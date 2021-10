Miten ansaita rahaa osakemarkkinoilla – Osa 7: Hajauta – vältä tämä virheeni!

Sijoittajan isoimpia virheitä on yksittäiseen osakkeeseen rakastuminen. Hajauttamalla eri osakkeisiin, eri toimialoille, jopa eri omaisuusluokkiin sijoittamisen riskiä saadaan pienennettyä.

Riski jaetaan rahoitusteoriassa systemaattiseen riskiin eli markkinariskiin ja epäsystemaattiseen eli yrityskohtaiseen riskiin. Jälkimmäistä saadaan hajautuksella pienennettyä. Ensin mainittuakin voi saada pienennettyä omaisuuslajien välisellä hajautuksella.

Riskillä tarkoitetaan tyypillisesti tuoton heiluntaa eli volatiliteettia.

Suomen osakemarkkinoilla on ilahduttavasti yhtiövalikoima kasvanut monilla toimialoilla. On kuitenkin toimialoja, joille ei kotimaan pörssin kautta kunnolla pääse. Esimerkiksi utilities- eli julkisiin palveluihin luokiteltavia yhtiöitä on pörssin toimialaluokituksen mukaan vain kaksi: Fortum ja Lassila & Tikanoja.

Lääkeyhtiöitä (pharmaceuticals) edustaa vain Orion. Jonkin tyyppisiä yhtiöitä voi puuttua kokonaan, vaikkapa autoteollisuus. Sektorista autot ja niiden osat (automobiles and parts) löytyy ainoana Nokian Renkaat. Öljy-, kaasu- ja hiilisektoria edustaa ainoastaan Neste.

Toimialoja voi vertailla Nasdaq Nordicin sektori-indeksejä tutkimalla.



Seuraavassa on vertailtu muutaman toimialan kurssikehitystä ilman osinkoja sektori-indekseillä tarkasteltuna. Indeksit on muunnettu yhteismitallisiksi lähtöarvona 1000 vuoden 2019 alussa.

Muutamien keskeisten suomalaisten sektori-indeksien kehitys. Arvot indeksoitu lähtöpisteenä 1000 1.1.2019. Lähde: Nasdaq / nasdaqomxnordic.com/indeksit

Kuvaajasta huomataan, että parhaan tuoton ennen osinkoja ovat tarjonneet vähittäiskaupan yhtiöt (retail). Sektori koostuu suurimmaksi osaksi uusista tai uudehkoista kasvuhakukuisista kaupan alan pörssiyhtiöistä: Kamux, Musti Group, Puuilo, Stockmann, Tokmanni, Verkkokauppa.com. Ainostaan Stockmann on ollut pörssissä vuosikymmeniä.

Toiseksi tuottavin vertailun toimiala aikavälillä 1.1.2019-26.10.2021 on ollut ohjelmisto- ja tietotekniikkapalvelut (software and computer services). Siinä on 17 yhtiötä käsittäen muun muassa Digian, F-Securen, Qt Groupin, Siili Solutionsin ja TietoEVRYn.

Näiden jälkeen tulee kuvaajassa vihreä käyrä eli finanssipalvelut. Tämänkin alan yhtiöt ovat yli kaksinkertaistaneet arvonsa reilussa 2,5 vuodessa. Se on todella paljon ja kertoo markkinan kuumuudesta. Kuumentunut markkina on puolestaan seurausta talouden toipumisesta Suomessa ja maailmalla.

Sektorin yhtiöitä ovat CapMan, EAB, Enento, eQ, Panostaja, Sievi Capital ja United Bankers.

Näiden jälkeen tuotossa tuleve kuluttajatuotteet ja -palvelut (consumer products and services). Yhtiöitä ovat Fiskars, Harvia, Honkarakenne, Martela, Marimekko, Orthex, Rapala VMC, Rovio ja Saga Furs. Ne ovat keskenään hyvin eri tyyppisiä. Toinen myy 50 euron asustetta ja toinen 50 000 euron mökkiä.

On huomattava, että toimialaluokituksissa on yleensä myös consumer staples (päivittäistavarat) ja consumer discritionary (käyttötavarat ja –palvelut). Suomessa ensin mainittuun kuuluvat mm. Kesko, Raisio, Apetit, Olvi ja Atria.

Jälkimmäiseen kuuluu monia jo edellä mainittuja yhtiöitä, kuten vähittäiskaupan yhtiöt sekä kuluttajatuotteet ja -palvelut -sektorin yhtiöt. Samoin sektoriin kuuluvat Nokian Renkaat, Finnair, Viking Line ja media-alan yhtiöt kuten Sanoma ja Alma Media.

Sektoriajattelun ymmärtäminen

Indeksien yhtiöitä ei tarvitse osata ulkoa, mutta sektorijaottelu auttaa ymmärtämään yhtiöiden liiketoiminnan erilaista luonnetta. Consumer staples -yhtiöt myyvät tuotteita kuluttajalle päivittäin, kun discritionary-yhtiöt myyvät vähän arvokkaampia tuotteita silloin tällöin. Ensin mainituilla kysyntä on tyypillisesti vakaampaa mutta jälkimmäisillä kate voi olla korkeampi.

Kuvaajassa vaatimattomimmin (mutta silti hyvin!) tuottaneilla aloilla on tapahtunut kiintoisa vetovuoron vaihto. Pankit ja utilities-yhtiöt ovat aivan viime viikkoina kirineet pörssissä teollisuustuotteiden valmistajien (industrials) ohi.

Korkojen nousu, pankkien osinkorajoitusten poistuminen ja toisaalta energian hinnan nousu ovat hyödyttäneet ensin mainittuja sektoreita, kun taas osa teollisuusyhtiöistä kärsii jo komponenttien heikentyneestä saatavuudesta ja raaka-aineiden hinnannoususta.

Industrials-sektoriin kuuluu Suomessa lähes 40 yhtiötä konepajoista rakennusyhtiöihin, mutta sektoriin eivät kuulu teräs-, metsä- ja prosessiteollisuuden yhtiöt. Nämä raaka-aine- ja energiaintensiiviset alat ovat perusluonteeltaan syklisempiä kuin teollisuustuotteiden valmistus.

Lopuksi

Yksi tapa hajauttaa on sijoittaa Suomeen osakkeiden ja ulkomaille vaikkapa rahastojen tai etf:ien kautta.

Sijoittajien yleisiin virheisiin kuuluu paitsi osakkeisiin rakastuminen eli yksittäisten osakkeiden ylipainottaminen myös parhaiden osakkeiden myyminen. Pelkkä kurssinousu ei ole myyntiperuste.

Tuoreimmassa Arvopaperissa (lokakuu 2021) oli kiintoisa juttu sijoittajan psykologisista virheistä. Jutussa haastateltiin mm. Aktian entistä salkunhoitajaa Olli Viitikkoa, ote:

Kokemuksen myötä Viitikko on tullut paremmaksi ostamaan nouseviin kursseihin. Samalla hän suhtautuu aiempaa skeptisemmin laskeviin tai paikallaan junnaaviin kursseihin, koska ne usein kertovat siitä, että joku tietää yhtiöstä sellaista, mitä itse ei ole vielä oivaltanut.

Oma virheeni on ollut väärien osakkeiden painottaminen. Tällaisia ovat olleet vuosien varrella Benefon, Rautaruukki, Nokia ja Panostaja. Kerroin tästä Sijoittaja.fi:n haastattelussa 2015.

Oppirahoja on tullut maksettua. Onneksi salkussa on säilynyt myös hyvin tuottaneita yhtiöitä.

Kirjoitus ei sisällä sijoitusuosituksia.

