Kokoomus haluaa isoja muutoksia asumistukeen – ”Nykyisin lottovoittajakin voi saada yleistä asumistukea”

Kokoomuksen mielestä asumistukijärjestelmä kaipaisi laajamittaista läpivalaisua ja eri tukimekanismien vaikuttavuuden kriittistä arviointia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa, jossa se esittää useita muutoksia Suomen asumistukijärjestelmään.

Kokoomuksen mielestä asuntomarkkinat kaipaavat lisää kilpailua ja tarjontaa varsinkin kasvukeskuksiin, joissa kysyntä uusille asunnoille on kaikkein suurin. Vastaavasti asuntomarkkinoiden tarpeetonta sääntelyä ja byrokratiaa olisi puolueen perusteltua vähentää.

Asumista tuetaan Suomessa monella eri tavalla.

Suoraa tukea on muun muassa yleinen asumistuki, epäsuoraa taas erilaiset tonttisubventiot sekä kuntien ja ARA:n tukema asuntotuotanto. Kokoomuksen mielestä tukijärjestelmä kaipaisi laajamittaista läpivalaisua ja eri tukimekanismien vaikuttavuuden kriittistä arviointia.

Kokoomus muistuttaa, että suorat asumisen tuet ovat kasvaneet kaksinkertaisiksi vain hieman yli kymmenessä vuodessa.

Puolueen mielestä suora asumistuki on reilumpi tapa tukea yhdenvertaisesti kaikkien pienituloisten asumista kuin yhteiskunnan tukemien kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen vain harvoille onnekkaille.

Yleinen asumistukikaan ei ole kokoomuksen mielestä kuitenkaan ongelmaton. Se muodostaa kannustinloukkuja ottaa vastaan kokopäiväistä työtä, nostaa yleistä vuokratasoa markkinoista riippuen ja kohdistaa osin yhteiskunnan tukea sellaiseen asumiseen, johon yhteiskunnan tukea on vaikea perustella.

Opiskelijoiden saamat asumisen tuet ovat kasvaneet vuodesta 2016 noin 260 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Kokoomuksen mielestä on vaikea perustella, miksi neljännesmiljardin tuki opiskelijoiden asumiseen olisi muita keinoja parempaa yhteiskunnan tukea laadukkaaseen koulutukseen.

”Yksiöissä asuminen on yleistynyt voimakkaasti samalla, kun soluasuntojen asumispaikkoja on vapaana ympäri Suomen. Tukimenojen kasvu on kohdistunut yksiöissä asuville, kun opiskelijapariskunnille tai yhteisöllisissä asumismuodoissa asuvilla se on jopa pienentynyt”, kokoomus toteaa.

Kokoomus esittää useita muutoksia asumistukeen.

Puolue haluaa esimerkiksi, että selvitetään hyväksyttyjen enimmäisasumismenojen määrittäminen työssäkäyntialueiden mukaan. Lisäksi tulee arvioida enimmäisvuokratason asettaminen yhdeksi asumistuen kriteeriksi. Kokoomuksen mukaan nykyiset kaupunkikohtaiset yleisen asumistuen hyväksyttävät enimmäisasumismenot eivät vastaa todellisuutta parhaalla tavalla, eivätkä kohdista tukea aidosti tarvitseville.

Kokoomuksen mielestä pitäisi myös arvioidaan, onko tarkoituksenmukaista tukea omistusasumisen rahoitusvastikkeita. Sen lisäksi tulisi arvioidaan myös, millaisen henkilökohtaisen varallisuuden tulee estää asumistuen saaminen.

”Nykyisin lottovoittajakin voi saada yleistä asumistukea”, kokoomus muistuttaa.

Yhteiskunnan tukemat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot tulisi kohdentaa nykyistä paremmin erityisryhmille ja kaikkein pienituloisimmille.

Kokoomuksen mielestä tulisi myös harkita opiskelijoiden rajaamista yleisen asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisän piiriin.

”Opiskelijoiden asumisen laatu ei ole mainittavasti parantunut opiskelijoiden oman asumislisän lakkauttamisen jälkeen, eikä yhteisöllisiin asumismuotoihin tahdo enää löytyä asukkaita”, puolue muistuttaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kritisoi kokoomuksen asumistuen linjauksia.

Mäkysen mielestä kokoomuksen kaavailema satojen miljoonien leikkaus asumistukimenoihin olisi haitallinen jo nyt vaikean työvoiman saatavuustilanteen kannalta, koska se pakottaisi työttömät ja pienipalkkaiset ihmiset muuttamaan pois kaupungeista, joissa avoimet työpaikat ovat.

”Asumistukimenojen laskemiseen ei ole yhtä nopeaa ja kestävää tapaa. Paras keino on lisätä asuntotuotantoa, jotta asuntojen hinnat ja vuokrat lähtevät laskuun. Asumisen kuluja on myös tärkeä alentaa ja tästä näkökulmasta on tervetullutta, että kokoomuksenkin tukema sähkön siirtohintojen aleneminen alkaa ensi vuonna”, Mäkynen toteaa.