Evli: Riski osakemarkkinoiden korjausliikkeelle kasvanut

Euroalueen ostopäällikköindeksin (PMI) kehitys ja toteutunut teollisuustuotanto.

Epävarmuuden nostaessa päätään Evli on pienentänyt osakkeiden painoa siirtymällä yhdistelmäsalkuissa neutraaliin painoon.

Osakemarkkinoilla markkinaheilunta on ollut syyskuussa varsin kovaa. Markkinaheiluntaan vaikuttivat erityisesti kiinalaisen kiinteistösektoriyhtiön Evergranden talousvaikeudet, monien yhtiöiden toimintaan vaikuttaneet toimitusketjuhaasteet, sekä huoli Yhdysvaltain keskuspankki Fedin vääjäämättä lähestyvästä rahapolitiikan normalisoinnista.

Ilmassa on edelleen epävarmuutta tulevien viikkojen markkinasuunnasta, arvioi Evli viikkokatsauksessaan. Ennakoivat suhdanneindeksit viittaavat kovimman talouskasvun hiipumiseen.

”Epävarmuus loppuvuoden kasvukuvasta lisääntyi myös viime viikolla, kun analyysitalo Markit julkaisi eri alueiden ja maiden syyskuun luottamusindikaattoreita (PMI) teollisuuden ja palvelualojen osalta. Ostopäällikköindeksit USA:sta ja euroalueelta viittaavat siihen, että talouden kasvuhuippu on jäämässä taakse, mutta toipuminen kuitenkin jatkuu”, Evli toteaa.

Euroalueella teollisuuden PMI laski Evlin mukaan odotettua jyrkemmin tasolle 58,7, kun se kuukautta aiemmin oli ollut tasolla 61,4. Myös palvelualojen PMI laski tuntuvasti tasolle 56,3 edellisestä 59,0-tasosta. Yhdysvalloissa teollisuuden PMI laski puolestaan syyskuussa tasolle 60,5, kun edellinen taso oli 61,1.

Evlin mukaan sijoittajien katseet ovat myös USA:n keskuspankin toiminnassa. Fedin viimeisin korkokokous ei kuitenkaan tarjonnut kovin suuria yllätyksiä, vaikka yleissävy oli hieman odotettua rohkeampi.

”Fed piti rahapolitiikkalinjansa odotetusti ennallaan, mutta osoitti selvästi, että rahapolitiikan normalisoituminen on pian alkamassa. Pankki arvioi, että joukkovelkakirjojen alasajosta voidaan päättää pian, mikäli talouskehitys jatkuu myönteisenä”, Evli toteaa.

”Osakemarkkinoiden vahva nousu on jatkunut pitkään ja takana on jo seitsemäs peräkkäinen nousukuukausi. Mielestämme riski korjausliikkeelle on nyt kasvussa, sillä loppuvuoden talouden kasvukuva on sumentunut, mikä on selvästi heijastunut talouden luottamusindikaattoreihin”, Evli toteaa.

Osakepainon laskua puoltaa pankin mukaan myös merkit siitä, että keskuspankkien rahapolitiikka, etenkin Yhdysvalloissa, on siirtymässä normaalimpaan tilaan ja siten positiivisimmat vaikutukset talouteen ovat jo takanapäin.

Myös inflaatiokuva on pysynyt kireänä. Evlin mukaan se nostaa riskiä, että rahapolitiikan normalisoiminen tapahtuu ennakoitua nopeammin ja että yhtiöiden marginaaleihin tulee loppuvuoden aikana paineita, kun nousseita kustannuksia ei täysimääräisesti pystytä siirtämään hintoihin.

Mahdollinen markkinahäiriö piilee edelleen myös Evergrandessa, vaikka Kiinan valtio on tehnyt toimia tilanteen rauhoittamiseksi.

”Yhtiö on joutunut pahoihin talousvaikeuksiin, joilla pelätään olevan kerrannaisvaikutuksia pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin sekä kiinteistöalalle yleisemmin.”

Evli painottaa osakkeissa edelleen Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, on Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita.

Korkopuolella Evli siirtyi defensiivisempään suuntaan kotiuttamalla hieman voittoja matalamman luottoluokituksen yrityslainoista. Vapautuneilla varoilla pankki kaventaa isoa alipainoaan valtionlainoissa vastaavalla määrällä.

Evli pitää edelleen ylipainon kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti pitää edelleen alipainon alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.