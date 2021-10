Raportti: Yrityskaupat Suomessa selvässä kasvussa

Suomessa tehtyjen yrityskauppojen määrä ja arvo ovat olleet tänä vuonna selvässä kasvussa.

Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) laajan raportin mukaan Suomessa tehtyjen kauppojen määrä ja arvo laski vuonna 2020, mutta tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kauppoja on tehty lähes tuplasti viime vuoteen verrattuna.

Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin maailmanlaajuisen raportin mukaan yrityskauppojen määrä on alkuvuonna noussut koronakriisin viime vuonna kaivamasta kuopasta. Sama kehitys on nähtävillä sekä Suomessa että maailmalla. Yrityskauppojen kasvu näyttää jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2019 Suomessa tehtiin tammi-elokuussa 218 yrityskauppaa, joiden arvo oli yhteensä noin 10 miljardia euroa. Koronan myötä kauppojen määrä putosi rankasti ja vuonna 2020 samalla ajanjaksolla tehtiin enää 159 kauppaa vajaan 5 miljardin euron arvosta. Tämän vuoden alussa kauppojen määrä nousi jopa 92 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suomessa tehdyn 279 yrityskaupan arvo oli yhteensä noin 9 miljardia euroa.

”Suomen yrityskauppojen tilanne heijastelee muun maailman tilannetta: koronakuopasta on päästy nopeasti ylös. Maailmalla yrityskauppojen määrä nousi vuoden alkupuoliskolla 32 prosenttia ja arvo 136 prosenttia viime vuoteen verrattuna”, kertoo BCG:n osakas Teemu Ruska.

Viime vuonna Pohjoismaiden kymmenen suurimman yrityskaupan joukkoon mahtui yksi suomalainen kauppa: vielä EU:n kilpailuviranomaisten siunausta odottava Konecranesin ja Cargotecin fuusio, jonka arvo oli noin kaksi miljardia euroa. Tänä vuonna ilmoitetut suomalaiset kaupat eivät ole yltäneet Pohjoismaiden suurimpien joukkoon.

BCG:n raportti ennustaa yrityskaupoille suotuisan ajan jatkuvan. Sitä auttaa talouskasvu ja markkinoilla oleva sijoituskohteita etsivä runsas pääoma.

”Tämä vuosi tulee maailmanlaajuisesti olemaan yksi kuluneen vuosikymmenen vilkkaimpia kauppavuosia, tasoa voi verrata huippuvuosiin 2007 ja 2001. Aktiivisuus tällä saralla jatkuu myös loppuvuoden. Nyt myyjillä voi olla hyvä aika saada yrityksestä tai sen osasta hyvä hinta”, kertoo Ruska.

BCG:n raportti Mastering the Art of Breaking Up on toteutettu yhdessä Paderborn yliopiston professori Sönke Sieversin kanssa. Kahdeksattatoista kertaa toteutettu yrityskauppa-analyysi perustuu 840 000 yrityskaupan data-aineistoon vuosilta 1980-2021.