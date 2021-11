Kurssiromahdusta pelkäävä konkarisijoittaja luottaa Coca-Colaan turvasatamasijoituksena

Arvostettu konkarisijoittaja näkee markkinoilla vaaran paikkoja.

Konkarisijoittaja Jeremy Grantham kertoi vastikään uutistoimisto Bloombergille, että osakemarkkinoilla saattaa olla edessä ennennäkemättömän jyrkkä kurssiromandus.

“Kun lasku alkaa, siitä saattaa tulla suurempi kuin mikään aiempi kurssiromahdus Yhdysvaltojen historiassa”, Grantham varoittaa.

Brittiläinen Grantham ei ole mikään eilisen teeren sijoittaja, vaan laajalti arvostettu ja kokenut sijoitusammattilainen. Hänellä on pitkä tuntemus pörssikuplien havaitsemisesta niiden kehittyessä. Grantham on varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja ja sijoitusjohtaja sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista.

Grantman on tunnettu pörssikuplien ennustaja. Hän on sijoitusurallaan kokenut aiemmin kolme kuplaa, joista ensimmäinen oli Japanissa vuonna 1989, toinen oli teknokupla vuosina 1995-2001 ja kolmas oli vuosien 2008-2009 finanssikriisin johtanut kiinteistökupla.

GMO-yhtiön sijoitussalkusta löytyy tällä hetkellä osakkeita, joita voidaan pitää vakaina turvasatamakohteina, kertoo amerikkalainen sijoitussivusto MoneyWise.

Yksi näistä on Coca-Cola.

Terveellisempien ruokien ja juomien kulutuksen kasvusta huolimatta Coca-Colan valta-asema virvoitusjuomamarkkinoilla on edelleen vertaansa vailla. Yhtiön tarjonta on kuitenkin paljon muutakin kuin sokerivettä.

Coca-Cola myy myös suosittuja pullovesimerkkejä Dasani ja Smartwater, nimekkäitä mehujuomia, kuten Minute Maid ja Simply, sekä kansainvälisiä kahvituotteita Costa ja Georgia.

Coca-Colasta tekee defensiivisen osakkeen sen jatkuvasti korkea voittomarginaali, joka on ollut keskimäärin lähes 24 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. MoneyWise-siuvston mukaan se johtuu suurelta osin Coca-Colan kyvystä muuttaa annoskokoja ja hintoja sekä pääomasta investoida suurempaan tuottavuuteen.

Horjuvien osakemarkkinoiden ei pitäisi muuttaa mitään Coca-Colan kilpailukyvystä.

Lisäksi Coca-Cola on myös osinkoaristokraatti. Osinkoaristokraatti on osake, joka on kasvattanut osinkoaan joka vuosi jo 25 vuoden ajan.

Tänä vuonna yhtiön neljännesvuosittainen osinko nousi 0,42 dollariin, mikä on lähes kaksinkertainen vuoteen 2011 verrattuna. Osake noteerataan tällä hetkellä noin 54 dollariin, mikä nostaa yhtiön vuosiosingon 3,1 prosenttiin.

Yhtiön osakekohtainen tulos oli viime vuonna 1,8 dollaria, mutta analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on 2,1 dollarin osakekohtainen tulos. Ensi vuodelle odotetaan 2,4 dollarin osakekohtaista tulosta.

Yhtiö on tunnetusti myös Warren Buffettin ja hänen osittain omistamansa Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön kestosuosikki. Yhtiön salkussa Coca-Colan osuus on 7,9 prosenttia ja se on Applen ja Bank of American jälkeen sijoitusyhtiön suurin yksittäinen omistuskohde.

Coca-Cola on myös analyytikoiden suosikki. Osake saa ostosuosituksen 11 analyytikolta, kuuden suositus on lisää ja yhdeksän suositus on pidä. Vähennä tai myy -suosituksia ei tule yhdeltäkään analyytikolta.

Muita GMO-yhtiö turvasatamakohteita ovat UnitedHealth sekä U.S. Bancorp. UnitedHealth on amerikkalainen terveydenhuoltoyhtiö ja liikevaihdoltaan yksi maan suurimmista. U.S. Bancorp puolestaan on pankkien holdingyhtiö ja USA:n viidenneksi suurin pankkilaitos.