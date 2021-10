Tulossa vaikeasti ennustettava tuloskausi – yritysten kustannukset suurennuslasin alla

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi pyörähtää käyntiin tällä viikolla.

Tuloskaudesta on tulossa erittäin mielenkiintoinen, sillä inflaatiopeikon odotetaan rokottavan yhtiöiden kannattavuutta lähikvartaalien aikana. Sen vuoksi erityisesti yhtiöiden näkymät ovat sijoittajien mielenkiinnon kohteena, mutta myös jo menneen kvartaalin kustannusten kehitystä seurataan tarkasti.

Alkavalla viikolla suurista amerikkalaisyhtiöistä raportoivat muun muassa JPMorgan Chase & Co., Delta Air Lines Inc., UnitedHealth Group Inc. ja Domino’s Pizza Inc.

Analyytikot odottavat vaikeasti ennustettavaa tuloskautta. Useiden yhtiöiden odotetaan jäävän odotuksista niin liikevaihdon kuin operatiivisen kannattavuuden osalta.

Analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin yhtiöiden parantavan keskimäärin 28 prosentilla tulosta viime vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä. Merkittävän tulosparannuksen syynä on erityisesti talouden koronaelpyminen.

Talouskasvun ylle on kuitenkin kasaantunut tummia pilviä. Erityisesti kustannusten nousu huolestuttaa sijoittajia. Sen taustalla on hyödykkeiden kysynnän kasvu ja tarjontahaasteet.

Kustannusinflaatio näkyy jo Wall Streetin ennusteissa. Analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin yhtiöiden nettomarginaalin heikentyvän edellisen vuosineljänneksen 13,1 prosentista 12,1 prosenttiin.

Talouskasvuennusteita on alettu laskemaan riskien vuoksi. Tunnetuista pankeista Goldman Sachs laski eilen sunnuntaina Yhdysvaltain talouskasvuennustetta kuluvalle ja ensi vuodelle. Nyt pankki arvioi USA:n bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 5,6 prosenttia ja ensi vuonna neljä prosenttia. Aiemmat ennusteet olivat 5,7 prosenttia ja 4,4 prosenttia.

Morgan Stanleyn analyytikot eivät usko, että tarjontapuolen haasteet on täysin hinnoiteltu osakekursseihin. Siispä seuraavien viikkojen aikana on syytä varautua joidenkin yhtiöiden kohdalla tulospettymyksiin. Siitä on jo saatu esimakua, kun monialayhtiö FedEx Corporation raportoi viime kuussa odotettua heikomman tuloksen ja laski näkymiään. Yhtiön osakekurssi halpeni peräti 9,1 prosenttia tulospäivää seuranneena kaupankäyntipäivänä.

Kenkävalmistaja Niken osakekurssi laski syyskuussa odotuksia heikomman liikevaihdon vuoksi 6,3 prosenttia yhtenä päivänä. Niken haasteiden syynä oli koronarajoituksista johtuneet tuotanto-ongelmat Vietnamissa sekä pidentyneet toimitusajat Aasiasta Pohjois-Amerikkaan. Vastaavia pettymyksiä lienee odotettavissa alkavalla kolmannen vuosineljänneksen tuloskaudella.