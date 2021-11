Keskity välirahaan ja tee parhaat autokaupat

Auton vaihtaja keskittyy usein tuijottamaan vanhasta autosta tarjottavaa hyvityshintaa uuden auton ostamiseen vaadittavan välirahan sijaan.

Tämä on yleinen virhe joka johtaa siihen että moni maksaa auton vaihdosta liikaa. Autoliikkeiden kilpailutuspalvelu AutoVex.fi jakaa nyt vinkkinsä parhaiden autokauppojen tekemiseen.

Auton omistajalla on kaksi vaihtoehtoa autoliikkeelle myydessä.

Mikäli auto halutaan myydä autoliikkeelle, on kaksi vaihtoehtoa. Joko auto annetaan vaihdossa uutta autoa myyvälle autoliikkeelle tai se myydään suoralla kaupalla eri autoliikkeelle kuin mistä uusi auto ostetaan.

Valintaa tehtäessä on tärkeä ymmärtää, että autoliikkeen antamaa vaihtotarjousta ja suoraostotarjousta ei voi verrata keskenään. Tärkeintä on kiinnittää huomiota välirahaan, eli uuden auton hinnan ja vanhasta autosta saadun hyvityksen erotukseen. Juurtunut käsitys on että omasta autosta saa paremman hinnan antamalla sen vaihdossa. Tämä ei usein kuitenkaan pidä paikkaansa vaikka paperilla saattaa näyttää siltä.

Moni maksaa auton vaihdosta liikaa

Epäselvyys vaihtotarjouksen, suoraostotarjouksen ja välirahan merkityksestä näkyy AutoVex.fi-palvelussa, jossa yksityishenkilöt voivat kilpailuttaa autoliikkeet ympäri Suomen ja myydä autona eniten tarjoavalle suoralla kaupalla.

“Kuluttajat hylkäävät päivittäin saamiaan suoraostotarjouksia, koska ovat saaneet ’paremman’ vaihtotarjouksen uutta autoa myyvältä autoliikkeeltä. Tämä on valitettavaa, koska moni saattaa tehdä auton vaihdon itselleen kalliimmaksi”, harmittelee AutoVexin toimitusjohtaja Sebastian Frick.

Antaessasi autosi vaihdossa, siitä hyvitetään usein suoraostoa enemmän, mutta samalla uudesta autosta ei anneta alennusta lähes ollenkaan. Ostaessasi auton ilman vaihtoautoa, myyt ensin vanhan autosi eri autoliikkeelle suoralla kaupalla ja saat siitä mahdollisesti vähän vähemmän rahaa, mutta vastaavasti suurella todennäköisyydellä uudesta autosta reippaan käteisalennuksen. Ostajan kannattaa siis keskittyä vain ja ainoastaan uuden auton hankkimiseen vaadittavaan välirahaan.

Kumpi siis kannattaa: autokauppa vaihtoautolla vai ilman?

Auton myyminen ja vaihtaminen on aina tapauskohtaista, joten mitään ehdotonta reseptiä parhaan kaupan tekemiseen ei ole. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, kun kartoittaa vaihtoehdot huolella ja keskittyy välirahan suuruuteen.

”Kun mielekäs auto löytyy, kannattaa siitä pyytää tarjous sekä vaihtoautolla että ilman, hinta on nimittäin eri. Tämän jälkeen omasta autosta kannattaa pyytää suoraostotarjouksia usealta autoliikkeeltä jonka jälkeen välirahan vertaaminen on helppoa”, neuvoo Frick.

Näin lasket välirahan

Vaihtotarjous. Annat autosi vaihdossa autoliikkeelle A ja ostat sieltä uuden auton:

Hyvityshinta autostasi: 9000 €

Uuden auton myyntihinta: 15000 €

Väliraha: 6000 € Suorakauppa. Myyt autosi autoliikkeelle B ja ostat auton autoliikkeeltä A:

Suoraostotarjous autostasi: 8500 € (500€ alhaisempi kuin vaihtotarjouksessa)

Uuden auton myyntihinta: 14000 € (Saat 1000 €:n käteisalennuksen)

Väliraha: 5500 €

Lopputulos

Tässä tapauksessa vanha auto kannattaa myydä autoliikkeelle B suoralla kaupalla, vaikka hyvityshinta onkin alhaisempi. Käteisalennus uudesta autosta laskee tarvittavan välirahan 500 euroa pienemmäksi kuin antaessasi auton vaihdossa autoliikkeelle ja sen rahan voi laittaa vaikka suoraan pörssiin poikimaan.

Mikä AutoVex on?

Olemme Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu ja mahdollistamme käytetyn auton myynnin nopeasti ja vaivattomasti eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Tee myynti-ilmoitus muutamassa minuutissa ja seuraa kun autoliikkeet ympäri Suomen kilpailevat autostasi huutokaupassa. Tämän jälkeen voit hyväksyä haluamasi tarjouksen tai jatkaa neuvotteluja korkeimman tarjoajan kanssa.

Auton myynti kauttamme on sinulle ilmaista! Kauttamme välitetään tänä vuonna arviolta 100 miljoonan euron edestä autoja.

Tee myynti-ilmoitus: autovex.fi/