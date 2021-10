SPAC-yhtiöt ovat tulleet jäädäkseen – tarjoavat kasvuyhtiöille oikotien pörssiin

SPAC-yhtiöt tarjoavat uusia listautumismahdollisuuksia esimerkiksi terveysteknologiayhtiöille.

SPAC-yhtiö on vain yritysostoa ja listautumista varten perustettu yhtiö. Sen ainoa tehtävä on löytää ja ostaa lupaava yritys ja listata se pörssiin. SPAC-yhtiöllä ei siis ole varsinaista omaa liiketoimintaa, vaan se on perustettu ostamaan toinen yhtiö pörssilistautumisen kautta.

SPAC-listautuminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin sponsori listaa pörssiin yrityksen, jolla ei ole liiketoimintaa. Listautumisesta kerätyllä pääomalla sponsori sitten ostaa yksityisiltä markkinoilta yrityksen. Tämän jälkeen kohdeyhdistys sulautetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleva SPAC:in kanssa.

SPAC-osakkeiden suosio on nousussa ja sille on useita syitä. Vuonna 2012 nähtiin kaksitoista SPAC-listautumista, viisi vuotta myöhemmin vuonna 2017 listautumisia oli 33 kappaletta ja koronavuonna 2020 listautumisia nähtiin jo 141 kappaletta.

Suomen ensimmäisen SPAC-listautumisen takana on Ehrnroothien perheyhtiö Virala. Virala Aqcuisition Companyn (VAC) toimitusjohtajana toimii Aktiankin hallituksessa istuva Johannes Schulman.

SPAC-listautumisessa on omat hyvät puolensa, mutta myös omat rakenteelliset ongelmansa.

Yhdysvaltalaisten SPAC-listautumisten yhtenä ongelmana on, ettei yksityissijoittaja pääse osallistumaan alkuperäiseen listautumisantiin vaan joutuu ostamaan osakkeensa jälkimarkkinoilta. Suomen ensimmäisen SPAC-osakkeen kohdalla on toisin eli yksityishenkilökin voi ostaa osakkeita suoraan listautumisannista.

SPAC:it ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen, arvioi asiantuntijaorganisaatio Deloitte.

Deloitten mukaan korkean teknologian alat – kuten terveysteknologia –ovat tällä hetkellä kiinnostavia SPAC:ien ostokohteita. SPAC tarjoaa teknologiayhtiölle listautumisvaihtoehdon, joka mahdollistaa huippusalaisen tutkimustiedon säilymisen pienemmän piirin tiedossa.

”Näen SPAC-listautumisen tulevaisuudessa erityisen kiinnostavana vaihtoehtona terveysteknologiayrityksille, joiden toimintaan liittyy paljon erittäin salaista tutkimustietoa. Myös muut korkean teknologian alat ovat potentiaalisia SPAC:n ostokohteita”, arvioi johtaja Kirsi Vuorela Deloitten yritysjärjestelypalveluista.

SPAC-listautuminen tuo teknologiayritykselle kerralla merkittävän rahoitusruiskeen, Vuorela arvioi. Se mahdollistaa lupaavan teknologian ja innovaatioiden jatkokehittämisen ilman toistuvien uusien rahoituskierroksien häiriötä.

Deloitten selvityksen mukaan koronapandemia lisäsi merkittävästi uuden terveysteknologian käyttöä ja myös sijoittajat ovat ymmärtäneet alan innovaatioiden arvon. Kuluttajien ja sijoittajien kiinnostus on kasvanut muun muassa telelääketiedettä, tekoälyä, robotiikkaa ja puettavaa terveysteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä kohtaan.

”Terveysalalla kehitystyö vaatii paljon aikaa ja resursseja. Tästä syystä kaikki tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät työvaiheet ovat salaisia. Keksinnöt ja teknologiaratkaisut halutaan saada patenttisuojattua ennen kuin yksityiskohtia avataan ulkopuolisille. SPAC voi tarjota turvallisemman vaihtoehdon listautua, koska yrityksen kriittistä tietotaitoa altistetaan pienemmälle piirille”, Vuorela sanoo.

SPAC-listautumisvauhti jatkuu vilkkaana loppuvuonna

Deloitten raportin mukaan vuonna 2020 SPAC:ja tehtiin maailmanlaajuisesti 248, joista 20 oli teknologialalle. Tämän vuoden toukokuussa listautumisia oli tehty jo 422 ja vauhti näyttää jatkuvan loppuvuonna.

Pääosa SPAC:sta on tehty Yhdysvalloissa, mutta ne ovat yleistymässä myös muualla. Ruotsissa SPAC:ja on tehty tänä vuonna jo neljä.

Virala Acquisition Companyn jälkeen nyt Suomessa Lifeline SPAC I -yhtiö suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Sen ankkurisijoittajiin lukeutuu eläkevakuutusyhtiö Varma.

”VAC:ssa ei ollut suomalaisia eläkeyhtiöitä ankkurisijoittajina. Varman osallistuminen Lifeline SPAC I -yhtiön listautumiseen on selkeä merkki siitä, että SPAC on nyt Suomessakin hyväksytty listautumismalli ja tullut jäädäkseen”, uskoo Vuorela.

SPAC tarjoaa ostokohteelle nopeamman ja vähemmän byrokraattisen tavan toteuttaa listautuminen.

”Myös hinnoittelu on selkeää alusta asti, jolloin ei tarvitse arvailla yhtiön arvoa listautumiseen saakka. SPAC:ssa yhdistyy pääomasijoittajien ja kohdeyritysten osaaminen yhteisillä intresseillä, joka helpottaa listautumisvalmiuden saavuttamista. Kohdeyrityksen hallintomalli tulee olla hyvässä kunnossa, sillä kriteerit listayhtiönä toimimiselle ovat yhdenmukaiset muiden listautujien kanssa”, Vuorela kertoo.