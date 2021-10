Lainavertailu Nordic Bankin avulla on helppoa ja nopeaa

Usein tarvitsemme ja haluamme asioita, joihin säästömme eivät välttämättä juuri sillä hetkellä riitä.

Oma auto tai mökki olisi kiva omistaa, mutta ne ovat kalliita hankintoja, jotka vaativat jonkin verran ylimääräistä rahaa, jota välttämättä ei ole kertynyt säästöön riittävästi. Toisaalta pahan päivän varalle säästettyjen rahojen käyttäminen tai sijoitusten myyminen ei välttämättä ole järkevääkään. Vakuudeton kulutusluotto voi mahdollistaa näiden ja monien muidenkin haaveiden toteuttamisen.

Lainan ottaminen ei ole automaattisesti paha asia. Usein se on ainoa keino tehdä kalliimpia hankintoja tai esimerkiksi remontteja. Lainat kannattaa kuitenkin kilpailuttaa ensin, koska sillä tavalla voi säästää merkittäviä summia rahaa pienellä vaivalla. Kun saat edullisemman lainan, maksat pienempää kuukausierää ja näin ollen sinulle jää enemmän rahaa käyttöön, säästöön tai sijoituksia varten. Myös olemassa olevat lainat kannattaa kilpailuttaa säännöllisin väliajoin. Vertailun voi suorittaa esimerkiksi kerran vuodessa. Näin voit varmistua siitä, että lainasi pysyy mahdollisimman edullisena.

Nykyään ei tarvitse lähettää lainahakemusta erikseen jokaiseen pankkiin ja rahoituslaitokseen, vaan voit vertailla lainat helposti yhdellä hakemuksella lainavertailupalvelussa. Nordic Bank kilpailuttaa puolestasi 27 pankkia ja rahoituslaitosta. Saat yhdellä hakemuksella hyvän kuvan lainamarkkinoista. Nordic Bankin palvelu on sujuva ja nopea sekä täysin ilmainen. Kun käytät lainavertailupalvelua, voit säästää sekä aikaa että rahaa.

Lainojen yhdistäminen kannattaa

Nykyään osamaksusopimuksia tarjotaan innokkaasti. Jos olet ostanut osamaksulla kaikenlaista, esimerkiksi elektroniikkaa, huonekaluja ja vaatteita, sinulla kuluu todennäköisesti paljon rahaa pelkästään lainojen korkoihin joka kuukausi. Usein tällaisessa tapauksessa lainojen yhdistäminen on kannattavaa. Yleensä yksi isompi laina on parempi kuin monta pientä. Lainojen yhdistäminen vaatii hieman vaivannäköä, mutta se kannattaa, jos voit sillä tavalla säästää merkittäviä summia rahaa.

Laske ensin olemassa olevien velkojesi yhteissumma ja ota selvää kuukausieristä ja lainojen koroista. Syötä lainojesi yhteissumma Nordic Bankin nettisivuilla olevaan lainalaskuriin, niin voit testailla, minkälainen kuukausierästä tulisi milläkin takaisinmaksuajalla. Näet samalla myös alustavan arvion lainan vuosikorosta. Todellinen vuosikorko on kuitenkin yksilöllinen, joten se määräytyy lopullisesti vasta yksilöllisten tietojesi perusteella.

Täytä lainahakemus Nordic Bankin nettisivuilla. Varmista, että haettava lainasumma on sellainen, että se kattaa kaikki jäljellä olevat lainat. Tarkastele sitten saamiasi lainatarjouksia huolellisesti ja vertaa niitä olemassa oleviin lainoihin. Jos tarjousten joukosta löytyy edullisempi vaihtoehto, ja päätät hyväksyä sen, voit maksaa sillä summalla kaikki jäljellä olevat lainasi pois. Jatkossa lyhennät vain yhtä lainaa. Toisinaan käy niin, ettei hakija saakaan yhdistettyä kaikkia lainojaan heti. Silloin voi kuitenkin olla kannattavaa ottaa yksi pienempikorkoinen laina, jolla maksat edes osan kulutusluotoista pois. Kaikkien lainojen yhdistämistä voi yrittää uudestaan taas myöhemmin.

Mikä tarkoittaa vakuudeton laina?

Vakuudeton laina on pienehkö laina, jota varten hakijalta ei vaadita takaajia tai omaisuutta. Lainan vakuutena toimii hakijan säännölliset palkka- tai eläketulot. Vakuudettoman lainan saa nostettua tilille yleensä todella nopeasti, yhden työpäivän kuluessa. Näistä syistä vakuudettomat lainat ovat suosittuja Suomessa.

Lainanantaja ei määrää vakuudettoman lainan käyttökohdetta. Hakija saa käyttää rahat mihin itse haluaa. Nordic Bankin kautta lainaa voi hakea 500–70 000 euroa. Meidän avullamme voit siis toteuttaa sekä pieniä että hieman isompiakin haaveita. Usein vakuudeton laina käytetään kodin tai mökin remontoimiseen ja sisustamiseen, lomamatkaan tai auton korjaamiseen. On myös yleistä käyttää lainarahat olemassa olevien suurikorkoisten kulutusluottojen maksamiseen.

Pienehköä lainaa, joka maksetaan tilille nopeasti, kutsutaan pikalainaksi. Pikalaina on myös vakuudeton kulutusluotto. Sen voi saada nostettua tilille jopa muutamassa tunnissa. Pikalaina voi siis olla hyvä apu silloin, kun rahantarve iskee yllättäen ja ylimääräistä tarvitaan pian. Vaikka olisikin saanut säästettyä päivän varalle, ei tilillä välttämättä juuri sillä hetkellä ole riittävästi rahaa. Silloin pikalaina voi tulla avuksi. Sen saa tilille todella nopeasti.

Kuka voi saada vakuudettoman lainan?

Vakuudetonta lainaa voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jolla on puhtaat luottotiedot ja vakaat, riittävän suuret palkka- tai eläketulot. Vakuudettomien lainojen hyvä puoli on se, että hakijalta ei vaadita takaajia eikä omaisuutta lainan vakuudeksi. Säännölliset tulot ja hyvin hoidetut raha-asiat toimivat eräänlaisena vakuutena. Hakemuksen käsittelyprosessi on erittäin nopea, minkä ansiosta vakuudetonta lainaa käytetään usein tilanteissa, joissa ylimääräistä rahaa tarvitaan nopeasti.

Lainaa kannattaa hakea yhdessä toisen hakijan kanssa. Yhteishakijan kanssa voit saada isomman lainan ja matalamman koron. Jos olette esimerkiksi yhdessä puolisosi kanssa ostamassa omaa mökkiä tai autoa tai mitä tahansa muuta, lainahakemus kannattaa tehdä molempien nimellä.

Joskus käy niin, että lainatarjouksia ei tulekaan. Yleensä siihen on syynä maksuhäiriömerkintä, tulottomuus tai pienet tai epäsäännölliset tulot tai paljon velkaa suhteessa tuloihin. Myös puutteellisesti täytetty lainahakemus voi johtaa kielteiseen lainapäätökseen.

Nordic Bank tekee lainojen vertailemisesta helppoa

Suomalainen lainavertailupalvelu Nordic Bank kilpailuttaa 27 eri pankkia ja rahoituslaitosta. Yhdellä ilmaisella hakemuksella saat hyvän kuvan lainamarkkinoista. Palvelussamme lainat on laitettu järjestykseen pienimmän koron mukaan, joten näet helposti yhdellä vilkaisulla, mikä lainatarjouksista on edullisin.

Nordic Bankin kautta voit saada lainaa 500–70 000 euroa ilman takaajia ja vakuuksia. Laina-aika on 1–15 vuotta. Lainan saamisen edellytys on, että olet täysi-ikäinen ja sinulla on vakaat tulot ja puhtaat luottotiedot. Lainahakemuksen lähettäminen ei sido eikä velvoita sinua mihinkään, ja se on ilmaista.

Lainojen vertaileminen Nordic Bankin kautta on nopeaa, sujuvaa ja helppoa. Täytä hakemus nettisivuillamme ja odottele hetki. Saat ensimmäiset tarjoukset sähköpostiisi yleensä jo muutamassa minuutissa. Tavallisesti kaikki tarjoukset saapuvat 6 tunnin sisällä. Voit vertailla tarjouksia rauhassa ja valita itsellesi sopivan vaihtoehdon. Kun olet allekirjoittanut lainasopimuksen verkkopankkitunnuksillasi, saat rahat tilillesi usein jo saman työpäivän aikana.