saari toteaa.

Myös Nordea uskoo edelleen osamarkkinoihin. Pankin viikkokatsauksessa sen sijoitusstrategit kertovat odottavansa talous- ja tuloskasvun jatkuvan tavanomaista ripeämpänä vielä hyvän aikaa muun muassa elpyvien investointien ansiosta. Nordea suosittaa pitämään osakkeet ylipainossa, sillä niiden tarjoamat tuottomahdollisuudet ovat reilusti korkosijoituksia paremmat.

Nordea nosti kesällä Euroopan ylipainoon ja laski kehittyvät markkinat alipainoon. Pankin sijoitusstrategien mukaan eri osakealueiden tuotto- ja arvostuserot ovat kesän kuluessa kuitenkin muodostuneet niin suuriksi, että nyt on hyvä hetki palauttaa alueet jälleen peruspainoon. Lisäksi Kiinaan liittyvät huolet todennäköisesti painavat jatkossa aiempaa vähemmän.

Danske Bankin tilastot puolestaan osoittavat, että kotimaisten osakkeiden houkutus kasvoi syyskuussa suomalaisten piensijoittajien keskuudessa.

Perusteollisuus alipainoon

Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät yli 80 prosenttia kaupoistaan kotimaisilla osakkeilla, kun esimerkiksi vuosi sitten osuus oli noin 74 prosenttia. Suomi oli myös ainoa markkina, jossa tehtiin reilusti enemmän ostoja kuin myyntejä.

”Syyskuussa osakemarkkinoita hermostutti kiinalaisen velkakriisiin ajautuneen Evergranden kaatumisen mahdollisuus. Tämän pelättiin olevan uusi Lehman-hetki, jossa markkinoiden keskeisen toimijan kaatuminen laukaisee talouskriisin. Näyttää siltä, että hermostuneessa tilanteessa, jossa kurssit laskivat nopeasti, moni halusi ostaa juuri tuttuja yhtiöitä salkkuunsa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Kemppaisen mukaan uutta korjausliikettä markkinoilla pidetään edelleen mahdollisena.

”Globaali talouskasvu on ohittanut huipun ja epävarmuutta on. Olemme laskeneet sijoitusnäkemyksessämme perusteollisuuden alipainoon, koska sektori kärsii Kiinan heikosta kasvun vaiheesta, hyödykehintakehityksen mahdollisesta maltillistumisesta ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta vahvistumisesta lähikuukausien aikana. Lyhyellä aikavälillä sähkön hinnan nousu haittaa.”

Danske Bank nostaa viestintäpalvelut ylipainoon.

”Viestintäpalveluiden hinnoittelu on IT:tä halvempi, ja se hyötyy mainosmarkkinoiden kasvusta, kun taloudet avautuvat. Hyvä myös muistaa, että defensiiviset puhelinoperaattorit kuuluvat viestintäpalveluihin, joten kokonaisuus on IT:ä defensiivisempi.”