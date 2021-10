Kesko rakentaa 45 robotin ruoan verkkokaupan keräysjärjestelmää

Suomen ensimmäisen kaupan yhteyteen tulevan automaattiavusteisen keräilyjärjestelmän rakentaminen on aloitettu K-Citymarket Ruoholahteen.

Automaattiavusteinen keräilyjärjestelmä mahdollistaa ruoan verkkokaupan toimitukset asiakkaalle tehokkaasti ja läheltä. K-Citymarket Ruoholahti valikoitui ensimmäisen automaattiavusteisen keräilyjärjestelmän sijoituspaikaksi keskeisen sijainnin takia.

”Automaation hyödyntäminen kannattaa juuri K-Citymarket Ruoholahdessa, koska ruoan verkkokauppaa käyttäviä asiakkaita on kantakaupungissa paljon, eli volyymit ovat siellä automatisaation hyödyntämisen kannalta järkevällä tasolla”, Keskon ruoan verkkokaupasta ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Antti Rajala kertoo.

K-Citymarket Ruoholahdessa ruoan verkkokauppaan on panostettu pitkään ja tilausmäärien osalta se onkin yksi K-ryhmän vilkkaimmista.

”Olemme kehityshankkeessa innolla mukana, kyseessähän on uusi avaus koko suomalaisessa ruoan verkkokaupassa. Verkkokauppa on kiinteä osa kauppamme toimintaa ja sitä hyödyntää arjen helpottamisessa yhä useampi asiakas. Uusi järjestelmä hyödyttää valmistuessaan myös kivijalan asiakkaitamme, sillä verkkokauppatilausten keräilyn siirtyminen pääosin muihin tiloihin tuo väljyyttä kaupan käytäville”, K-Citymarket Ruoholahden kauppias Tero Huhtala kertoo.

Rakennustyöt Ruoholahdessa ovat käynnistyneet ja ne etenevät vaiheistetusti. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävien tilojen rakennustöiden odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Toisen vaiheen eli varsinaisen keräilyvaraston, automaatioratkaisut sisältäen, rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kesko on valinnut järjestelmän toimittajaksi on valittu pohjoisamerikkalainen Dematicin. Rajalan mukana yrityksellä on laaja kokemus MFC-konseptista, johon rakennettava järjestelmä pohjautuu.

MFC- eli Micro Fulfillment Center -konseptiin pohjautuvassa järjestelmässä keräystä tehdään kolmelta eri keruualueelta. Suurin osa tuotteista kerätään jatkossa tilaukseen mukaan robotteja hyödyntäen tai manuaalisena massakeräilynä kaupan takahuoneessa. Kaupan puolelta kerätään puolestaan pienivolyymiset ja erikoistuotteet.

Keräysteho nousee manuaaliseen kauppakeräilyyn verrattuna noin nelinkertaiseksi.

Järjestelmä rakennetaan kaupan yhteyteen, jolloin keräys tehdään edelleen lähellä asiakasta: se mahdollistaa nopeat toimitukset sekä pienemmän kuljetusten ympäristökuorman.

”Dematicin tuottama ratkaisu sisältää kaikki tavoitellut toiminnallisuudet, kuten varastonohjausjärjestelmän, itse automaatiojärjestelmän sekä 45 kappaletta siinä seikkailevia robotteja”, Rajala kertoo.