Ponssen osake kiitää uuden tulosohjeistuksen myötä

Metsäkonevalmistaja Ponsse julkisti keskiviikkona positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö päivitti arviotaan vuoden 2021 tulosohjauksesta.

Ponsse arvioi nyt vuoden 2021 euromääräisen liiketuloksen olevan merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Ponssen vuoden 2020 liiketulos oli 57 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut aiemman tulosohjauksensa 16. helmikuuta 2021 tilinpäätöstiedotteellaan, jolloin yhtiö arvioi sen euromääräisen liiketuloksen olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

”PONSSE-metsäkoneiden kysyntä ja asiakkaidemme työtilanne ovat olleet läpi vuoden erinomaisella tasolla, ja suurimmat haasteet toiminnassamme ovat liittyneet osien ja komponenttien saatavuuteen. Olemme onnistuneet erittäin haastavassa tilanteessa kohtuullisen hyvin, ja Vieremän tehtaamme on toiminut tuotanto-ohjelmamme mukaisesti”, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

Nummelan mukaan uusien PONSSE-metsäkoneiden valmistusmäärät ovat hyvässä kasvussa verrattuna poikkeukselliseen kriisivuoteen 2020. Kuitenkin tiettyjen komponenttiryhmien saatavuuteen liittyy edelleen erittäin paljon epävarmuuksia.

”Osien ja komponenttien kustannusten nousuun liittyvä paine jatkuu edelleen voimakkaana. Huoltopalveluidemme ja irtoharvesteripäämyyntimme erinomainen kasvu on vaikuttanut kannattavuutemme positiiviseen kehittymiseen.”

Yhtiön toinen vuosineljännes sujui mallikkaasti, kun metsäkonemarkkina kehittyi erittäin positiivisesti. Nummelan mukaan metsäteollisuuden ja asiakkaiden hyvä tilanne heijastui suotuisasti kaikkiin Ponssen liiketoiminta-alueisiin.

Tammi-kesäkuun aikana Ponssen liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa, joka on 26,9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liiketulos nousi viime vuoden 22 miljoonasta eurosta 36 miljoonaan euroon ja liiketulosprosentti.

Ponssen osake oli keskiviikkona Helsingin pörssin kovin nousija 14,6 prosentin kurssinousullaan. Osake on noussut vuodessa jo 93 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden toteumaluvuilla laskettu EV/EBITDA-kerroi on 14,3x, mikä on hieman korkeampi kuin vuosina 2018 – 2020 keskimäärin.

Ponsse julkaisee kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa 26. lokakuuta 2021 klo 9:00.