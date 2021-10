Tämä SPAC-osake raketoi hetkessä yli 400 prosenttia – syynä Donald Trump

Nasdaqin SPAC- eli kuoriyhtiö lähti hurjaan nousukiitoon, kun selvisi, minkä yhtiön kanssa se aikoo fuusioitua.

Teknologiapainotteiseen Nasdaq-pörssiin listattu Digital World Acquisition (DWAC) ei vain noussut, vaan suorastaa raketoi torstaina. Osake nousi peräti 357 prosenttia 45,5 dollariin. Perjantain ennakkokaupankäynnissä osake on kivunnut lisää 57 prosenttia noin kello 14.15 Suomen aikaa.

Syy kurssinousuun on se, että yhtiö ilmoitti sulautuvansa Trump Media & Technology Group (TMTG) -yhtiön kanssa.

Kyseessä on järjestely, jossa sulautuminen johtaa Trump Media & Technology Groupin pörssilistautumiseen. Digital World Acquisition -yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se on listautunut vain ostaakseen listaamattoman yhtiön ja viedäkseen sen pörssiin sulautumisen avulla.

Pörssiraketoija Digital World Acquisition on siis niin sanottu SPAC- eli kuoriyhtiö.

SPAC-yhtiö on vain yritysostoa ja listautumista varten perustettu yhtiö. Sen ainoa tehtävä on löytää ja ostaa lupaava yritys ja listata se pörssiin. SPAC-yhtiöllä ei siis ole varsinaista omaa liiketoimintaa, vaan se on perustettu ostamaan toinen yhtiö pörssilistautumisen kautta. Mikäli yhtiö ei saa toteutettua yritysostoa päätökseen tyypillisesti enintään 24–36 kuukauden aikarajassa SPAC-yhtiön omasta listautumisesta, SPAC-yhtiö tullaan lakkauttamaan.

SPAC-yhtiöt ovat tulleet jäädäkseen. Ne tarjoavat uusia listautumismahdollisuuksia esimerkiksi terveysteknologiayhtiöille.

SPAC-listautuminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin sponsori listaa pörssiin yrityksen, jolla ei ole liiketoimintaa. Listautumisesta kerätyllä pääomalla sponsori sitten ostaa yksityisiltä markkinoilta yrityksen. Tämän jälkeen kohdeyhdistys sulautetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleva SPAC:in kanssa.

Entä mikä sitten on tässä järjestelyssä pörssiin päässyt Trump Media & Technology Group?

Yhtiö on helmikuussa 2021 perustettu media- ja teknologiayhtiö. Kuten nimestä voi päätellä, sen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja on USA:n entinen presidentti Donald Trump.

Yhtiön tarkoituksena on julkaista uusi sosiaalisen median vaihtoehtoalusta nimeltä Truth Social. Kyseessä on Donald Trumpin hanke, jolla hän pyrkii löytämään uuden julkaisukanavan näkemyksilleen sen jälkeen, kun hänen Twitter- ja Facebook -tilinsä jäädytettiin.

Trump sai Twitteristä, Facebookista ja useilta muilta sosiaalisen median alustoilta lähtöpassit sen jälkeen, kun hänen kannattajansa hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressirakennukseen viime tammikuussa kongressin vahvistaessa Joe Bidenin vaalivoittoa.

Yhtiö kertoo, että uusi sosiaalisen median alusta tulee olemaan kilpailija USA:n liberaalille mediakentälle ja se aikoo taistella Piilaakson suuria teknoyhtiöitä vastaan.

”Perustin Truth Socialin ja TMTG:n noustakseni teknojättejä vastaan. Elämme maailmassa, jossa Talebanilla on laaja näkyvyys Twitterissä, mutta suosittu Amerikan presidentti on vaiennettu. Se ei ole hyväksyttävää”, Trump kertoo tiedotteessaan.

Truth Social -alustan on tarkoitus aloittaa toimintansa marraskuussa.

Kuoriyhtiö Digital World Acquisition aikoo käyttää noin 293 miljoonaa dollaria käteisvarojan Truth Socialin rakentamiseen. Sijoitussivusto The Motley Fool arvioi, että se ei tule riittämään. Uusi sosiaalisen median alusta kilpailee Facebookin ja Twitterin kanssa, jotka käyttävät miljardeja dollareita joka vuosi laajentaakseen niiden jo ennestään massiivisia verkostoja.